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Туризм
https://ria.ru/20210825/baydarka-1747126619.html
В Хабаровском крае пропали четыре туриста
В Хабаровском крае пропали четыре туриста - РИА Новости, 25.08.2021
В Хабаровском крае пропали четыре туриста
Четыре человека, в том числе ребёнок, пропали во время сплава на байдарках в Хабаровском крае, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T03:16
2021-08-25T03:16
туризм
происшествия
хабаровский край
солнечный район
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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребёнок, пропали во время сплава на байдарках в Хабаровском крае, сообщает региональная прокуратура."Во время сплава туристов на байдарках по реке Горин Солнечного района незарегистрированная группа из четырех человек, в том числе несовершеннолетняя 2009 года рождения, не вышла на связь в установленный срок – 22 августа 2021 года", - говорится в сообщении.Сейчас идут поисково-спасательные работы.Прокуратура Солнечного района проводит проверку, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20210824/dagestan-1746975660.html
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происшествия, хабаровский край, солнечный район
03:16 25.08.2021
 
В Хабаровском крае пропали четыре туриста

В Хабаровском крае при сплаве на байдарках пропали четыре туриста

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМальчик во время занятий по гребле на реке Великой в Пскове
Мальчик во время занятий по гребле на реке Великой в Пскове - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ВЛАДИВОСТОК, 25 авг – РИА Новости. Четыре человека, в том числе ребёнок, пропали во время сплава на байдарках в Хабаровском крае, сообщает региональная прокуратура.
"Во время сплава туристов на байдарках по реке Горин Солнечного района незарегистрированная группа из четырех человек, в том числе несовершеннолетняя 2009 года рождения, не вышла на связь в установленный срок – 22 августа 2021 года", - говорится в сообщении.
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Сейчас идут поисково-спасательные работы.
Прокуратура Солнечного района проводит проверку, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
 
ТуризмПроисшествияХабаровский крайСолнечный район
 
 
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