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Наука
https://ria.ru/20210825/nasa-1747139108.html
Глава НАСА приедет в Россию, когда позволит ситуация с COVID-19
Глава НАСА приедет в Россию, когда позволит ситуация с COVID-19 - РИА Новости, 25.08.2021
Глава НАСА приедет в Россию, когда позволит ситуация с COVID-19
Глава американского аэрокосмического агентства (НАСА) Билл Нельсон заявил РИА Новости, что приедет в Россию, как только позволит ситуация с коронавирусом. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T09:24
2021-08-25T09:24
наука
дубай (город)
дмитрий рогозин
роскосмос
космос - риа наука
россия
билл нельсон
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КОЛОРАДО-СПРИНГС (США), 25 авг - РИА Новости. Глава американского аэрокосмического агентства (НАСА) Билл Нельсон заявил РИА Новости, что приедет в Россию, как только позволит ситуация с коронавирусом."Я приеду, как только позволит ситуация с COVID-19. Рассчитываю увидеть моего друга (гендиректора Роскосмоса) Дмитрия Рогозина", - сказал Нельсон.На вопрос, произойдет ли это в 2021 году, Нельсон ответил, что не знает, это зависит от ситуации с пандемией.Он также не исключил более ранней встречи с Рогозиным в Дубае."Мы оцениваем медицинскую ситуацию и то, можем ли мы (встретиться) в Дубае. Либо я увижусь с Дмитрием там, либо, если я не поеду в Дубай, я увижусь с ним в России. Думаю, он хочет, чтобы я приехал в Москву", - сказал Нельсон.
https://ria.ru/20210825/stantsiya-1747138017.html
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дубай (город), дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, россия, билл нельсон
09:24 25.08.2021
 
Глава НАСА приедет в Россию, когда позволит ситуация с COVID-19

Глава НАСА Билл Нельсон приедет в Россию, когда позволит ситуация с COVID-19

CC0 / lace0182 / NASA centre in FloridaЦентр НАСА в шате Флорида, США
Центр НАСА в шате Флорида, США - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
CC0 / lace0182 / NASA centre in Florida
Читать ria.ru в
КОЛОРАДО-СПРИНГС (США), 25 авг - РИА Новости. Глава американского аэрокосмического агентства (НАСА) Билл Нельсон заявил РИА Новости, что приедет в Россию, как только позволит ситуация с коронавирусом.
"Я приеду, как только позволит ситуация с COVID-19. Рассчитываю увидеть моего друга (гендиректора Роскосмоса) Дмитрия Рогозина", - сказал Нельсон.
Луна - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Вчера, 09:15
В НАСА рассчитывают на сотрудничество с Россией по окололунной станции
На вопрос, произойдет ли это в 2021 году, Нельсон ответил, что не знает, это зависит от ситуации с пандемией.
Он также не исключил более ранней встречи с Рогозиным в Дубае.
"Мы оцениваем медицинскую ситуацию и то, можем ли мы (встретиться) в Дубае. Либо я увижусь с Дмитрием там, либо, если я не поеду в Дубай, я увижусь с ним в России. Думаю, он хочет, чтобы я приехал в Москву", - сказал Нельсон.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Вчера, 09:06Наука
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НаукаДубай (город)Дмитрий РогозинРоскосмосКосмос - РИА НаукаРоссияБилл Нельсон
 
 
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