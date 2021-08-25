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Новикомбанк представил новый алгоритм взаимодействия с предприятиями
Новикомбанк представил новый алгоритм взаимодействия с предприятиями - РИА Новости, 25.08.2021
Новикомбанк представил новый алгоритм взаимодействия с предприятиями
Новикомбанк рамках международного военно-технического форума "Армия 2021" представил новый алгоритм взаимодействия с предприятиями, говорится в сообщении... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T18:25
2021-08-25T18:25
новости компаний - экономика
технологии
ростех
новикомбанк
форум "армия — 2021"
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Новикомбанк рамках международного военно-технического форума "Армия 2021" представил новый алгоритм взаимодействия с предприятиями, говорится в сообщении кредитной организации.Тема поддержки проектов диверсификации на высокотехнологичных промышленных предприятиях, роль финансовых институтов в этом процессе и в чем суть нового алгоритма взаимодействия финансовой организации с промышленностью обсуждались на круглом столе "Новикомбанк – организатор финансирования проектов диверсификации высокотехнологичных предприятий. Новая парадигма взаимодействия, новые возможности для предприятий".Она отметила, что поддержка проектов по диверсификации – это приоритетное направление деятельности опорного банка Госкорпорации Ростех.Суть нового алгоритма взаимодействия финансовой организации с промышленностью заключается в сопровождении проекта на протяжении всего жизненного цикла – с начальной стадии до закрытия сделки. Банк выступает в роли "генерального конструктора" комплексного предложения, объединяющего все доступные банковские продукты, возможности рынка капитала, меры господдержки и другие формы финансирования."Организация финансирования – это реальная возможность повысить экономику проекта и снизить риски. В результате использования этого алгоритма предприятие получает ряд преимуществ. Например, снижение стоимости финансирования за счет внедрения в финансовый пакет мер господдержки: субсидий, льгот, дотаций", - сказал зампредправления Новикомбанка Игорь Дубоносов.Он отметил, что в рамках существующих инструментов и законов доступ на финансовый рынок предприятиям высокотехнологических отраслей промышленности закрыт. Поэтому необходимо реализовать комплекс мероприятий: новые меры господдержки, развитие инструментария рынков капитала, стимулирование спроса на продукцию проекта.
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новости компаний - экономика, технологии, ростех, новикомбанк, форум "армия — 2021"
18:25 25.08.2021
 

Новикомбанк представил новый алгоритм взаимодействия с предприятиями

© Фото : Пресс-служба НовикомбанкаЕлена Георгиева
Елена Георгиева - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© Фото : Пресс-служба Новикомбанка
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Новикомбанк рамках международного военно-технического форума "Армия 2021" представил новый алгоритм взаимодействия с предприятиями, говорится в сообщении кредитной организации.
Тема поддержки проектов диверсификации на высокотехнологичных промышленных предприятиях, роль финансовых институтов в этом процессе и в чем суть нового алгоритма взаимодействия финансовой организации с промышленностью обсуждались на круглом столе "Новикомбанк – организатор финансирования проектов диверсификации высокотехнологичных предприятий. Новая парадигма взаимодействия, новые возможности для предприятий".
"Наряду с задачей обеспечения национальной безопасности перед высокотехнологичными предприятиями стоят амбициозные цели по достижению стратегически важных для государства задач в гражданской сфере: диверсификация, импортозамещение, реализация национальных проектов и выполнение национальных целей развития. Задача по наращиванию доли гражданской продукции в выручке предприятий до 50% к 2030 году не так проста и без адекватной помощи финансовых институтов ее сложно выполнить в срок", - рассказала предправления банка Елена Георгиева, слова которой приводятся в сообщении.
Она отметила, что поддержка проектов по диверсификации – это приоритетное направление деятельности опорного банка Госкорпорации Ростех.
"Учитывая масштаб задач, стоящих перед предприятиями промышленности и особенность их деятельности, требуются глубокие знания и экспертиза для создания оптимальной структуры финансирования проекта", - подчеркнула Георгиева.
Суть нового алгоритма взаимодействия финансовой организации с промышленностью заключается в сопровождении проекта на протяжении всего жизненного цикла – с начальной стадии до закрытия сделки. Банк выступает в роли "генерального конструктора" комплексного предложения, объединяющего все доступные банковские продукты, возможности рынка капитала, меры господдержки и другие формы финансирования.
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"Организация финансирования – это реальная возможность повысить экономику проекта и снизить риски. В результате использования этого алгоритма предприятие получает ряд преимуществ. Например, снижение стоимости финансирования за счет внедрения в финансовый пакет мер господдержки: субсидий, льгот, дотаций", - сказал зампредправления Новикомбанка Игорь Дубоносов.
Он отметил, что в рамках существующих инструментов и законов доступ на финансовый рынок предприятиям высокотехнологических отраслей промышленности закрыт. Поэтому необходимо реализовать комплекс мероприятий: новые меры господдержки, развитие инструментария рынков капитала, стимулирование спроса на продукцию проекта.
 
Новости компаний - ЭкономикаТехнологииРостехНовикомбанкФорум "Армия — 2021"
 
 
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