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Кузнецова предложила разрешить детям сдавать ЕГЭ в своих школах
Кузнецова предложила разрешить детям сдавать ЕГЭ в своих школах - РИА Новости, 25.08.2021
Кузнецова предложила разрешить детям сдавать ЕГЭ в своих школах
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила дать школьникам возможность сдавать ЕГЭ на территории своих школ. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T18:25
2021-08-25T18:31
общество
единый государственный экзамен (егэ)
анна кузнецова
россия
сн_образование
социальный навигатор
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила дать школьникам возможность сдавать ЕГЭ на территории своих школ."В прошлом году базовая математика была отменена в ЕГЭ, если в этом году она будет проводиться, то очень хотелось бы смягчить эту ситуацию, возможно ли рассмотреть возможность проведения базовой математики в рамках ЕГЭ на территории своих школ", - сказала Кузнецова на заседании президиума Госсовета по вопросам общего образования в среду.Она отметила, что в целом детям было бы лучше сдавать "непростые экзамены в родных школах".
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общество, единый государственный экзамен (егэ), анна кузнецова, россия, сн_образование, социальный навигатор
18:25 25.08.2021 (обновлено: 18:31 25.08.2021)
 
Кузнецова предложила разрешить детям сдавать ЕГЭ в своих школах

Детский омбудсмен Кузнецова предложила разрешить сдавать ЕГЭ в своих школах

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на XX съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила дать школьникам возможность сдавать ЕГЭ на территории своих школ.
"В прошлом году базовая математика была отменена в ЕГЭ, если в этом году она будет проводиться, то очень хотелось бы смягчить эту ситуацию, возможно ли рассмотреть возможность проведения базовой математики в рамках ЕГЭ на территории своих школ", - сказала Кузнецова на заседании президиума Госсовета по вопросам общего образования в среду.
Она отметила, что в целом детям было бы лучше сдавать "непростые экзамены в родных школах".
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ОбществоЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Анна КузнецоваРоссияСН_ОбразованиеСоциальный навигатор
 
 
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