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В посольстве рассказали о состоянии россиянки, пострадавшей в ДТП в Киеве
В посольстве рассказали о состоянии россиянки, пострадавшей в ДТП в Киеве - РИА Новости, 25.08.2021
В посольстве рассказали о состоянии россиянки, пострадавшей в ДТП в Киеве
Россиянка пострадала в ДТП с автобусом Кишинев-Москва в Киеве, она находится в больнице, ее состояние удовлетворительное, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T16:15
2021-08-25T17:22
украина
киев
посольство россии в киеве
в мире
москва
мид молдавии
россия
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КИЕВ, 25 авг - РИА Новости. Россиянка пострадала в ДТП с автобусом Кишинев-Москва в Киеве, она находится в больнице, ее состояние удовлетворительное, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ на Украине.Ранее пресс-служба киевского управления национальной полиции Украины сообщила, что пассажирский автобус перевернулся в Подольском районе Киева, пострадали восемь человек. В МИД Молдавии уточнили, что автобус следовал из Кишинева в Москву."Среди пострадавших пассажиров оказалась гражданка России, она находится в больнице, ее посетили сотрудники консульского отдела посольства, она в удовлетворительном состоянии, получила некритические травмы: ушиб грудной клетки и головы. Вся необходимая медицинская помощь ей оказывается, по завершению лечения и выписки из больницы продолжит следовать в Россию", - сообщили в пресс-службе посольства.Как сообщила позднее пресс-служба полиции Киева, украинские правоохранители возбудили уголовное дело в связи с ДТП."Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса в Подольском районе столицы… По данному факту начато уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта". Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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украина, киев, посольство россии в киеве, в мире, москва, мид молдавии, россия
16:15 25.08.2021 (обновлено: 17:22 25.08.2021)
 
В посольстве рассказали о состоянии россиянки, пострадавшей в ДТП в Киеве

Пресс-служба посольства России: женщина, пострадавшая в ДТП с автобусом в Киеве, сейчас в больнице

© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи Украины
Автомобиль скорой помощи Украины - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости
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КИЕВ, 25 авг - РИА Новости. Россиянка пострадала в ДТП с автобусом Кишинев-Москва в Киеве, она находится в больнице, ее состояние удовлетворительное, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ на Украине.
Ранее пресс-служба киевского управления национальной полиции Украины сообщила, что пассажирский автобус перевернулся в Подольском районе Киева, пострадали восемь человек. В МИД Молдавии уточнили, что автобус следовал из Кишинева в Москву.
"Среди пострадавших пассажиров оказалась гражданка России, она находится в больнице, ее посетили сотрудники консульского отдела посольства, она в удовлетворительном состоянии, получила некритические травмы: ушиб грудной клетки и головы. Вся необходимая медицинская помощь ей оказывается, по завершению лечения и выписки из больницы продолжит следовать в Россию", - сообщили в пресс-службе посольства.
Как сообщила позднее пресс-служба полиции Киева, украинские правоохранители возбудили уголовное дело в связи с ДТП.
"Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП с участием пассажирского автобуса в Подольском районе столицы… По данному факту начато уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта". Продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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