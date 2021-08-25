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Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве - РИА Новости, 25.08.2021
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Наибольшее число заражений COVID-19 за последние сутки зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье - соответственно 1402, 1385 и 776 новых случаев,... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T11:35
2021-08-25T11:35
2021-08-25T11:35
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общество
республика алтай
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Наибольшее число заражений COVID-19 за последние сутки зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье - соответственно 1402, 1385 и 776 новых случаев, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: Москва - 1 402, Санкт-Петербург - 1 385, Московская область - 776", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Республике Алтай, Чукотском и Ненецком автономном округах - 27, 15 и 12 соответственно.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, республика алтай, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявили в Москве
Оперштаб: наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировали в Москве — 1402