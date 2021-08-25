https://ria.ru/20210825/ochagi-1747183527.html
В Башкирии ликвидировали семь очагов природных пожаров
В Башкирии ликвидировали семь очагов природных пожаров - РИА Новости, 25.08.2021
В Башкирии ликвидировали семь очагов природных пожаров
Семь очагов природных пожаров ликвидированы в Башкирии, ещё девять - локализованы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T13:33
2021-08-25T13:33
2021-08-25T13:33
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика башкортостан
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Семь очагов природных пожаров ликвидированы в Башкирии, ещё девять - локализованы, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В Республике Башкортостан локализовано девять и ликвидировано семь очагов природных пожаров", - говорится в сообщении.Отмечается, что по состоянию на утро 25 августа новых очагов природных пожаров не возникло. Продолжают действовать 16 очагов природных пожаров на общей площади 1471 гектар. Не локализованными остаются семь очагов на площади 816 гектаров."В целях защиты населенных пунктов в Белорецком районе работает аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. Всего на тушении задействовано 128 единиц техники, 545 человек", - проинформировали в пресс-службе.
https://ria.ru/20210824/trassa-1747030394.html
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика башкортостан, россия, природные пожары в россии
В Башкирии ликвидировали семь очагов природных пожаров
В Башкирии ликвидировали семь очагов природных пожаров и локализовали девять