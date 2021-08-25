12:45 25.08.2021 (обновлено: 14:55 25.08.2021)
Лавров возложил венок к памятнику советским воинам-освободителям в Вене
Глава МИД Лавров принял участие в возложении венка к памятнику советским воинам-освободителям в Вене
© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время возложения венка к памятнику советским воинам-освободителям в Вене
ВЕНА, 25 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплатц в Вене.
Церемония стала первым пунктом программы его официального визита. Министр пробудет в австрийской столице 25-26 августа.
Военный оркестр исполнил гимны Российской Федерации и Австрии. После этого к монументу с именами павших был возложен венок в цветах российского флага и с лентой с надписью "От министра иностранных дел Российской Федерации".
На церемонии также присутствовали руководитель протокола МИД Австрии, посол РФ в Вене Дмитрий Любинский, постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич и постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Монумент советским солдатам был открыт в 1945 году в память о 17 тысячах советских солдат, погибших во время операции по освобождению Вены.
Город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков 13 апреля 1945 года в ходе проведения Венской стратегической наступательной операции войсками 3-го Украинского фронта и 2-го Украинского фронта при поддержке Дунайской военной флотилии.
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