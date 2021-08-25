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В ЛНР заявили о двух обстрелах со стороны украинских силовиков
В ЛНР заявили о двух обстрелах со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 25.08.2021
В ЛНР заявили о двух обстрелах со стороны украинских силовиков
Украинские силовики два раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T08:13
2021-08-25T08:13
2021-08-25T08:13
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ЛУГАНСК, 25 авг - РИА Новости. Украинские силовики два раза за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявляли, что украинские силовики 23 августа не открывали огонь по территории республики."За истекшие сутки (24 августа) со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано два обстрела", - сказал офицер представительства.По его словам, украинские силовики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия по подконтрольному ЛНР населенному пункту Желобок.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210822/lnr-1746736397.html
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в мире, украина, луганская народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
В ЛНР заявили о двух обстрелах со стороны украинских силовиков
В ЛНР заявили о двух обстрелах из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия со стороны ВСУ