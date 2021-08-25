https://ria.ru/20210825/moskva-1747140576.html
В Москве завершили работы по реконструкции 12 прудов
В Москве завершили работы по реконструкции 12 прудов - РИА Новости, 25.08.2021
В Москве завершили работы по реконструкции 12 прудов
Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы завершили проведение реконструкции 12 столичных прудов, работы еще на 15 водоемах продолжаются, сообщил... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T09:42
2021-08-25T09:42
2021-08-25T10:02
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156189/57/1561895755_0:161:3065:1885_1920x0_80_0_0_633b2c643c8c379654b730933ce36498.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы завершили проведение реконструкции 12 столичных прудов, работы еще на 15 водоемах продолжаются, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили проведение реконструкции двенадцати столичных прудов, работы еще на пятнадцати водоемах продолжаются. В рамках проектов полностью приводим водоемы в порядок: ремонтируем береговые укрепления, очищаем дно от ила, при необходимости создаем водоупорный слой для постоянного поддержания уровня воды", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что пруды в Москве являются важной составляющей формирования городской среды."Они не только создают благоприятные климатические условия, но и на протяжении многих лет остаются излюбленным местом отдыха москвичей. Чтобы обеспечить надлежащее содержание городских водоемов, специалисты регулярно проводят их обследование, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции", - рассказал Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что перечни водных объектов, подлежащих благоустройству и реконструкции, формируются ежегодно с учетом мнения горожан.
https://ria.ru/20210824/stroitelstvo-1746992643.html
https://ria.ru/20210823/deti-1746804402.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156189/57/1561895755_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_d6472d73735f124bb4d1fe750a35ec2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
09:42 25.08.2021 (обновлено: 10:02 25.08.2021)
В Москве завершили работы по реконструкции 12 прудов
Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы завершили работы по реконструкции 12 прудов
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости.
Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы
завершили проведение реконструкции 12 столичных прудов, работы еще на 15 водоемах продолжаются, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков
.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили проведение реконструкции двенадцати столичных прудов, работы еще на пятнадцати водоемах продолжаются. В рамках проектов полностью приводим водоемы в порядок: ремонтируем береговые укрепления, очищаем дно от ила, при необходимости создаем водоупорный слой для постоянного поддержания уровня воды", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что пруды в Москве являются важной составляющей формирования городской среды.
"Они не только создают благоприятные климатические условия, но и на протяжении многих лет остаются излюбленным местом отдыха москвичей. Чтобы обеспечить надлежащее содержание городских водоемов, специалисты регулярно проводят их обследование, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что перечни водных объектов, подлежащих благоустройству и реконструкции, формируются ежегодно с учетом мнения горожан.