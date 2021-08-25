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Кузнецова предложила разрешить детям сдавать ЕГЭ в своих школах
Кузнецова предложила разрешить детям сдавать ЕГЭ в своих школах - РИА Новости, 25.08.2021
Кузнецова предложила разрешить детям сдавать ЕГЭ в своих школах
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила дать школьникам возможность сдавать ЕГЭ на территории своих школ. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T18:25
2021-08-25T18:25
2021-08-25T18:31
общество
единый государственный экзамен (егэ)
анна кузнецова
россия
сн_образование
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила дать школьникам возможность сдавать ЕГЭ на территории своих школ."В прошлом году базовая математика была отменена в ЕГЭ, если в этом году она будет проводиться, то очень хотелось бы смягчить эту ситуацию, возможно ли рассмотреть возможность проведения базовой математики в рамках ЕГЭ на территории своих школ", - сказала Кузнецова на заседании президиума Госсовета по вопросам общего образования в среду.Она отметила, что в целом детям было бы лучше сдавать "непростые экзамены в родных школах".
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общество, единый государственный экзамен (егэ), анна кузнецова, россия, сн_образование, социальный навигатор
18:25 25.08.2021 (обновлено: 18:31 25.08.2021)
Кузнецова предложила разрешить детям сдавать ЕГЭ в своих школах
Детский омбудсмен Кузнецова предложила разрешить сдавать ЕГЭ в своих школах