https://ria.ru/20210825/moskva-1747153081.html
Бочкарев: московские метростроевцы прокладывают тоннели в Сербии
Бочкарев: московские метростроевцы прокладывают тоннели в Сербии - РИА Новости, 25.08.2021
Бочкарев: московские метростроевцы прокладывают тоннели в Сербии
Московские метростроевцы принимают участие в реализации одного из самых амбициозных проектов Восточной Европы – строительстве тоннелей на участке скоростной... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T10:58
2021-08-25T10:58
2021-08-25T10:58
общество
белград (город)
москва
ржд
андрей бочкарев
восточная европа
стройкомплекс москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588826593_0:282:3139:2047_1920x0_80_0_0_d20deb96ff14f594905d225e197282fc.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Недвижимость. Московские метростроевцы принимают участие в реализации одного из самых амбициозных проектов Восточной Европы – строительстве тоннелей на участке скоростной железной дороги от Белграда до государственной границы Сербии, сообщил заммэра Москвы по строительству Андрей Бочкарёв."Специалисты "Мосметростроя" совместно с "РЖД Интернешнл" проложили два железнодорожных однопутных тоннеля на участке Стара-Пазова – Нови-Сад. Работа стартовала в сентябре 2017 года. В феврале 2022 года планируется полностью завершить обустройство и оснащение тоннелей", – рассказал он.Как отметил Бочкарёв, трасса тоннелей пролегала в сложных горногеологических условиях, в том числе через неустойчивые обводненные грунты. Проходку вели одновременно с южного и северного порталов по четырем забоям. Северные порталы выходили в оползневую зону в границах национального парка "Фрушка Гора". Ее укрепили каскадом опорных конструкций из буронабивных свай, объединенных ростверками. Сбойки правого и левого тоннелей состоялись в первой половине 2020 года.В рамках проекта "Мосметрострой" завершил строительство 46 искусственных сооружений: два железнодорожных моста и две автодорожные эстакады, четыре подземных транспортных тоннеля, пять подземных пешеходных переходов и 33 водопропускные трубы.
https://realty.ria.ru/20210714/metro-1741231588.html
https://ria.ru/20210823/peresadka-1746887818.html
белград (город)
москва
восточная европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/0b/1588826593_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_036bdcf8ddf6c2282c999d00fb8b546a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, белград (город), москва, ржд, андрей бочкарев, восточная европа, стройкомплекс москвы
Бочкарев: московские метростроевцы прокладывают тоннели в Сербии
Заммэра Москвы Андрей Бочкарев: московские метростроевцы прокладывают тоннели в Сербии