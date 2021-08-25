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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210825/koronavirus-1747125352.html
Ученые оценили вероятность госпитализации среди непривитых от COVID-19
Ученые оценили вероятность госпитализации среди непривитых от COVID-19 - РИА Новости, 25.08.2021
Ученые оценили вероятность госпитализации среди непривитых от COVID-19
У тех, кто не вакцинировался от коронавируса, в 29 раз больше шансов попасть в больницу с COVID-19 по сравнению с полностью привитыми, об этом говорится в... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T02:28
2021-08-25T02:33
распространение коронавируса
в мире
сша
лос-анджелес
россия
коронавирус covid-19
александр горелов
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. У тех, кто не вакцинировался от коронавируса, в 29 раз больше шансов попасть в больницу с COVID-19 по сравнению с полностью привитыми, об этом говорится в отчете Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.По данным CDC, также у привитых в пять раз меньше вероятность заразиться COVID-19 по сравнению с тем, кто не вакцинировался.Исследование проводилось на основе анализа эпидемиологических данных за период с мая по июль этого года в округе Лос-Анджелес (штат Калифорния). Так, за отчетный период было выявлено 43 127 случаев заболевания COVID-19, при этом 30 801 (71,4%) заразившихся были не привиты вовсе, 10 895 (25,3%) пациентов были вакцинированы полностью, а 1431 человек (3,3%) - вакцинированы частично.Как ранее заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, вакцинация от коронавируса дает свои результаты, в России наблюдается стабилизация эпидемиологического процесса с тенденцией к снижению.
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в мире, сша, лос-анджелес, россия, коронавирус covid-19, александр горелов
02:28 25.08.2021 (обновлено: 02:33 25.08.2021)
 
Ученые оценили вероятность госпитализации среди непривитых от COVID-19

CDC: непривитые от COVID-19 в 29 раз чаще попадают в больницу по сравнению с вакцинированными

© РИА Новости / Алексей МайшевМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. У тех, кто не вакцинировался от коронавируса, в 29 раз больше шансов попасть в больницу с COVID-19 по сравнению с полностью привитыми, об этом говорится в отчете Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.
По данным CDC, также у привитых в пять раз меньше вероятность заразиться COVID-19 по сравнению с тем, кто не вакцинировался.
Исследование проводилось на основе анализа эпидемиологических данных за период с мая по июль этого года в округе Лос-Анджелес (штат Калифорния). Так, за отчетный период было выявлено 43 127 случаев заболевания COVID-19, при этом 30 801 (71,4%) заразившихся были не привиты вовсе, 10 895 (25,3%) пациентов были вакцинированы полностью, а 1431 человек (3,3%) - вакцинированы частично.
Как ранее заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, вакцинация от коронавируса дает свои результаты, в России наблюдается стабилизация эпидемиологического процесса с тенденцией к снижению.
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Распространение коронавирусаВ миреСШАЛос-АнджелесРоссияКоронавирус COVID-19Александр Горелов
 
 
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