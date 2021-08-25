https://ria.ru/20210825/lavrov-1747173905.html

Лавров возложил венок к памятнику советским воинам-освободителям в Вене

Лавров возложил венок к памятнику советским воинам-освободителям в Вене - РИА Новости, 25.08.2021

Лавров возложил венок к памятнику советским воинам-освободителям в Вене

Глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплатц в Вене. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T12:45

2021-08-25T12:45

2021-08-25T14:55

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ВЕНА, 25 авг - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику советским воинам-освободителям на площади Шварценбергплатц в Вене.Церемония стала первым пунктом программы его официального визита. Министр пробудет в австрийской столице 25-26 августа.Военный оркестр исполнил гимны Российской Федерации и Австрии. После этого к монументу с именами павших был возложен венок в цветах российского флага и с лентой с надписью "От министра иностранных дел Российской Федерации".На церемонии также присутствовали руководитель протокола МИД Австрии, посол РФ в Вене Дмитрий Любинский, постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич и постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.Монумент советским солдатам был открыт в 1945 году в память о 17 тысячах советских солдат, погибших во время операции по освобождению Вены.Город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков 13 апреля 1945 года в ходе проведения Венской стратегической наступательной операции войсками 3-го Украинского фронта и 2-го Украинского фронта при поддержке Дунайской военной флотилии.

https://ria.ru/20210806/avstriya-1744766684.html

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в мире, вена, австрия, сергей лавров, михаил ульянов, александр лукашевич, мид австрии, обсе, россия