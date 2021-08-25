https://ria.ru/20210825/pogranichnik-1747268691.html

Минобороны Армении опровергло нападение на азербайджанского пограничника

Минобороны Армении опровергло нападение на азербайджанского пограничника - РИА Новости, 25.08.2021

Минобороны Армении опровергло нападение на азербайджанского пограничника

Министерство обороны Армении опровергло заявление госпогранслужбы Азербайджана о нападении армянских военных на азербайджанского пограничника. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T21:50

2021-08-25T21:50

2021-08-25T21:50

в мире

граница

армения

азербайджан

баку

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ЕРЕВАН, 25 авг - РИА Новости. Министерство обороны Армении опровергло заявление госпогранслужбы Азербайджана о нападении армянских военных на азербайджанского пограничника.Ранее государственная пограничная служба Азербайджана заявила о нападении двух армянских военнослужащих на азербайджанского пограничника. Утверждалось, что военнослужащий получил ранение в рукопашном бою штыком в грудь."Государственная пограничная служба Азербайджана распространила заявление, что якобы двое армянских военнослужащих на юго-восточном участке армяно-азербайджанской границы напали на азербайджанского военнослужащего и нанесли ему травмы штыком. Это сообщение - абсолютная ложь и очередная дезинформация азербайджанской стороны. Подобного инцидента с участием военнослужащих ВС Армении не было", - говорится на сайте ведомства.В конце июля на армяно-азербайджанской границе возобновились перестрелки. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном с Азербайджаном участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев. До этого ситуация на границе Азербайджана и Армении обострялась в мае.

https://ria.ru/20210814/aliev-1745770599.html

армения

азербайджан

баку

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, граница, армения, азербайджан, баку