Система здравоохранения выдержала проверку пандемией, заявил Медведев
Председатель "Единой России" Медведев: система здравоохранения выдержала проверку пандемией
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на XX съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия"
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Система здравоохранения в РФ выдержала проверку пандемией, но есть и проблемы, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Не менее важна охрана здоровья, создание доступной и эффективной системы здравоохранения. Система эта у нас в целом выдержала проверку на прочность из-за пандемии, но есть свои проблемы, о чем только что глава государства тоже говорил. И понятно, что такого рода поддержка она необходима, прежде всего, самим людям. Людям, у которых есть проблемы со здоровьем. Это и инвалиды, люди одинокие, престарелые, дети-сироты", - сказал Медведев, выступая на втором этапе XX съезда партии "Единая Россия".
Он также назвал стратегической сферу образования и науки, ее поддержка и развитие – один из главных приоритетов работы партии. В разделы программы "Единой России" также входят дороги, транспорт, жилье, "благоустроенные и красивые города", уточнил председатель.
"Ну и, конечно, очень важно, чтобы все наши проекты развития предполагали бережное отношение к окружающей среде, заботу о чистоте воздуха и воды, сохранение уникальных природных богатств. Впервые в нашей программе специально хочу это подчеркнуть, мы выделяем такой раздел по экологическим вопросам", - добавил Медведев.