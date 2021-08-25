https://ria.ru/20210825/koronavirus-1747125352.html
Ученые оценили вероятность госпитализации среди непривитых от COVID-19
Ученые оценили вероятность госпитализации среди непривитых от COVID-19 - РИА Новости, 25.08.2021
Ученые оценили вероятность госпитализации среди непривитых от COVID-19
У тех, кто не вакцинировался от коронавируса, в 29 раз больше шансов попасть в больницу с COVID-19 по сравнению с полностью привитыми, об этом говорится в... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T02:28
2021-08-25T02:28
2021-08-25T02:33
распространение коронавируса
в мире
сша
лос-анджелес
россия
коронавирус covid-19
александр горелов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741060007_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_bbdd474c7e2f080c39e978a864a51a5e.jpg
МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. У тех, кто не вакцинировался от коронавируса, в 29 раз больше шансов попасть в больницу с COVID-19 по сравнению с полностью привитыми, об этом говорится в отчете Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.По данным CDC, также у привитых в пять раз меньше вероятность заразиться COVID-19 по сравнению с тем, кто не вакцинировался.Исследование проводилось на основе анализа эпидемиологических данных за период с мая по июль этого года в округе Лос-Анджелес (штат Калифорния). Так, за отчетный период было выявлено 43 127 случаев заболевания COVID-19, при этом 30 801 (71,4%) заразившихся были не привиты вовсе, 10 895 (25,3%) пациентов были вакцинированы полностью, а 1431 человек (3,3%) - вакцинированы частично.Как ранее заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, вакцинация от коронавируса дает свои результаты, в России наблюдается стабилизация эпидемиологического процесса с тенденцией к снижению.
https://ria.ru/20210824/vaktsina-1747028151.html
сша
лос-анджелес
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741060007_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_d383aab0f438d6a1ff5657fe57a51991.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, лос-анджелес, россия, коронавирус covid-19, александр горелов
02:28 25.08.2021 (обновлено: 02:33 25.08.2021)
Ученые оценили вероятность госпитализации среди непривитых от COVID-19
CDC: непривитые от COVID-19 в 29 раз чаще попадают в больницу по сравнению с вакцинированными