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Онлайн-конференция президента Российского газового общества Завального

Онлайн-конференция президента Российского газового общества Завального - РИА Новости, 25.08.2021

Онлайн-конференция президента Российского газового общества Завального

3 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция президента Российского газового общества Павла ЗАВАЛЬНОГО, приуроченная ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности, отмечаемому 5 сентября.

2021-08-25T10:02

2021-08-25T10:02

2021-08-25T10:05

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Задать вопросВ Российской Федерации началась масштабная президентская программа социальной газификации. Каких результатов уже удалось достичь в рамках догазификации? Что будет самым сложным в реализации задачи максимальной газификации? Как решить проблему неэффективного потребления энергоресурсов и повысить платежную дисциплину? Какова текущая ситуация на мировом энергетическом рынке? Насколько быстро он восстанавливается? Каковы перспективы развития нефтегазовой отрасли России на фоне ускорения энергоперехода?Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы