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"Ночь кино" пройдет в Московской области
"Ночь кино" пройдет в Московской области - РИА Новости, 25.08.2021
"Ночь кино" пройдет в Московской области
Московская область присоединяется к всероссийской акции "Ночь кино", приуроченной ко Дню российского кино. 28 августа на 250 площадках региона покажут новинки... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T19:14
2021-08-25T19:14
2021-08-25T19:14
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Московская область присоединяется к всероссийской акции "Ночь кино", приуроченной ко Дню российского кино. 28 августа на 250 площадках региона покажут новинки отечественного кинематографа. Об этом рассказал телеканал "360".Жители МО смогут бесплатно посмотреть три фильма: сказку "Конек-Горбунок", фильм-катастрофу "Огонь" и семейную драму "Пальма". Все показы начнутся в 20:00.Министерство культуры региона активно поддерживает российский кинематограф и организует множество мероприятий в области. Например, все лето в МО работали кинопаркинги, а также проводились бесплатные кинопоказы для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, в регионе открываются новые кинотеатры. До конца года кинотеатры планируется открыть в Королеве, Люберцах, Одинцове и Сергиевом Посаде.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости.
Московская область присоединяется к всероссийской акции "Ночь кино", приуроченной ко Дню российского кино. 28 августа на 250 площадках региона покажут новинки отечественного кинематографа. Об этом рассказал телеканал "360"
.
Жители МО смогут бесплатно посмотреть три фильма: сказку "Конек-Горбунок", фильм-катастрофу "Огонь" и семейную драму "Пальма". Все показы начнутся в 20:00.
Министерство культуры региона активно поддерживает российский кинематограф и организует множество мероприятий в области. Например, все лето в МО работали кинопаркинги, а также проводились бесплатные кинопоказы для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, в регионе открываются новые кинотеатры. До конца года кинотеатры планируется открыть в Королеве, Люберцах, Одинцове и Сергиевом Посаде.