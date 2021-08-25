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США эвакуировали 88 тысяч человек из Афганистана
США эвакуировали 88 тысяч человек из Афганистана - РИА Новости, 25.08.2021
США эвакуировали 88 тысяч человек из Афганистана
США эвакуировали в общей сложности 88 тысяч человек из Афганистана с 14 августа, сообщил на брифинге представитель Пентагона генерал-майор Хэнк Тейлор. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T17:56
2021-08-25T18:14
в мире
сша
талибан
афганистан
министерство обороны сша
кабул (город)
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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. США эвакуировали в общей сложности 88 тысяч человек из Афганистана с 14 августа, сообщил на брифинге представитель Пентагона генерал-майор Хэнк Тейлор."На сегодняшний день примерно 88 тысяч человек безопасно покинули Афганистан", - сказал Тейлор."До самого конца мы будем продолжать необходимую эвакуацию, если в этом будет необходимость &lt;...&gt;, но мы ожидаем, что в последние несколько дней (до 31 августа), учитывая, что мы надеемся сохранить как можно больше своих возможностей в аэропорту, в последние дни мы будем отдавать приоритет выводу военных и военных ресурсов ", - сказал представитель оборонного ведомства США на регулярном брифинге. Он подчеркнул, что это не означает, что тем, кто может рассчитывать на эвакуацию, будет отказано, но предупредил, что "часть ресурсов будет зарезервирована для эвакуации военных".Представитель Пентагона подчеркнул, что США надеются сохранить максимальное военное присутствие в аэропорту Кабула настолько долго, насколько это возможно.США вновь, уже как минимум в третий раз, использовали вертолеты для эвакуации людей из Кабула в аэропорт, сообщил на брифинге представитель Пентагона."Они в штаб-квартире (в аэропорту – ред.) и готовятся к эвакуации", - сказал Тейлор.По его словам, речь идет о группе менее чем из 20 людей.Эвакуация проводилась в ночь на среду, уточнил генерал.В первой декаде августа талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
https://ria.ru/20210823/afganistan-1746788424.html
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в мире, сша, талибан, афганистан, министерство обороны сша, кабул (город)
17:56 25.08.2021 (обновлено: 18:14 25.08.2021)
 
США эвакуировали 88 тысяч человек из Афганистана

Представитель Пентагона Тейлор: США эвакуировали 88 тысяч человек из Афганистана с 14 августа

© REUTERS / U.S. Marine Corps/Sgt. Samuel RuizТранспортный самолет C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации людей в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле
Транспортный самолет C-17 Globemaster III ВВС США во время эвакуации людей в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© REUTERS / U.S. Marine Corps/Sgt. Samuel Ruiz
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ВАШИНГТОН, 25 авг - РИА Новости. США эвакуировали в общей сложности 88 тысяч человек из Афганистана с 14 августа, сообщил на брифинге представитель Пентагона генерал-майор Хэнк Тейлор.
"На сегодняшний день примерно 88 тысяч человек безопасно покинули Афганистан", - сказал Тейлор.
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"До самого конца мы будем продолжать необходимую эвакуацию, если в этом будет необходимость <...>, но мы ожидаем, что в последние несколько дней (до 31 августа), учитывая, что мы надеемся сохранить как можно больше своих возможностей в аэропорту, в последние дни мы будем отдавать приоритет выводу военных и военных ресурсов ", - сказал представитель оборонного ведомства США на регулярном брифинге. Он подчеркнул, что это не означает, что тем, кто может рассчитывать на эвакуацию, будет отказано, но предупредил, что "часть ресурсов будет зарезервирована для эвакуации военных".
Представитель Пентагона подчеркнул, что США надеются сохранить максимальное военное присутствие в аэропорту Кабула настолько долго, насколько это возможно.
США вновь, уже как минимум в третий раз, использовали вертолеты для эвакуации людей из Кабула в аэропорт, сообщил на брифинге представитель Пентагона.
"Они в штаб-квартире (в аэропорту – ред.) и готовятся к эвакуации", - сказал Тейлор.
Боевики Талибана* в Кабуле - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Вчера, 17:00
США считают, что ИГИЛ* может атаковать аэропорт Кабула, сообщили СМИ
По его словам, речь идет о группе менее чем из 20 людей.
Эвакуация проводилась в ночь на среду, уточнил генерал.
В первой декаде августа талибы (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Боевики 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.
Люди в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
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В миреСШАТалибанАфганистанМинистерство обороны СШАКабул (город)
 
 
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