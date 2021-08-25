https://ria.ru/20210825/moskva-1747153081.html

Бочкарев: московские метростроевцы прокладывают тоннели в Сербии

Бочкарев: московские метростроевцы прокладывают тоннели в Сербии - РИА Новости, 25.08.2021

Бочкарев: московские метростроевцы прокладывают тоннели в Сербии

Московские метростроевцы принимают участие в реализации одного из самых амбициозных проектов Восточной Европы – строительстве тоннелей на участке скоростной... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T10:58

2021-08-25T10:58

2021-08-25T10:58

общество

белград (город)

москва

ржд

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восточная европа

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 25 авг - РИА Недвижимость. Московские метростроевцы принимают участие в реализации одного из самых амбициозных проектов Восточной Европы – строительстве тоннелей на участке скоростной железной дороги от Белграда до государственной границы Сербии, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарёв."Специалисты "Мосметростроя" совместно с "РЖД Интернешнл" проложили два железнодорожных однопутных тоннеля на участке Стара-Пазова – Нови-Сад. Работа стартовала в сентябре 2017 года. В феврале 2022 года планируется полностью завершить обустройство и оснащение тоннелей", – рассказал он.Как отметил Бочкарёв, трасса тоннелей пролегала в сложных горногеологических условиях, в том числе через неустойчивые обводненные грунты. Проходку вели одновременно с южного и северного порталов по четырем забоям. Северные порталы выходили в оползневую зону в границах национального парка "Фрушка Гора". Ее укрепили каскадом опорных конструкций из буронабивных свай, объединенных ростверками. Сбойки правого и левого тоннелей состоялись в первой половине 2020 года.В рамках проекта "Мосметрострой" завершил строительство 46 искусственных сооружений: два железнодорожных моста и две автодорожные эстакады, четыре подземных транспортных тоннеля, пять подземных пешеходных переходов и 33 водопропускные трубы.

https://realty.ria.ru/20210714/metro-1741231588.html

https://ria.ru/20210823/peresadka-1746887818.html

белград (город)

москва

восточная европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, белград (город), москва, ржд, андрей бочкарев, восточная европа, стройкомплекс москвы