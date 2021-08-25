https://ria.ru/20210825/koronavirus-1747160403.html

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве - РИА Новости, 25.08.2021

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве

Наибольшее число заражений COVID-19 за последние сутки зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье - соответственно 1402, 1385 и 776 новых случаев,... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T11:35

2021-08-25T11:35

2021-08-25T11:35

распространение коронавируса

общество

республика алтай

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737202636_0:0:3016:1696_1920x0_80_0_0_2a23c7d7e82e296376c5eeefa6c3714b.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Наибольшее число заражений COVID-19 за последние сутки зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье - соответственно 1402, 1385 и 776 новых случаев, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: Москва - 1 402, Санкт-Петербург - 1 385, Московская область - 776", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Республике Алтай, Чукотском и Ненецком автономном округах - 27, 15 и 12 соответственно.

республика алтай

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика алтай, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии