Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210825/kino-1747251859.html
"Ночь кино" пройдет в Московской области
"Ночь кино" пройдет в Московской области - РИА Новости, 25.08.2021
"Ночь кино" пройдет в Московской области
Московская область присоединяется к всероссийской акции "Ночь кино", приуроченной ко Дню российского кино. 28 августа на 250 площадках региона покажут новинки... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T19:14
2021-08-25T19:14
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747251267_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_e30afdacbcc9b96e705e4c53911b6c39.jpg
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Московская область присоединяется к всероссийской акции "Ночь кино", приуроченной ко Дню российского кино. 28 августа на 250 площадках региона покажут новинки отечественного кинематографа. Об этом рассказал телеканал "360".Жители МО смогут бесплатно посмотреть три фильма: сказку "Конек-Горбунок", фильм-катастрофу "Огонь" и семейную драму "Пальма". Все показы начнутся в 20:00.Министерство культуры региона активно поддерживает российский кинематограф и организует множество мероприятий в области. Например, все лето в МО работали кинопаркинги, а также проводились бесплатные кинопоказы для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, в регионе открываются новые кинотеатры. До конца года кинотеатры планируется открыть в Королеве, Люберцах, Одинцове и Сергиевом Посаде.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747251267_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e0a3bb6247f128067785d773a6a3e03c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье)
19:14 25.08.2021
 

"Ночь кино" пройдет в Московской области

© РИА Новости / Максим БлиновЗрители в Летнем кинотеатре
Зрители в Летнем кинотеатре - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Московская область присоединяется к всероссийской акции "Ночь кино", приуроченной ко Дню российского кино. 28 августа на 250 площадках региона покажут новинки отечественного кинематографа. Об этом рассказал телеканал "360".
Жители МО смогут бесплатно посмотреть три фильма: сказку "Конек-Горбунок", фильм-катастрофу "Огонь" и семейную драму "Пальма". Все показы начнутся в 20:00.
Министерство культуры региона активно поддерживает российский кинематограф и организует множество мероприятий в области. Например, все лето в МО работали кинопаркинги, а также проводились бесплатные кинопоказы для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, в регионе открываются новые кинотеатры. До конца года кинотеатры планируется открыть в Королеве, Люберцах, Одинцове и Сергиевом Посаде.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:30Мишленовский повар поделился быстрым рецептом вкусной пасты
06:27Глава минобороны Британии предложил афганцам уезжать из страны по земле
06:27Минтруд изменит правила начисления соцвыплат на детей
06:10Эксперты рассказали, в каком возрасте водители наносят в ДТП больше ущерба
06:08Названы продукты, улучшающие работу мозга
06:05Новосибирское ГИБДД раскрыло подробности аварии с микроавтобусом
05:58На Камчатке оценили финансовые потери из-за запрета полетов "Витязь-Аэро"
05:13В Новосибирске семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
05:05Эксперт предупредил об опасности ухудшения криминогенной ситуации в России
04:31Прибывших из Афганистана в Россию обрабатывают дезинфицирующим раствором
04:15Американский фрегат разнесли во время учений
04:11Эксперт рассказала, чем грозит привычка наедаться фруктами впрок
04:09Врач предупредил о вреде курения и употребления алкоголя при COVID-19
03:47Разработчик РЛС рассказал, как Россия следит за американскими F-35
03:26Адвокат объяснил, как меняются правила вступления в наследство
03:19Главный педиатр Москвы рассказал, какую одежду не стоит выбирать для школы
03:16Названы главные страхи родителей за детей
03:13Названы города с самыми дорогими и дешевыми цветами перед Днем знаний
03:09Кинолог рассказал, какие профессии может освоить собака
03:00Юристы рассказали о причинах отказа в страховых выплатах за жилье
Лента новостейМолния