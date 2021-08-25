10:02 25.08.2021 (обновлено: 10:05 25.08.2021)
Онлайн-конференция президента Российского газового общества Завального
3 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция президента Российского газового общества Павла ЗАВАЛЬНОГО, приуроченная ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности, отмечаемому 5 сентября.
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В Российской Федерации началась масштабная президентская программа социальной газификации. Каких результатов уже удалось достичь в рамках догазификации? Что будет самым сложным в реализации задачи максимальной газификации? Как решить проблему неэффективного потребления энергоресурсов и повысить платежную дисциплину? Какова текущая ситуация на мировом энергетическом рынке? Насколько быстро он восстанавливается? Каковы перспективы развития нефтегазовой отрасли России на фоне ускорения энергоперехода?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
В Российской Федерации началась масштабная президентская программа социальной газификации. Каких результатов уже удалось достичь в рамках догазификации? Что будет самым сложным в реализации задачи максимальной газификации? Как решить проблему неэффективного потребления энергоресурсов и повысить платежную дисциплину? Какова текущая ситуация на мировом энергетическом рынке? Насколько быстро он восстанавливается? Каковы перспективы развития нефтегазовой отрасли России на фоне ускорения энергоперехода?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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