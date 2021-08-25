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Кузнецова предложила разрешить детям сдавать ЕГЭ в своих школах

Кузнецова предложила разрешить детям сдавать ЕГЭ в своих школах - РИА Новости, 25.08.2021

Кузнецова предложила разрешить детям сдавать ЕГЭ в своих школах

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила дать школьникам возможность сдавать ЕГЭ на территории своих школ. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T18:25

2021-08-25T18:25

2021-08-25T18:31

общество

единый государственный экзамен (егэ)

анна кузнецова

россия

сн_образование

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила дать школьникам возможность сдавать ЕГЭ на территории своих школ."В прошлом году базовая математика была отменена в ЕГЭ, если в этом году она будет проводиться, то очень хотелось бы смягчить эту ситуацию, возможно ли рассмотреть возможность проведения базовой математики в рамках ЕГЭ на территории своих школ", - сказала Кузнецова на заседании президиума Госсовета по вопросам общего образования в среду.Она отметила, что в целом детям было бы лучше сдавать "непростые экзамены в родных школах".

https://sn.ria.ru/20210825/rosobrnadzor-1747171926.html

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2021

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общество, единый государственный экзамен (егэ), анна кузнецова, россия, сн_образование, социальный навигатор