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На Урале санаторий и СНТ эвакуируют из-за природного пожара
На Урале санаторий и СНТ эвакуируют из-за природного пожара - РИА Новости, 25.08.2021
На Урале санаторий и СНТ эвакуируют из-за природного пожара
Людей эвакуируют из санатория и СНТ в Первоуральском округе Свердловской области из-за природного пожара, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T17:49
2021-08-25T17:49
происшествия
свердловская область
первоуральск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг – РИА Новости. Людей эвакуируют из санатория и СНТ в Первоуральском округе Свердловской области из-за природного пожара, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.Пожар разгорелся в среду в Первоуральском городском округе в районе деревни Хомутовка, МЧС сообщало об угрозе перехода огня на садовое товарищество."Готовится к эвакуации располагающийся рядом санаторий-профилакторий "Лесная сказка", в котором находятся 75 человек, из них 45 детей", - говорится в сообщении.Отмечается, что из садового товарищества №82 уже эвакуированы 56 человек, в том числе восемь детей, для этого были сформированы колонны личного транспорта и автобусов администрации, которые передвигались до Первоуральска в сопровождении пожарных автоцистерн.Как отметили в ведомстве, также проведен подворовой обход садовых товариществ: жителей проинструктировали о необходимости эвакуации в безопасное место, в том числе через sms.Как добавили в департаменте информационной политики региона, готовится эвакуация коллективного сада №79 и психоневрологического диспансера. По данным специалистов, все пожары в этом районе возникли из-за несоблюдения правил пожарной безопасности местными жителями.В администрации Первоуральска журналистам сообщили, что на место оперативно выехал глава города Игорь Кабец, а также министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев.С конца прошлой недели в Свердловской области стоит аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь градусов: столбик термометра несколько дней подряд днем не опускается ниже 34 градусов. На этом фоне осложнилась обстановка с природными пожарами в регионе. С прошлой недели горит лес в городском округе Первоуральск, во вторник возник пожар рядом с горнолыжным комплексом "Волчиха". Департамент информационной политики региона сообщал в среду, что в Свердловской области действуют более 50 природных пожаров.
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происшествия, свердловская область, первоуральск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
17:49 25.08.2021
 
На Урале санаторий и СНТ эвакуируют из-за природного пожара

На Урале санаторий "Лесная сказка" и СНТ эвакуируют из-за природного пожара

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПоследствия лесного пожара
Последствия лесного пожара - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг – РИА Новости. Людей эвакуируют из санатория и СНТ в Первоуральском округе Свердловской области из-за природного пожара, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Пожар разгорелся в среду в Первоуральском городском округе в районе деревни Хомутовка, МЧС сообщало об угрозе перехода огня на садовое товарищество.
"Готовится к эвакуации располагающийся рядом санаторий-профилакторий "Лесная сказка", в котором находятся 75 человек, из них 45 детей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из садового товарищества №82 уже эвакуированы 56 человек, в том числе восемь детей, для этого были сформированы колонны личного транспорта и автобусов администрации, которые передвигались до Первоуральска в сопровождении пожарных автоцистерн.
Как отметили в ведомстве, также проведен подворовой обход садовых товариществ: жителей проинструктировали о необходимости эвакуации в безопасное место, в том числе через sms.
Как добавили в департаменте информационной политики региона, готовится эвакуация коллективного сада №79 и психоневрологического диспансера. По данным специалистов, все пожары в этом районе возникли из-за несоблюдения правил пожарной безопасности местными жителями.
В администрации Первоуральска журналистам сообщили, что на место оперативно выехал глава города Игорь Кабец, а также министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев.
С конца прошлой недели в Свердловской области стоит аномально жаркая погода со среднесуточными температурами воздуха выше климатической нормы на семь градусов: столбик термометра несколько дней подряд днем не опускается ниже 34 градусов. На этом фоне осложнилась обстановка с природными пожарами в регионе. С прошлой недели горит лес в городском округе Первоуральск, во вторник возник пожар рядом с горнолыжным комплексом "Волчиха". Департамент информационной политики региона сообщал в среду, что в Свердловской области действуют более 50 природных пожаров.
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В Свердловской области возник новый очаг природного пожара
 
ПроисшествияСвердловская областьПервоуральскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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