https://ria.ru/20210825/bronetekhnika-1747218706.html

Глава ФСВТС рассказал о продажах российской бронетехники за рубеж

Глава ФСВТС рассказал о продажах российской бронетехники за рубеж - РИА Новости, 25.08.2021

Глава ФСВТС рассказал о продажах российской бронетехники за рубеж

Россия продала в 2020 году за рубеж сухопутной военной техники на 2,5 миллиарда долларов, нарастив долю глобального рынка в этом сегменте до 17%, заявил... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T16:26

2021-08-25T16:26

2021-08-25T16:43

безопасность

федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)

дмитрий шугаев

россия

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КУБИНКА (Московская область), 25 авг - РИА Новости. Россия продала в 2020 году за рубеж сухопутной военной техники на 2,5 миллиарда долларов, нарастив долю глобального рынка в этом сегменте до 17%, заявил журналистам на форуме "Армия-2021" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев."2020 год примерно 2,5 миллиарда у нас будет по деньгам - долларов, конечно. Это примерно 17% рынка общего объема", - сказал он.В 2019 году было 14%, отметил Шугаев. Основу экспорта составили танки Т-90С, боевые машины поддержки танков, комплексы "Корнет", БТР -82, стрелковое оружие и боеприпасы.Итоги этого года прогнозировать пока рано, добавил глава службы.

https://ria.ru/20210825/terminator-1747219096.html

https://ria.ru/20210825/istrebitel-1747209508.html

россия

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безопасность, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), дмитрий шугаев, россия