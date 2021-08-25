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В России за сутки умерли более 800 пациентов с коронавирусом

В России за сутки умерли более 800 пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 25.08.2021

В России за сутки умерли более 800 пациентов с коронавирусом

За сутки в РФ подтверждены 809 смертей с COVID-19, за все время - 178 423, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T11:32

2021-08-25T11:32

2021-08-25T11:32

распространение коронавируса

краснодарский край

свердловская область

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 809 смертей с COVID-19, за все время - 178 423, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 809 смертей... За весь период по России умерло 178 423 человека", - говорится в сообщении.В частности, в Москве подтверждены 52 смерти, Краснодарском крае - 32, Свердловской области - 32.

краснодарский край

свердловская область

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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