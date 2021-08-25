https://ria.ru/20210825/koronavirus-1747137479.html

Инфекционист рассказала об опасности COVID-19 для пожилых

Инфекционист рассказала об опасности COVID-19 для пожилых - РИА Новости, 25.08.2021

Инфекционист рассказала об опасности COVID-19 для пожилых

Перенесенный пожилыми людьми коронавирус может провоцировать или ускорять развитие дегенеративных процессов в нервной системе, заявила РИА Новости заместитель... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T09:09

2021-08-25T09:09

2021-08-25T09:09

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

наталья пшеничная

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Перенесенный пожилыми людьми коронавирус может провоцировать или ускорять развитие дегенеративных процессов в нервной системе, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."У людей старшего возраста проблемы с нервной системой после перенесенного ковида могут затягиваться и провоцировать или ускорять развитие дегенеративных процессов в нервной системе. Такая ситуация наблюдалась у пожилых людей и после перенесенного гриппа", - сказала Пшеничная.Она отметила, что пока прошло слишком мало времени, чтобы делать какие-то выводы на этот счет.

https://ria.ru/20210825/yuurgu-1746972639.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, наталья пшеничная