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Система здравоохранения выдержала проверку пандемией, заявил Медведев
Система здравоохранения выдержала проверку пандемией, заявил Медведев - РИА Новости, 24.08.2021
Система здравоохранения выдержала проверку пандемией, заявил Медведев
Система здравоохранения в РФ выдержала проверку пандемией, но есть и проблемы, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T19:14
2021-08-24T19:14
общество
здравоохранение
единая россия
дмитрий медведев
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Система здравоохранения в РФ выдержала проверку пандемией, но есть и проблемы, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.Он также назвал стратегической сферу образования и науки, ее поддержка и развитие – один из главных приоритетов работы партии. В разделы программы "Единой России" также входят дороги, транспорт, жилье, "благоустроенные и красивые города", уточнил председатель."Ну и, конечно, очень важно, чтобы все наши проекты развития предполагали бережное отношение к окружающей среде, заботу о чистоте воздуха и воды, сохранение уникальных природных богатств. Впервые в нашей программе специально хочу это подчеркнуть, мы выделяем такой раздел по экологическим вопросам", - добавил Медведев.
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общество, здравоохранение, единая россия, дмитрий медведев, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
19:14 24.08.2021
 
Система здравоохранения выдержала проверку пандемией, заявил Медведев

Председатель "Единой России" Медведев: система здравоохранения выдержала проверку пандемией

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на XX съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Председатель Единой России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Система здравоохранения в РФ выдержала проверку пандемией, но есть и проблемы, заявил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Не менее важна охрана здоровья, создание доступной и эффективной системы здравоохранения. Система эта у нас в целом выдержала проверку на прочность из-за пандемии, но есть свои проблемы, о чем только что глава государства тоже говорил. И понятно, что такого рода поддержка она необходима, прежде всего, самим людям. Людям, у которых есть проблемы со здоровьем. Это и инвалиды, люди одинокие, престарелые, дети-сироты", - сказал Медведев, выступая на втором этапе XX съезда партии "Единая Россия".
Он также назвал стратегической сферу образования и науки, ее поддержка и развитие – один из главных приоритетов работы партии. В разделы программы "Единой России" также входят дороги, транспорт, жилье, "благоустроенные и красивые города", уточнил председатель.
"Ну и, конечно, очень важно, чтобы все наши проекты развития предполагали бережное отношение к окружающей среде, заботу о чистоте воздуха и воды, сохранение уникальных природных богатств. Впервые в нашей программе специально хочу это подчеркнуть, мы выделяем такой раздел по экологическим вопросам", - добавил Медведев.
Президент РФ Владимир Путин на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
Вчера, 17:52Распространение коронавируса
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