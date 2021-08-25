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В России за сутки умерли более 800 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли более 800 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 25.08.2021
В России за сутки умерли более 800 пациентов с коронавирусом
За сутки в РФ подтверждены 809 смертей с COVID-19, за все время - 178 423, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T11:32
2021-08-25T11:32
2021-08-25T11:32
распространение коронавируса
краснодарский край
свердловская область
москва
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 809 смертей с COVID-19, за все время - 178 423, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 809 смертей... За весь период по России умерло 178 423 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве подтверждены 52 смерти, Краснодарском крае - 32, Свердловской области - 32.
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краснодарский край, свердловская область, москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки умерли более 800 пациентов с коронавирусом
Оперштаб: за сутки в России умерли 809 пациентов с COVID-19