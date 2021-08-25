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МСП Банк включен в программу льготного кредитования на развитие туризма
МСП Банк включен в программу льготного кредитования на развитие туризма - РИА Новости, 25.08.2021
МСП Банк включен в программу льготного кредитования на развитие туризма
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, прошел отбор и был включен в госпрограмму льготного кредитования инвестиционных проектов в сфере туризма в соответствии... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T15:23
2021-08-25T16:34
новости компаний - экономика
мсп банк
корпорация мсп
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, прошел отбор и был включен в госпрограмму льготного кредитования инвестиционных проектов в сфере туризма в соответствии с постановлением правительства РФ №141, сообщает банк.МСП Банк является уполномоченным банком для реализации постановления №141 от 09.02.2021 в части выдачи кредитов по льготной ставке для реализации инвестиционных проектов в сфере внутреннего и въездного туризма. В рамках данного постановления банку будет предоставлена государственная субсидия, и в ближайшее время он сможет приступить к выдаче бизнесу льготных кредитов по ставке от 3 до 5% годовых.Так, льготный кредит может быть выдан на строительство и реконструкцию зданий под гостиничные и санаторно-курортные проекты площадью не менее 5 тысяч квадратных метров или с фондом от 120 номеров. Кроме того, кредитные средства могут быть направлены на выполнение инженерных изысканий для подготовки и саму подготовку проектной документации, проведение экспертизы в отношении таких результатов инженерных изысканий и проектной документации, проверку на предмет достоверности определения сметной стоимости, уточняется в сообщении.Заемщик должен быть зарегистрирован на территории РФ в соответствии законодательством о госрегистрации юридических лиц и ИП, обладать статусом налогового резидента РФ, не иметь просроченной задолженности по налогам, сборам, иным платежам в бюджеты, задолженности перед работниками по зарплате, а также положительную кредитную историю.Как отметил генеральный директор Корпорации МСП, председатель Наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич, поддержка проектов предпринимателей в сфере туризма – одно из приоритетных направлений деятельности Корпорации МСП и МСП Банка.
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новости компаний - экономика, мсп банк, корпорация мсп
15:23 25.08.2021 (обновлено: 16:34 25.08.2021)
 

МСП Банк включен в программу льготного кредитования на развитие туризма

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкСтенд АО "МСП Банк"
Стенд АО МСП Банк - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, прошел отбор и был включен в госпрограмму льготного кредитования инвестиционных проектов в сфере туризма в соответствии с постановлением правительства РФ №141, сообщает банк.
МСП Банк является уполномоченным банком для реализации постановления №141 от 09.02.2021 в части выдачи кредитов по льготной ставке для реализации инвестиционных проектов в сфере внутреннего и въездного туризма. В рамках данного постановления банку будет предоставлена государственная субсидия, и в ближайшее время он сможет приступить к выдаче бизнесу льготных кредитов по ставке от 3 до 5% годовых.
Так, льготный кредит может быть выдан на строительство и реконструкцию зданий под гостиничные и санаторно-курортные проекты площадью не менее 5 тысяч квадратных метров или с фондом от 120 номеров. Кроме того, кредитные средства могут быть направлены на выполнение инженерных изысканий для подготовки и саму подготовку проектной документации, проведение экспертизы в отношении таких результатов инженерных изысканий и проектной документации, проверку на предмет достоверности определения сметной стоимости, уточняется в сообщении.
Заемщик должен быть зарегистрирован на территории РФ в соответствии законодательством о госрегистрации юридических лиц и ИП, обладать статусом налогового резидента РФ, не иметь просроченной задолженности по налогам, сборам, иным платежам в бюджеты, задолженности перед работниками по зарплате, а также положительную кредитную историю.
Как отметил генеральный директор Корпорации МСП, председатель Наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич, поддержка проектов предпринимателей в сфере туризма – одно из приоритетных направлений деятельности Корпорации МСП и МСП Банка.
"Участие банка в программе позволит повысить доступность бизнеса к инвестиционному финансированию, модернизировать номерной фонд гостиниц, санаториев, курортов и построить новые объекты. Корпорация МСП также окажет поддержку таким проектам, предоставляя гарантийное обеспечение", – приводятся в сообщении слова Исаевича.
Сухой корм для животных - РИА Новости, 1920, 29.06.2021
29 июня, 16:24
Корпорация МСП помогла отменить запрет на импорт ряда кормов для животных
 
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