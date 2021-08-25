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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210825/koronavirus-1747213434.html
Pfizer рассказал, как быстро сможет создать вакцину от новых штаммов
Pfizer рассказал, как быстро сможет создать вакцину от новых штаммов - РИА Новости, 25.08.2021
Pfizer рассказал, как быстро сможет создать вакцину от новых штаммов
Компания Pfizer сможет за три месяца создать вакцину против штамма коронавируса, способного обойти защиту нынешнего препарата компании, однако такой... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T15:59
2021-08-25T16:02
распространение коронавируса
в мире
вакцина pfizer/biontech
альберт бурла
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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Компания Pfizer сможет за три месяца создать вакцину против штамма коронавируса, способного обойти защиту нынешнего препарата компании, однако такой разновидности COVID-19 на данный момент не выявлено, заявил в интервью Fox News гендиректор компании Альберт Бурла."Каждый раз, как очередной вариант (коронавируса) появляется в мире, наши ученые ...изучают, может ли этот вариант миновать защиту нашей вакцины. На данный момент мы не выявили ни одного такого (штамма). Но мы считаем, что, вероятно, однажды, такой появится", - заявил Бурла."Мы наладили процесс - в течение 95 дней, начиная с того дня, как мы выявим штамм, вызывающий беспокойство, мы сможем создать вакцину специально против него", - добавил он.В начале недели Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) приняло решение полностью одобрить применение вакцины от коронавируса, разработанной консорциумом Pfizer и BioNTech.
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в мире, вакцина pfizer/biontech, альберт бурла
15:59 25.08.2021 (обновлено: 16:02 25.08.2021)
 
Pfizer рассказал, как быстро сможет создать вакцину от новых штаммов

Pfizer способен за три месяца создать вакцину от нового штамма коронавируса

© AP Photo / Mary AltafferМедработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech на участке вакцинации COVID-19 в NYC Health + Hospitals Metropolitan в Нью-Йорке
Медработник готовит шприц с вакциной Pfizer-BioNTech на участке вакцинации COVID-19 в NYC Health + Hospitals Metropolitan в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© AP Photo / Mary Altaffer
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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. Компания Pfizer сможет за три месяца создать вакцину против штамма коронавируса, способного обойти защиту нынешнего препарата компании, однако такой разновидности COVID-19 на данный момент не выявлено, заявил в интервью Fox News гендиректор компании Альберт Бурла.
"Каждый раз, как очередной вариант (коронавируса) появляется в мире, наши ученые ...изучают, может ли этот вариант миновать защиту нашей вакцины. На данный момент мы не выявили ни одного такого (штамма). Но мы считаем, что, вероятно, однажды, такой появится", - заявил Бурла.
"Мы наладили процесс - в течение 95 дней, начиная с того дня, как мы выявим штамм, вызывающий беспокойство, мы сможем создать вакцину специально против него", - добавил он.
В начале недели Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) приняло решение полностью одобрить применение вакцины от коронавируса, разработанной консорциумом Pfizer и BioNTech.
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Распространение коронавирусаВ миреВакцина Pfizer/BioNTechАльберт Бурла
 
 
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