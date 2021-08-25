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"Ночь кино" пройдет в Московской области

"Ночь кино" пройдет в Московской области - РИА Новости, 25.08.2021

"Ночь кино" пройдет в Московской области

Московская область присоединяется к всероссийской акции "Ночь кино", приуроченной ко Дню российского кино. 28 августа на 250 площадках региона покажут новинки... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T19:14

2021-08-25T19:14

2021-08-25T19:14

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Московская область присоединяется к всероссийской акции "Ночь кино", приуроченной ко Дню российского кино. 28 августа на 250 площадках региона покажут новинки отечественного кинематографа. Об этом рассказал телеканал "360".Жители МО смогут бесплатно посмотреть три фильма: сказку "Конек-Горбунок", фильм-катастрофу "Огонь" и семейную драму "Пальма". Все показы начнутся в 20:00.Министерство культуры региона активно поддерживает российский кинематограф и организует множество мероприятий в области. Например, все лето в МО работали кинопаркинги, а также проводились бесплатные кинопоказы для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, в регионе открываются новые кинотеатры. До конца года кинотеатры планируется открыть в Королеве, Люберцах, Одинцове и Сергиевом Посаде.

московская область (подмосковье)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)