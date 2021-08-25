https://ria.ru/20210825/novikombank-1747243387.html

Новикомбанк представил новый алгоритм взаимодействия с предприятиями

Новикомбанк представил новый алгоритм взаимодействия с предприятиями - РИА Новости, 25.08.2021

Новикомбанк представил новый алгоритм взаимодействия с предприятиями

Новикомбанк рамках международного военно-технического форума "Армия 2021" представил новый алгоритм взаимодействия с предприятиями, говорится в сообщении... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T18:25

2021-08-25T18:25

2021-08-25T18:25

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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Новикомбанк рамках международного военно-технического форума "Армия 2021" представил новый алгоритм взаимодействия с предприятиями, говорится в сообщении кредитной организации.Тема поддержки проектов диверсификации на высокотехнологичных промышленных предприятиях, роль финансовых институтов в этом процессе и в чем суть нового алгоритма взаимодействия финансовой организации с промышленностью обсуждались на круглом столе "Новикомбанк – организатор финансирования проектов диверсификации высокотехнологичных предприятий. Новая парадигма взаимодействия, новые возможности для предприятий".Она отметила, что поддержка проектов по диверсификации – это приоритетное направление деятельности опорного банка Госкорпорации Ростех.Суть нового алгоритма взаимодействия финансовой организации с промышленностью заключается в сопровождении проекта на протяжении всего жизненного цикла – с начальной стадии до закрытия сделки. Банк выступает в роли "генерального конструктора" комплексного предложения, объединяющего все доступные банковские продукты, возможности рынка капитала, меры господдержки и другие формы финансирования."Организация финансирования – это реальная возможность повысить экономику проекта и снизить риски. В результате использования этого алгоритма предприятие получает ряд преимуществ. Например, снижение стоимости финансирования за счет внедрения в финансовый пакет мер господдержки: субсидий, льгот, дотаций", - сказал зампредправления Новикомбанка Игорь Дубоносов.Он отметил, что в рамках существующих инструментов и законов доступ на финансовый рынок предприятиям высокотехнологических отраслей промышленности закрыт. Поэтому необходимо реализовать комплекс мероприятий: новые меры господдержки, развитие инструментария рынков капитала, стимулирование спроса на продукцию проекта.

https://ria.ru/20210824/tsentr-1747108518.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости компаний - экономика, технологии, ростех, новикомбанк, форум "армия — 2021"