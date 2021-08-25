https://ria.ru/20210825/gruziya-1747182177.html

В Грузии автомобиль с иностранцами сорвался в овраг

В Грузии автомобиль с иностранцами сорвался в овраг - РИА Новости, 25.08.2021

В Грузии автомобиль с иностранцами сорвался в овраг

Автомобиль с тремя иностранцами, в том числе одним несовершеннолетним, сорвался в овраг в высокогорной грузинской Аджарии, перевернувшись 20 раз, кадры... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T13:24

2021-08-25T13:24

2021-08-25T22:59

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ТБИЛИСИ, 25 авг — РИА Новости. Автомобиль с тремя иностранцами, в том числе одним несовершеннолетним, сорвался в овраг в высокогорной грузинской Аджарии, перевернувшись 20 раз, кадры транслирует телекомпания TV25.По данным ТВ, несовершеннолетний иностранец погиб. Случай произошел на перевале Годердзи.В пресс-службе МВД Грузии подтвердили РИА Новости факт случившегося. "ДТП произошло на перевале Годердзи. Начато расследование по 276-й статье УК Грузии "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта" (повлекшее причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью либо значительный ущерб)".В ведомстве не уточнили, граждане какой страны стали участниками происшествия.

https://ria.ru/20210803/tskad-1744236336.html

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в мире, грузия, мвд грузии, аджария