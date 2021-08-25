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В Москве завершили работы по реконструкции 12 прудов
В Москве завершили работы по реконструкции 12 прудов - РИА Новости, 25.08.2021
В Москве завершили работы по реконструкции 12 прудов
Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы завершили проведение реконструкции 12 столичных прудов, работы еще на 15 водоемах продолжаются, сообщил... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T09:42
2021-08-25T10:02
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы завершили проведение реконструкции 12 столичных прудов, работы еще на 15 водоемах продолжаются, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили проведение реконструкции двенадцати столичных прудов, работы еще на пятнадцати водоемах продолжаются. В рамках проектов полностью приводим водоемы в порядок: ремонтируем береговые укрепления, очищаем дно от ила, при необходимости создаем водоупорный слой для постоянного поддержания уровня воды", - отметил Бирюков.Заместитель мэра подчеркнул, что пруды в Москве являются важной составляющей формирования городской среды."Они не только создают благоприятные климатические условия, но и на протяжении многих лет остаются излюбленным местом отдыха москвичей. Чтобы обеспечить надлежащее содержание городских водоемов, специалисты регулярно проводят их обследование, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции", - рассказал Бирюков.Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что перечни водных объектов, подлежащих благоустройству и реконструкции, формируются ежегодно с учетом мнения горожан.
https://ria.ru/20210824/stroitelstvo-1746992643.html
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общество, москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
09:42 25.08.2021 (обновлено: 10:02 25.08.2021)
 
В Москве завершили работы по реконструкции 12 прудов

Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы завершили работы по реконструкции 12 прудов

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкОсень в Москве
Осень в Москве - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы завершили проведение реконструкции 12 столичных прудов, работы еще на 15 водоемах продолжаются, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили проведение реконструкции двенадцати столичных прудов, работы еще на пятнадцати водоемах продолжаются. В рамках проектов полностью приводим водоемы в порядок: ремонтируем береговые укрепления, очищаем дно от ила, при необходимости создаем водоупорный слой для постоянного поддержания уровня воды", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что пруды в Москве являются важной составляющей формирования городской среды.
"Они не только создают благоприятные климатические условия, но и на протяжении многих лет остаются излюбленным местом отдыха москвичей. Чтобы обеспечить надлежащее содержание городских водоемов, специалисты регулярно проводят их обследование, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что перечни водных объектов, подлежащих благоустройству и реконструкции, формируются ежегодно с учетом мнения горожан.
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