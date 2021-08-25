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Путин и Си Цзиньпин отметили важность недопущения фальсификации истории
Путин и Си Цзиньпин отметили важность недопущения фальсификации истории - РИА Новости, 25.08.2021
Путин и Си Цзиньпин отметили важность недопущения фальсификации истории
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин отметили востребованность работы по сохранению правды и недопущению попыток фальсификации... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T15:05
2021-08-25T15:05
китай
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин отметили востребованность работы по сохранению правды и недопущению попыток фальсификации истории, сообщает пресс-служба Кремля."По случаю приближающейся 76-й годовщины окончания Второй мировой войны отмечена востребованность работы по сохранению правды о событиях тех лет и недопущению попыток фальсификации истории. Разговор прошел в традиционно дружеском, доверительном ключе", - говорится в сообщении.Кроме того, в контексте 20-летия заключения Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве с удовлетворением констатировано, что российско-китайское стратегическое партнерство поступательно и динамично развивается."Главное, стороны заинтересованы в дальнейшем углублении взаимодействия по всему комплексу вопросов двусторонней и международной повестки дня", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20210621/falsifikatsiya-1738246765.html
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китай, владимир путин, си цзиньпин
15:05 25.08.2021
 
Путин и Си Цзиньпин отметили важность недопущения фальсификации истории

Президент Путин и глава КНР Си Цзиньпин отметили важность недопущения фальсификации истории

© РИА Новости / Валерий Шарифулин / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин на церемонии фотографирования глав делегаций стран-участниц второго форума международного сотрудничества "Один пояс - один путь" в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин на церемонии фотографирования глав делегаций стран-участниц второго форума международного сотрудничества Один пояс - один путь в Пекине - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Валерий Шарифулин / POOL
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин отметили востребованность работы по сохранению правды и недопущению попыток фальсификации истории, сообщает пресс-служба Кремля.
"По случаю приближающейся 76-й годовщины окончания Второй мировой войны отмечена востребованность работы по сохранению правды о событиях тех лет и недопущению попыток фальсификации истории. Разговор прошел в традиционно дружеском, доверительном ключе", - говорится в сообщении.
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Кроме того, в контексте 20-летия заключения Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве с удовлетворением констатировано, что российско-китайское стратегическое партнерство поступательно и динамично развивается.
"Главное, стороны заинтересованы в дальнейшем углублении взаимодействия по всему комплексу вопросов двусторонней и международной повестки дня", - добавляется в сообщении.
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