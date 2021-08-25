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Минобороны Армении опровергло нападение на азербайджанского пограничника
Минобороны Армении опровергло нападение на азербайджанского пограничника - РИА Новости, 25.08.2021
Минобороны Армении опровергло нападение на азербайджанского пограничника
Министерство обороны Армении опровергло заявление госпогранслужбы Азербайджана о нападении армянских военных на азербайджанского пограничника. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T21:50
2021-08-25T21:50
в мире
граница
армения
азербайджан
баку
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ЕРЕВАН, 25 авг - РИА Новости. Министерство обороны Армении опровергло заявление госпогранслужбы Азербайджана о нападении армянских военных на азербайджанского пограничника.Ранее государственная пограничная служба Азербайджана заявила о нападении двух армянских военнослужащих на азербайджанского пограничника. Утверждалось, что военнослужащий получил ранение в рукопашном бою штыком в грудь."Государственная пограничная служба Азербайджана распространила заявление, что якобы двое армянских военнослужащих на юго-восточном участке армяно-азербайджанской границы напали на азербайджанского военнослужащего и нанесли ему травмы штыком. Это сообщение - абсолютная ложь и очередная дезинформация азербайджанской стороны. Подобного инцидента с участием военнослужащих ВС Армении не было", - говорится на сайте ведомства.В конце июля на армяно-азербайджанской границе возобновились перестрелки. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном с Азербайджаном участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев. До этого ситуация на границе Азербайджана и Армении обострялась в мае.
https://ria.ru/20210814/aliev-1745770599.html
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в мире, граница, армения, азербайджан, баку
21:50 25.08.2021
 
Минобороны Армении опровергло нападение на азербайджанского пограничника

Министерство обороны Армении опровергло заявление Азербайджана о нападении на пограничника

© Фото : Министерство Обороны Республики АрменияЗдание Министерства обороны Республики Армения
Здание Министерства обороны Республики Армения - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© Фото : Министерство Обороны Республики Армения
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 25 авг - РИА Новости. Министерство обороны Армении опровергло заявление госпогранслужбы Азербайджана о нападении армянских военных на азербайджанского пограничника.
Ранее государственная пограничная служба Азербайджана заявила о нападении двух армянских военнослужащих на азербайджанского пограничника. Утверждалось, что военнослужащий получил ранение в рукопашном бою штыком в грудь.
"Государственная пограничная служба Азербайджана распространила заявление, что якобы двое армянских военнослужащих на юго-восточном участке армяно-азербайджанской границы напали на азербайджанского военнослужащего и нанесли ему травмы штыком. Это сообщение - абсолютная ложь и очередная дезинформация азербайджанской стороны. Подобного инцидента с участием военнослужащих ВС Армении не было", - говорится на сайте ведомства.
В конце июля на армяно-азербайджанской границе возобновились перестрелки. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном с Азербайджаном участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев. До этого ситуация на границе Азербайджана и Армении обострялась в мае.
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В миреГраницаАрменияАзербайджанБаку
 
 
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