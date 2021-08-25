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Онлайн-конференция президента Российского газового общества Завального
Онлайн-конференция президента Российского газового общества Завального - РИА Новости, 25.08.2021
Онлайн-конференция президента Российского газового общества Завального
3 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция президента Российского газового общества Павла ЗАВАЛЬНОГО, приуроченная ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности, отмечаемому 5 сентября.
2021-08-25T10:02
2021-08-25T10:05
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Задать вопросВ Российской Федерации началась масштабная президентская программа социальной газификации. Каких результатов уже удалось достичь в рамках догазификации? Что будет самым сложным в реализации задачи максимальной газификации? Как решить проблему неэффективного потребления энергоресурсов и повысить платежную дисциплину? Какова текущая ситуация на мировом энергетическом рынке? Насколько быстро он восстанавливается? Каковы перспективы развития нефтегазовой отрасли России на фоне ускорения энергоперехода?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
анонсы
10:02 25.08.2021 (обновлено: 10:05 25.08.2021)
 

Онлайн-конференция президента Российского газового общества Завального

Читать ria.ru в
3 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция президента Российского газового общества Павла ЗАВАЛЬНОГО, приуроченная ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности, отмечаемому 5 сентября.
Задать вопрос

В Российской Федерации началась масштабная президентская программа социальной газификации. Каких результатов уже удалось достичь в рамках догазификации? Что будет самым сложным в реализации задачи максимальной газификации? Как решить проблему неэффективного потребления энергоресурсов и повысить платежную дисциплину? Какова текущая ситуация на мировом энергетическом рынке? Насколько быстро он восстанавливается? Каковы перспективы развития нефтегазовой отрасли России на фоне ускорения энергоперехода?

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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