Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210825/lavrov-1747173905.html
Лавров возложил венок к памятнику советским воинам-освободителям в Вене
Лавров возложил венок к памятнику советским воинам-освободителям в Вене - РИА Новости, 25.08.2021
Лавров возложил венок к памятнику советским воинам-освободителям в Вене
Глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплатц в Вене. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T12:45
2021-08-25T14:55
в мире
вена
австрия
сергей лавров
михаил ульянов
александр лукашевич
мид австрии
обсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747199847_0:130:3072:1858_1920x0_80_0_0_adbbd2e72f3dc7f72835a8f5e3eeb235.jpg
ВЕНА, 25 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплатц в Вене.Церемония стала первым пунктом программы его официального визита. Министр пробудет в австрийской столице 25-26 августа.Военный оркестр исполнил гимны Российской Федерации и Австрии. После этого к монументу с именами павших был возложен венок в цветах российского флага и с лентой с надписью "От министра иностранных дел Российской Федерации".На церемонии также присутствовали руководитель протокола МИД Австрии, посол РФ в Вене Дмитрий Любинский, постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич и постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Монумент советским солдатам был открыт в 1945 году в память о 17 тысячах советских солдат, погибших во время операции по освобождению Вены.Город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков 13 апреля 1945 года в ходе проведения Венской стратегической наступательной операции войсками 3-го Украинского фронта и 2-го Украинского фронта при поддержке Дунайской военной флотилии.
https://ria.ru/20210806/avstriya-1744766684.html
вена
австрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747199847_343:0:3072:2047_1920x0_80_0_0_da3b4e198cd0c41a3b77de6d3fb1a079.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, вена, австрия, сергей лавров, михаил ульянов, александр лукашевич, мид австрии, обсе, россия
12:45 25.08.2021 (обновлено: 14:55 25.08.2021)
 
Лавров возложил венок к памятнику советским воинам-освободителям в Вене

Глава МИД Лавров принял участие в возложении венка к памятнику советским воинам-освободителям в Вене

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время возложения венка к памятнику советским воинам-освободителям в Вене
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время возложения венка к памятнику советским воинам-освободителям в Вене - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЕНА, 25 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплатц в Вене.
Церемония стала первым пунктом программы его официального визита. Министр пробудет в австрийской столице 25-26 августа.
Военный оркестр исполнил гимны Российской Федерации и Австрии. После этого к монументу с именами павших был возложен венок в цветах российского флага и с лентой с надписью "От министра иностранных дел Российской Федерации".
На церемонии также присутствовали руководитель протокола МИД Австрии, посол РФ в Вене Дмитрий Любинский, постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич и постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Монумент советским солдатам был открыт в 1945 году в память о 17 тысячах советских солдат, погибших во время операции по освобождению Вены.
Город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков 13 апреля 1945 года в ходе проведения Венской стратегической наступательной операции войсками 3-го Украинского фронта и 2-го Украинского фронта при поддержке Дунайской военной флотилии.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области Олегом Мельниченко - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 20:08
Путин назвал Австрию одним из ключевых партнеров России
 
В миреВенаАвстрияСергей ЛавровМихаил УльяновАлександр ЛукашевичМИД АвстрииОБСЕРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:41Инфекционист рассказала о последствиях легкой формы COVID-19
06:30Мишленовский повар поделился быстрым рецептом вкусной пасты
06:27Глава минобороны Британии предложил афганцам уезжать из страны по земле
06:27Минтруд изменит правила начисления соцвыплат на детей
06:10Эксперты рассказали, в каком возрасте водители наносят в ДТП больше ущерба
06:08Названы продукты, улучшающие работу мозга
06:05Новосибирское ГИБДД раскрыло подробности аварии с микроавтобусом
05:58На Камчатке оценили финансовые потери из-за запрета полетов "Витязь-Аэро"
05:13В Новосибирске семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
05:05Эксперт предупредил об опасности ухудшения криминогенной ситуации в России
04:31Прибывших из Афганистана в Россию обрабатывают дезинфицирующим раствором
04:15Американский фрегат разнесли во время учений
04:11Эксперт рассказала, чем грозит привычка наедаться фруктами впрок
04:09Врач предупредил о вреде курения и употребления алкоголя при COVID-19
03:47Разработчик РЛС рассказал, как Россия следит за американскими F-35
03:26Адвокат объяснил, как меняются правила вступления в наследство
03:19Главный педиатр Москвы рассказал, какую одежду не стоит выбирать для школы
03:16Названы главные страхи родителей за детей
03:13Названы города с самыми дорогими и дешевыми цветами перед Днем знаний
03:09Кинолог рассказал, какие профессии может освоить собака
Лента новостейМолния