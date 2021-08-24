https://ria.ru/20210824/zdravookhranenie-1747097581.html

Система здравоохранения выдержала проверку пандемией, заявил Медведев

Система здравоохранения выдержала проверку пандемией, заявил Медведев - РИА Новости, 24.08.2021

Система здравоохранения выдержала проверку пандемией, заявил Медведев

Система здравоохранения в РФ выдержала проверку пандемией, но есть и проблемы, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T19:14

2021-08-24T19:14

2021-08-24T19:14

общество

здравоохранение

единая россия

дмитрий медведев

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Система здравоохранения в РФ выдержала проверку пандемией, но есть и проблемы, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.Он также назвал стратегической сферу образования и науки, ее поддержка и развитие – один из главных приоритетов работы партии. В разделы программы "Единой России" также входят дороги, транспорт, жилье, "благоустроенные и красивые города", уточнил председатель."Ну и, конечно, очень важно, чтобы все наши проекты развития предполагали бережное отношение к окружающей среде, заботу о чистоте воздуха и воды, сохранение уникальных природных богатств. Впервые в нашей программе специально хочу это подчеркнуть, мы выделяем такой раздел по экологическим вопросам", - добавил Медведев.

https://ria.ru/20210824/koronavirus-1747077528.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здравоохранение, единая россия, дмитрий медведев, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии