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Онлайн-конференция о ситуации в Афганистане
Онлайн-конференция о ситуации в Афганистане - РИА Новости, 25.08.2021
Онлайн-конференция о ситуации в Афганистане
31 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о развитии ситуации в Афганистане после ухода американских войск.
2021-08-25T18:25
2021-08-25T18:25
анонсы
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Задать вопросУчастники:- руководитель Центра евразийских исследований Дипломатической академии МИД России Али МУСТАФАБЕЙЛИ;- заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий СУСЛОВ;- директор Центра перспективных американских исследований Института международных исследований МГИМО МИД России Максим СУЧКОВ;- профессор НИУ ВШЭ, главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Андрей КАЗАНЦЕВ;- главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Владимир ПЕТРОВСКИЙ.31 августа Соединенные Штаты собираются завершить операцию по эвакуации американцев, граждан третьих стран и афганцев, сотрудничавших с американскими военными в период пребывания войск США в Афганистане. Об этом президент США Джо Байден заявил 24 августа по окончании виртуального саммита лидеров стран G7, на котором обсуждалась ситуация в Афганистане после захвата власти движением "Талибан"*. За возможное нарушение обязательств по эвакуации талибы уже пригрозили неопределенными последствиями. Кроме того, талибы намеренно отказываются назначать правительство до того, как территорию страны покинет последний американский солдат. ООН уже прогнозирует голод на территории Афганистана из-за кризиса, вызванного приходом к власти талибов.Что ждет Афганистан? Каковы возможные сценарии развития ситуации? Какие вызовы существуют для региональной безопасности после вывода американских войск? Какие шаги должны предпринять страны международного сообщества для минимизации угроз дестабилизации ситуации в Афганистане?*Террористическая организация, запрещенная в России.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
18:25 25.08.2021
 

Онлайн-конференция о ситуации в Афганистане

Читать ria.ru в
31 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция о развитии ситуации в Афганистане после ухода американских войск.
Задать вопрос
Участники:
- руководитель Центра евразийских исследований Дипломатической академии МИД России Али МУСТАФАБЕЙЛИ;
- заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, заместитель директора исследовательских программ Совета по внешней и оборонной политике Дмитрий СУСЛОВ;
- директор Центра перспективных американских исследований Института международных исследований МГИМО МИД России Максим СУЧКОВ;
- профессор НИУ ВШЭ, главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД России Андрей КАЗАНЦЕВ;
- главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Владимир ПЕТРОВСКИЙ.

31 августа Соединенные Штаты собираются завершить операцию по эвакуации американцев, граждан третьих стран и афганцев, сотрудничавших с американскими военными в период пребывания войск США в Афганистане. Об этом президент США Джо Байден заявил 24 августа по окончании виртуального саммита лидеров стран G7, на котором обсуждалась ситуация в Афганистане после захвата власти движением "Талибан"*. За возможное нарушение обязательств по эвакуации талибы уже пригрозили неопределенными последствиями. Кроме того, талибы намеренно отказываются назначать правительство до того, как территорию страны покинет последний американский солдат. ООН уже прогнозирует голод на территории Афганистана из-за кризиса, вызванного приходом к власти талибов.
Что ждет Афганистан? Каковы возможные сценарии развития ситуации? Какие вызовы существуют для региональной безопасности после вывода американских войск? Какие шаги должны предпринять страны международного сообщества для минимизации угроз дестабилизации ситуации в Афганистане?
*Террористическая организация, запрещенная в России.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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