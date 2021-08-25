https://ria.ru/20210825/istoriya-1747201836.html

Путин и Си Цзиньпин отметили важность недопущения фальсификации истории

Путин и Си Цзиньпин отметили важность недопущения фальсификации истории - РИА Новости, 25.08.2021

Путин и Си Цзиньпин отметили важность недопущения фальсификации истории

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин отметили востребованность работы по сохранению правды и недопущению попыток фальсификации... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T15:05

2021-08-25T15:05

2021-08-25T15:05

китай

владимир путин

си цзиньпин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155309/48/1553094834_0:0:3039:1710_1920x0_80_0_0_b3e5396ad52ace5ac612315d720633cc.jpg

МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин отметили востребованность работы по сохранению правды и недопущению попыток фальсификации истории, сообщает пресс-служба Кремля."По случаю приближающейся 76-й годовщины окончания Второй мировой войны отмечена востребованность работы по сохранению правды о событиях тех лет и недопущению попыток фальсификации истории. Разговор прошел в традиционно дружеском, доверительном ключе", - говорится в сообщении.Кроме того, в контексте 20-летия заключения Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве с удовлетворением констатировано, что российско-китайское стратегическое партнерство поступательно и динамично развивается."Главное, стороны заинтересованы в дальнейшем углублении взаимодействия по всему комплексу вопросов двусторонней и международной повестки дня", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210621/falsifikatsiya-1738246765.html

https://ria.ru/20200928/falsifikatsiya-1577888426.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, владимир путин, си цзиньпин