https://ria.ru/20210825/evakuatsiya-1747235520.html
На Урале санаторий и СНТ эвакуируют из-за природного пожара
На Урале санаторий и СНТ эвакуируют из-за природного пожара - РИА Новости, 25.08.2021
На Урале санаторий и СНТ эвакуируют из-за природного пожара
Людей эвакуируют из санатория и СНТ в Первоуральском округе Свердловской области из-за природного пожара, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T17:49
2021-08-25T17:49
2021-08-25T17:49
происшествия
свердловская область
первоуральск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг – РИА Новости. Людей эвакуируют из санатория и СНТ в Первоуральском округе Свердловской области из-за природного пожара, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.Пожар разгорелся в среду в Первоуральском городском округе в районе деревни Хомутовка, МЧС сообщало об угрозе перехода огня на садовое товарищество."Готовится к эвакуации располагающийся рядом санаторий-профилакторий "Лесная сказка", в котором находятся 75 человек, из них 45 детей", - говорится в сообщении.Отмечается, что из садового товарищества №82 уже эвакуированы 56 человек, в том числе восемь детей, для этого были сформированы колонны личного транспорта и автобусов администрации, которые передвигались до Первоуральска в сопровождении пожарных автоцистерн.Как отметили в ведомстве, также проведен подворовой обход садовых товариществ: жителей проинструктировали о необходимости эвакуации в безопасное место, в том числе через sms.Как добавили в департаменте информационной политики региона, готовится эвакуация коллективного сада №79 и психоневрологического диспансера. По данным специалистов, все пожары в этом районе возникли из-за несоблюдения правил пожарной безопасности местными жителями.В администрации Первоуральска журналистам сообщили, что на место оперативно выехал глава города Игорь Кабец, а также министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев.С конца прошлой недели в Свердловской области стоит аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь градусов: столбик термометра несколько дней подряд днем не опускается ниже 34 градусов. На этом фоне осложнилась обстановка с природными пожарами в регионе. С прошлой недели горит лес в городском округе Первоуральск, во вторник возник пожар рядом с горнолыжным комплексом "Волчиха". Департамент информационной политики региона сообщал в среду, что в Свердловской области действуют более 50 природных пожаров.
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свердловская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, первоуральск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Урале санаторий и СНТ эвакуируют из-за природного пожара
На Урале санаторий "Лесная сказка" и СНТ эвакуируют из-за природного пожара
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг – РИА Новости.
Людей эвакуируют из санатория и СНТ в Первоуральском округе Свердловской области
из-за природного пожара, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС
.
Пожар разгорелся в среду в Первоуральском городском округе в районе деревни Хомутовка, МЧС сообщало об угрозе перехода огня на садовое товарищество.
"Готовится к эвакуации располагающийся рядом санаторий-профилакторий "Лесная сказка", в котором находятся 75 человек, из них 45 детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из садового товарищества №82 уже эвакуированы 56 человек, в том числе восемь детей, для этого были сформированы колонны личного транспорта и автобусов администрации, которые передвигались до Первоуральска
в сопровождении пожарных автоцистерн.
Как отметили в ведомстве, также проведен подворовой обход садовых товариществ: жителей проинструктировали о необходимости эвакуации в безопасное место, в том числе через sms.
Как добавили в департаменте информационной политики региона, готовится эвакуация коллективного сада №79 и психоневрологического диспансера. По данным специалистов, все пожары в этом районе возникли из-за несоблюдения правил пожарной безопасности местными жителями.
В администрации Первоуральска журналистам сообщили, что на место оперативно выехал глава города Игорь Кабец, а также министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев.
С конца прошлой недели в Свердловской области стоит аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь градусов: столбик термометра несколько дней подряд днем не опускается ниже 34 градусов. На этом фоне осложнилась обстановка с природными пожарами в регионе. С прошлой недели горит лес в городском округе Первоуральск, во вторник возник пожар рядом с горнолыжным комплексом "Волчиха". Департамент информационной политики региона сообщал в среду, что в Свердловской области действуют более 50 природных пожаров.