https://ria.ru/20210825/gidrokostyum-1747129513.html
Найден гидрокостюм, в котором россиянин мог приплыть на Хоккайдо
Найден гидрокостюм, в котором россиянин мог приплыть на Хоккайдо - РИА Новости, 25.08.2021
Найден гидрокостюм, в котором россиянин мог приплыть на Хоккайдо
Полиция самого северного японского острова Хоккайдо обнаружила на берегу в районе поселка Сибецу гидрокостюм, в котором россиянин Ваас-Феникс Нокард мог... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T06:47
2021-08-25T06:47
2021-08-25T06:47
в мире
япония
саппоро
хоккайдо
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593985105_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_a935e76cb7bb58967204e6cc75c4025c.jpg
ТОКИО, 25 авг – РИА Новости. Полиция самого северного японского острова Хоккайдо обнаружила на берегу в районе поселка Сибецу гидрокостюм, в котором россиянин Ваас-Феникс Нокард мог приплыть с Кунашира до берегов Японии, со ссылкой на источники в полиции сообщил телеканал Sapporo TV.Гидрокостюм был найден в 6 километрах от того места, где был обнаружен мужчина.Согласно информации другого местного телеканала Hokkaido TV, Нокард приобрел в магазине поселка Сибецу белье, обувь, рюкзак и расплатился японскими иенами.Ранее сообщалось, что 19 августа житель острова Хоккайдо обнаружил около полицейского участка поселка Сибецу иностранца, который утверждал, что он россиянин, приплыл с Кунашира и просит убежища. При этом информация о том, где именно он просит убежища, была противоречивой. Впоследствии он был передан в иммиграционную службу Саппоро. Затем посольство России в Японии сообщило, что имя незаконно прибывшего на японский остров Хоккайдо российского гражданина Ваас-Феникс Нокард. Генеральное консульство Российской Федерации в Саппоро настаивает на допуске к нему своих дипломатов, однако пока не получило разрешения на это от японских властей.Расстояние от Кунашира до Сибецу на Хоккайдо около 25 километров, температура воды в это время года примерно 15 градусов.
https://ria.ru/20210823/yaponiya-1746801945.html
япония
саппоро
хоккайдо
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593985105_161:0:2890:2047_1920x0_80_0_0_4fe4a52fb063e969db9e0206555a9e8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, саппоро, хоккайдо, россия
Найден гидрокостюм, в котором россиянин мог приплыть на Хоккайдо
Полиция обнаружила гидрокостюм, в котором россиянин мог приплыть на Хоккайдо