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Глава ФСВТС рассказал о продажах российской бронетехники за рубеж
Глава ФСВТС рассказал о продажах российской бронетехники за рубеж - РИА Новости, 25.08.2021
Глава ФСВТС рассказал о продажах российской бронетехники за рубеж
Россия продала в 2020 году за рубеж сухопутной военной техники на 2,5 миллиарда долларов, нарастив долю глобального рынка в этом сегменте до 17%, заявил... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T16:26
2021-08-25T16:43
безопасность
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
дмитрий шугаев
россия
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КУБИНКА (Московская область), 25 авг - РИА Новости. Россия продала в 2020 году за рубеж сухопутной военной техники на 2,5 миллиарда долларов, нарастив долю глобального рынка в этом сегменте до 17%, заявил журналистам на форуме "Армия-2021" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев."2020 год примерно 2,5 миллиарда у нас будет по деньгам - долларов, конечно. Это примерно 17% рынка общего объема", - сказал он.В 2019 году было 14%, отметил Шугаев. Основу экспорта составили танки Т-90С, боевые машины поддержки танков, комплексы "Корнет", БТР -82, стрелковое оружие и боеприпасы.Итоги этого года прогнозировать пока рано, добавил глава службы.
https://ria.ru/20210825/terminator-1747219096.html
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безопасность, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), дмитрий шугаев, россия
16:26 25.08.2021 (обновлено: 16:43 25.08.2021)
 
Глава ФСВТС рассказал о продажах российской бронетехники за рубеж

Глава ФСВТС Шугаев: в 2020 году Россия продала за рубеж бронетехники на 2,5 миллиарда долларов

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкДиректор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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КУБИНКА (Московская область), 25 авг - РИА Новости. Россия продала в 2020 году за рубеж сухопутной военной техники на 2,5 миллиарда долларов, нарастив долю глобального рынка в этом сегменте до 17%, заявил журналистам на форуме "Армия-2021" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.
"2020 год примерно 2,5 миллиарда у нас будет по деньгам - долларов, конечно. Это примерно 17% рынка общего объема", - сказал он.
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В 2019 году было 14%, отметил Шугаев. Основу экспорта составили танки Т-90С, боевые машины поддержки танков, комплексы "Корнет", БТР -82, стрелковое оружие и боеприпасы.
Итоги этого года прогнозировать пока рано, добавил глава службы.
Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
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БезопасностьФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)Дмитрий ШугаевРоссия
 
 
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