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В Мордовском заповеднике пожарные вырвались из огненного кольца
В Мордовском заповеднике пожарные вырвались из огненного кольца - РИА Новости, 25.08.2021
В Мордовском заповеднике пожарные вырвались из огненного кольца
Пожарные, участвующие в тушении возгораний на территории Мордовского заповедника на границе с Нижегородской областью, оказались окружены пламенем посреди леса,... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T08:50
2021-08-25T08:50
происшествия
нижегородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
природные пожары в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг - РИА Новости. Пожарные, участвующие в тушении возгораний на территории Мордовского заповедника на границе с Нижегородской областью, оказались окружены пламенем посреди леса, но благодаря профессиональным и слаженным действиям смогли выйти из огненного кольца, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.Группировка общей численностью 55 человек и 18 единиц техники была направлена для отсекания очага пожара в одном из кварталов Мордовского заповедника на границе с Нижегородской областью 23 августа около 19.00."Внезапно поднялся ветер, и огонь перешел в верховой пожар, который стал стремительно распространяться на большие площади, молниеносно окружив группировку. Люди с техникой оказались замкнуты в кольце пламени и отрезаны от путей эвакуации. Основной целью теперь стала попытка найти выход из огненной западни. Первоочередной задачей стало не подпустить огонь вплотную к людям и технике", - говорится в сообщении.По внутреннему краю горящего кольца была проведена вырубка деревьев. Благодаря слаженным действиям верховой огонь удалось локализовать, однако продолжалось низовое горение и создалось сильное задымление. Ближе к ночи ветер стих, дым стал сгущаться, и необходимо было как можно быстрее выбираться из огненного плена.Тем временем, на спасение людей уже выдвинулась вторая группировка в составе пожарных Специализированной пожарно-спасательной части и спасателей Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Для локализации возгорания на путях отхода на подмогу была направлена автоцистерна и тяжелая техника. Спасатели стали прорываться к огненному кольцу."Осложняли обстановку темное время суток и плохая видимость из-за сильного задымления. Но, несмотря на это, неимоверными усилиями удалось проложить путь для эвакуации людей и техники. Дорога была очищена от горящего сухостоя и поваленных деревьев – разборка проводилась буквально вручную в условиях нулевой видимости, когда за спинами стеной стоял огненный фронт. Вдоль "тропы спасения" были локализованы очаги возгорания", - отмечается в сообщении.Спустя несколько часов люди и техника благополучно были эвакуированы на безопасное расстояние. Благодаря профессионализму, смелым и решительным действиям с риском для жизни ради общего дела, заложников огненного кольца удалось вывести в полном составе. "Ни один человек не пострадал, ни одна единица техники не повреждена", - подчеркивается в сообщении.
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происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, природные пожары в россии
08:50 25.08.2021
 
В Мордовском заповеднике пожарные вырвались из огненного кольца

В Мордовском заповеднике пожарные вырвались из огненного кольца, люди и техника были эвакуированы

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВстречный отжиг на трассе "Вятка" в Республике Марий Эл
Встречный отжиг на трассе Вятка в Республике Марий Эл - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг - РИА Новости. Пожарные, участвующие в тушении возгораний на территории Мордовского заповедника на границе с Нижегородской областью, оказались окружены пламенем посреди леса, но благодаря профессиональным и слаженным действиям смогли выйти из огненного кольца, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.
Группировка общей численностью 55 человек и 18 единиц техники была направлена для отсекания очага пожара в одном из кварталов Мордовского заповедника на границе с Нижегородской областью 23 августа около 19.00.
Тушение пожара в заповеднике в Республике Мордовия - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 18:15
Площадь пожара в Мордовском заповеднике за день выросла в 18 раз
"Внезапно поднялся ветер, и огонь перешел в верховой пожар, который стал стремительно распространяться на большие площади, молниеносно окружив группировку. Люди с техникой оказались замкнуты в кольце пламени и отрезаны от путей эвакуации. Основной целью теперь стала попытка найти выход из огненной западни. Первоочередной задачей стало не подпустить огонь вплотную к людям и технике", - говорится в сообщении.
По внутреннему краю горящего кольца была проведена вырубка деревьев. Благодаря слаженным действиям верховой огонь удалось локализовать, однако продолжалось низовое горение и создалось сильное задымление. Ближе к ночи ветер стих, дым стал сгущаться, и необходимо было как можно быстрее выбираться из огненного плена.
Тем временем, на спасение людей уже выдвинулась вторая группировка в составе пожарных Специализированной пожарно-спасательной части и спасателей Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Для локализации возгорания на путях отхода на подмогу была направлена автоцистерна и тяжелая техника. Спасатели стали прорываться к огненному кольцу.
"Осложняли обстановку темное время суток и плохая видимость из-за сильного задымления. Но, несмотря на это, неимоверными усилиями удалось проложить путь для эвакуации людей и техники. Дорога была очищена от горящего сухостоя и поваленных деревьев – разборка проводилась буквально вручную в условиях нулевой видимости, когда за спинами стеной стоял огненный фронт. Вдоль "тропы спасения" были локализованы очаги возгорания", - отмечается в сообщении.
Спустя несколько часов люди и техника благополучно были эвакуированы на безопасное расстояние. Благодаря профессионализму, смелым и решительным действиям с риском для жизни ради общего дела, заложников огненного кольца удалось вывести в полном составе. "Ни один человек не пострадал, ни одна единица техники не повреждена", - подчеркивается в сообщении.
Якутско-канадский научный проект по реакклиматизации лесных бизонов в Сибири - РИА Новости, 1920, 17.08.2021
17 августа, 18:05Хорошие новости
Пожарные в Якутии спасли бизонов от огня
 
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