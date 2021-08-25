https://ria.ru/20210825/evakuatsiya-1747237400.html

США эвакуировали 88 тысяч человек из Афганистана

США эвакуировали 88 тысяч человек из Афганистана - РИА Новости, 25.08.2021

США эвакуировали 88 тысяч человек из Афганистана

США эвакуировали в общей сложности 88 тысяч человек из Афганистана с 14 августа, сообщил на брифинге представитель Пентагона генерал-майор Хэнк Тейлор. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T17:56

2021-08-25T17:56

2021-08-25T18:14

в мире

сша

талибан

афганистан

министерство обороны сша

кабул (город)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1746984969_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_360be199e5bca3f584cb9bec23c47d90.jpg

ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. США эвакуировали в общей сложности 88 тысяч человек из Афганистана с 14 августа, сообщил на брифинге представитель Пентагона генерал-майор Хэнк Тейлор."На сегодняшний день примерно 88 тысяч человек безопасно покинули Афганистан", - сказал Тейлор."До самого конца мы будем продолжать необходимую эвакуацию, если в этом будет необходимость <...>, но мы ожидаем, что в последние несколько дней (до 31 августа), учитывая, что мы надеемся сохранить как можно больше своих возможностей в аэропорту, в последние дни мы будем отдавать приоритет выводу военных и военных ресурсов ", - сказал представитель оборонного ведомства США на регулярном брифинге. Он подчеркнул, что это не означает, что тем, кто может рассчитывать на эвакуацию, будет отказано, но предупредил, что "часть ресурсов будет зарезервирована для эвакуации военных".Представитель Пентагона подчеркнул, что США надеются сохранить максимальное военное присутствие в аэропорту Кабула настолько долго, насколько это возможно.США вновь, уже как минимум в третий раз, использовали вертолеты для эвакуации людей из Кабула в аэропорт, сообщил на брифинге представитель Пентагона."Они в штаб-квартире (в аэропорту – ред.) и готовятся к эвакуации", - сказал Тейлор.По его словам, речь идет о группе менее чем из 20 людей.Эвакуация проводилась в ночь на среду, уточнил генерал.В первой декаде августа талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.

https://ria.ru/20210823/afganistan-1746788424.html

https://ria.ru/20210825/kabul-1747225951.html

https://ria.ru/20210823/afganistan-1746761850.html

сша

афганистан

кабул (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, талибан, афганистан, министерство обороны сша, кабул (город)