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В ЛНР заявили о двух обстрелах со стороны украинских силовиков
В ЛНР заявили о двух обстрелах со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 25.08.2021
В ЛНР заявили о двух обстрелах со стороны украинских силовиков
Украинские силовики два раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T08:13
2021-08-25T08:13
в мире
украина
луганская народная республика
донбасс
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 25 авг - РИА Новости. Украинские силовики два раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявляли, что украинские силовики 23 августа не открывали огонь по территории республики."За истекшие сутки (24 августа) со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - сказал офицер представительства.По его словам, украинские силовики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия по подконтрольному ЛНР населенному пункту Желобок.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210822/lnr-1746736397.html
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украина
луганская народная республика
донбасс
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в мире, украина, луганская народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
08:13 25.08.2021
 
В ЛНР заявили о двух обстрелах со стороны украинских силовиков

В ЛНР заявили о двух обстрелах из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия со стороны ВСУ

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в Луганской области
Последствия обстрелов в Луганской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 25 авг - РИА Новости. Украинские силовики два раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявляли, что украинские силовики 23 августа не открывали огонь по территории республики.
Военнослужащий Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
22 августа, 12:04
ЛНР зафиксировала украинский комплекс РЭБ у поселка Счастье
"За истекшие сутки (24 августа) со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - сказал офицер представительства.
По его словам, украинские силовики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия по подконтрольному ЛНР населенному пункту Желобок.
В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 17:56
В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета украинских силовиков
 
В миреУкраинаЛуганская Народная РеспубликаДонбассСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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