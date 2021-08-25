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В Мордовском заповеднике пожарные вырвались из огненного кольца

В Мордовском заповеднике пожарные вырвались из огненного кольца - РИА Новости, 25.08.2021

В Мордовском заповеднике пожарные вырвались из огненного кольца

Пожарные, участвующие в тушении возгораний на территории Мордовского заповедника на границе с Нижегородской областью, оказались окружены пламенем посреди леса,... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T08:50

2021-08-25T08:50

2021-08-25T08:50

происшествия

нижегородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

природные пожары в россии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 авг - РИА Новости. Пожарные, участвующие в тушении возгораний на территории Мордовского заповедника на границе с Нижегородской областью, оказались окружены пламенем посреди леса, но благодаря профессиональным и слаженным действиям смогли выйти из огненного кольца, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС России.Группировка общей численностью 55 человек и 18 единиц техники была направлена для отсекания очага пожара в одном из кварталов Мордовского заповедника на границе с Нижегородской областью 23 августа около 19.00."Внезапно поднялся ветер, и огонь перешел в верховой пожар, который стал стремительно распространяться на большие площади, молниеносно окружив группировку. Люди с техникой оказались замкнуты в кольце пламени и отрезаны от путей эвакуации. Основной целью теперь стала попытка найти выход из огненной западни. Первоочередной задачей стало не подпустить огонь вплотную к людям и технике", - говорится в сообщении.По внутреннему краю горящего кольца была проведена вырубка деревьев. Благодаря слаженным действиям верховой огонь удалось локализовать, однако продолжалось низовое горение и создалось сильное задымление. Ближе к ночи ветер стих, дым стал сгущаться, и необходимо было как можно быстрее выбираться из огненного плена.Тем временем, на спасение людей уже выдвинулась вторая группировка в составе пожарных Специализированной пожарно-спасательной части и спасателей Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Для локализации возгорания на путях отхода на подмогу была направлена автоцистерна и тяжелая техника. Спасатели стали прорываться к огненному кольцу."Осложняли обстановку темное время суток и плохая видимость из-за сильного задымления. Но, несмотря на это, неимоверными усилиями удалось проложить путь для эвакуации людей и техники. Дорога была очищена от горящего сухостоя и поваленных деревьев – разборка проводилась буквально вручную в условиях нулевой видимости, когда за спинами стеной стоял огненный фронт. Вдоль "тропы спасения" были локализованы очаги возгорания", - отмечается в сообщении.Спустя несколько часов люди и техника благополучно были эвакуированы на безопасное расстояние. Благодаря профессионализму, смелым и решительным действиям с риском для жизни ради общего дела, заложников огненного кольца удалось вывести в полном составе. "Ни один человек не пострадал, ни одна единица техники не повреждена", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20210812/zapovednik-1745524544.html

https://ria.ru/20210817/bizony-1746125127.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нижегородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, природные пожары в россии