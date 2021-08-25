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В Грузии автомобиль с иностранцами сорвался в овраг
В Грузии автомобиль с иностранцами сорвался в овраг - РИА Новости, 25.08.2021
В Грузии автомобиль с иностранцами сорвался в овраг
Автомобиль с тремя иностранцами, в том числе одним несовершеннолетним, сорвался в овраг в высокогорной грузинской Аджарии, перевернувшись 20 раз, кадры... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T13:24
2021-08-25T22:59
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мвд грузии
аджария
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ТБИЛИСИ, 25 авг — РИА Новости. Автомобиль с тремя иностранцами, в том числе одним несовершеннолетним, сорвался в овраг в высокогорной грузинской Аджарии, перевернувшись 20 раз, кадры транслирует телекомпания TV25.По данным ТВ, несовершеннолетний иностранец погиб. Случай произошел на перевале Годердзи.В пресс-службе МВД Грузии подтвердили РИА Новости факт случившегося. "ДТП произошло на перевале Годердзи. Начато расследование по 276-й статье УК Грузии "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта" (повлекшее причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью либо значительный ущерб)".В ведомстве не уточнили, граждане какой страны стали участниками происшествия.
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в мире, грузия, мвд грузии, аджария
13:24 25.08.2021 (обновлено: 22:59 25.08.2021)
 
В Грузии автомобиль с иностранцами сорвался в овраг

В Грузии автомобиль с иностранцами сорвался в овраг и перевернулся 20 раз

© Sputnik / Александр Шламов / Перейти в фотобанкСкорая помощь в Грузии
Скорая помощь в Грузии - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© Sputnik / Александр Шламов
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ТБИЛИСИ, 25 авг — РИА Новости. Автомобиль с тремя иностранцами, в том числе одним несовершеннолетним, сорвался в овраг в высокогорной грузинской Аджарии, перевернувшись 20 раз, кадры транслирует телекомпания TV25.
По данным ТВ, несовершеннолетний иностранец погиб. Случай произошел на перевале Годердзи.
В пресс-службе МВД Грузии подтвердили РИА Новости факт случившегося. "ДТП произошло на перевале Годердзи. Начато расследование по 276-й статье УК Грузии "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта" (повлекшее причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью либо значительный ущерб)".
В ведомстве не уточнили, граждане какой страны стали участниками происшествия.
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