https://ria.ru/20210825/koronavirus-1747160089.html

В России за сутки выписали 19 654 человек после лечения от COVID-19

В России за сутки выписали 19 654 человек после лечения от COVID-19 - РИА Новости, 25.08.2021

В России за сутки выписали 19 654 человек после лечения от COVID-19

За сутки в России после COVID-19 выписаны 19 654 человека, с начала пандемии выздоровели 6 073 157 пациентов, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T11:34

2021-08-25T11:34

2021-08-25T11:34

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. За сутки в России после COVID-19 выписаны 19 654 человека, с начала пандемии выздоровели 6 073 157 пациентов, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 654 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 073 157", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 2 299 человека, в Подмосковье - 1 571 и в Санкт-Петербурге - 892 человека.

https://ria.ru/20210314/analizy-1601128389.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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