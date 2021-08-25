Медведчук прокомментировал статью Путина об украинцах и русских
Украинский оппозиционер Медведчук: Путин не посягает на государственность Украины
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук в Киевском апелляционном суде
КИЕВ, 25 авг - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что президент России Владимир Путин не посягает на государственность Украины.
"Господин Путин не посягает на государственность Украины, он даже не посягает на построение в Украине "анти-России". Но он тогда говорит о том, и я бы сказал, он акцентирует внимание на то, а согласится ли с этим русскоговорящее население? Согласятся ли с этим этнические русские, которые являются гражданами Украины? Как к этому отнесутся люди, проживающие на неподконтрольной территории Донбасса? Как власть своей политикой дискриминации языка и противостояния с Россией, невыполнения минских соглашений, может привлечь людей и направить их в русло государственной политики?", - заявил Медведчук в интервью украинскому телеканалу "Первый Независимый" в среду.
Он выразил сомнение, что миллионы граждан поддержат ту политику, которая проводится на Украине.
В статье Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" президент РФ назвал возникшую между странами стену большой общей бедой и трагедией. По его мнению, Запад в 2014 году напрямую вмешался в дела Украины, попытался создать из нее "анти-Россию", а сейчас страна находится не просто под полной зависимостью, а под прямым внешним управлением.
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