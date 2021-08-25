https://ria.ru/20210825/koronavirus-1747160089.html
В России за сутки выписали 19 654 человек после лечения от COVID-19
В России за сутки выписали 19 654 человек после лечения от COVID-19 - РИА Новости, 25.08.2021
В России за сутки выписали 19 654 человек после лечения от COVID-19
За сутки в России после COVID-19 выписаны 19 654 человека, с начала пандемии выздоровели 6 073 157 пациентов, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T11:34
2021-08-25T11:34
2021-08-25T11:34
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россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. За сутки в России после COVID-19 выписаны 19 654 человека, с начала пандемии выздоровели 6 073 157 пациентов, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 19 654 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 6 073 157", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 2 299 человека, в Подмосковье - 1 571 и в Санкт-Петербурге - 892 человека.
https://ria.ru/20210314/analizy-1601128389.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 19 654 человек после лечения от COVID-19
Оперштаб: в России за сутки выписали 19 654 человек после лечения от COVID-19