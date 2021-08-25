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В Хабаровском крае пропали четыре туриста

В Хабаровском крае пропали четыре туриста - РИА Новости, 25.08.2021

В Хабаровском крае пропали четыре туриста

Четыре человека, в том числе ребёнок, пропали во время сплава на байдарках в Хабаровском крае, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T03:16

2021-08-25T03:16

2021-08-25T03:16

туризм

происшествия

хабаровский край

солнечный район

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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребёнок, пропали во время сплава на байдарках в Хабаровском крае, сообщает региональная прокуратура."Во время сплава туристов на байдарках по реке Горин Солнечного района незарегистрированная группа из четырех человек, в том числе несовершеннолетняя 2009 года рождения, не вышла на связь в установленный срок – 22 августа 2021 года", - говорится в сообщении.Сейчас идут поисково-спасательные работы.Прокуратура Солнечного района проводит проверку, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20210824/dagestan-1746975660.html

хабаровский край

солнечный район

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, хабаровский край, солнечный район