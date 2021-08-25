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Найден гидрокостюм, в котором россиянин мог приплыть на Хоккайдо
Найден гидрокостюм, в котором россиянин мог приплыть на Хоккайдо - РИА Новости, 25.08.2021
Найден гидрокостюм, в котором россиянин мог приплыть на Хоккайдо
Полиция самого северного японского острова Хоккайдо обнаружила на берегу в районе поселка Сибецу гидрокостюм, в котором россиянин Ваас-Феникс Нокард мог... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T06:47
2021-08-25T06:47
в мире
япония
саппоро
хоккайдо
россия
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ТОКИО, 25 авг – РИА Новости. Полиция самого северного японского острова Хоккайдо обнаружила на берегу в районе поселка Сибецу гидрокостюм, в котором россиянин Ваас-Феникс Нокард мог приплыть с Кунашира до берегов Японии, со ссылкой на источники в полиции сообщил телеканал Sapporo TV.Гидрокостюм был найден в 6 километрах от того места, где был обнаружен мужчина.Согласно информации другого местного телеканала Hokkaido TV, Нокард приобрел в магазине поселка Сибецу белье, обувь, рюкзак и расплатился японскими иенами.Ранее сообщалось, что 19 августа житель острова Хоккайдо обнаружил около полицейского участка поселка Сибецу иностранца, который утверждал, что он россиянин, приплыл с Кунашира и просит убежища. При этом информация о том, где именно он просит убежища, была противоречивой. Впоследствии он был передан в иммиграционную службу Саппоро. Затем посольство России в Японии сообщило, что имя незаконно прибывшего на японский остров Хоккайдо российского гражданина Ваас-Феникс Нокард. Генеральное консульство Российской Федерации в Саппоро настаивает на допуске к нему своих дипломатов, однако пока не получило разрешения на это от японских властей.Расстояние от Кунашира до Сибецу на Хоккайдо около 25 километров, температура воды в это время года примерно 15 градусов.
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в мире, япония, саппоро, хоккайдо, россия
06:47 25.08.2021
 
Найден гидрокостюм, в котором россиянин мог приплыть на Хоккайдо

Полиция обнаружила гидрокостюм, в котором россиянин мог приплыть на Хоккайдо

© AP Photo / Jae C. HongОзеро Сикоцу в Титосэ, Хоккайдо
Озеро Сикоцу в Титосэ, Хоккайдо - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
Читать ria.ru в
ТОКИО, 25 авг – РИА Новости. Полиция самого северного японского острова Хоккайдо обнаружила на берегу в районе поселка Сибецу гидрокостюм, в котором россиянин Ваас-Феникс Нокард мог приплыть с Кунашира до берегов Японии, со ссылкой на источники в полиции сообщил телеканал Sapporo TV.
Гидрокостюм был найден в 6 километрах от того места, где был обнаружен мужчина.
Сотрудники правоохранительных органов Японии - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
23 августа, 08:49
В Японии прокомментировали ситуацию с "приплывшим с Кунашира" россиянином
Согласно информации другого местного телеканала Hokkaido TV, Нокард приобрел в магазине поселка Сибецу белье, обувь, рюкзак и расплатился японскими иенами.
Ранее сообщалось, что 19 августа житель острова Хоккайдо обнаружил около полицейского участка поселка Сибецу иностранца, который утверждал, что он россиянин, приплыл с Кунашира и просит убежища. При этом информация о том, где именно он просит убежища, была противоречивой. Впоследствии он был передан в иммиграционную службу Саппоро. Затем посольство России в Японии сообщило, что имя незаконно прибывшего на японский остров Хоккайдо российского гражданина Ваас-Феникс Нокард. Генеральное консульство Российской Федерации в Саппоро настаивает на допуске к нему своих дипломатов, однако пока не получило разрешения на это от японских властей.
Расстояние от Кунашира до Сибецу на Хоккайдо около 25 километров, температура воды в это время года примерно 15 градусов.
 
В миреЯпонияСаппороХоккайдоРоссия
 
 
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