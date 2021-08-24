https://ria.ru/20210824/zaschita-1746959023.html
В Крыму заявили о надежной защите от внешних угроз и посягательств
В Крыму заявили о надежной защите от внешних угроз и посягательств - РИА Новости, 24.08.2021
В Крыму заявили о надежной защите от внешних угроз и посягательств
Крым, являясь территорией России, надежно защищен от внешних угроз и посягательств, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T02:40
2021-08-24T02:40
2021-08-24T02:40
в мире
украина
республика крым
россия
александр молохов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593049242_0:254:2782:1818_1920x0_80_0_0_1e65f15c7b90bfe98ae625f1b3f30700.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Крым, являясь территорией России, надежно защищен от внешних угроз и посягательств, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте РФ Александр Молохов, комментируя проведение киевского саммита "Крымская платформа".Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций. Президент Украины Владимир Зеленский назвал старт саммита успешным и заявил, что на "Крымской платформе" была создана "мощная международная коалиция для освобождения Крыма из-под оккупации РФ".Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "Крымскую платформу" антироссийским и чрезвычайно недружественным мероприятием."Придуманная Зеленским "Крымская платформа" и создание так называемой антикрымской международной коалиции, основанной на ненависти и злобе, не столько действенный инструмент "деоккупации" полуострова, сколько провинциальный колокольчик, распространяющий один только пустозвон. Крым, являясь территорией России, надежно защищен от внешних угроз и посягательств", - сказал РИА Новости Молохов.По его словам, в Киеве пока так и не поняли, что для них куда важнее не вбивать "очередной гвоздь в крышку гроба" многовековой дружбы между Россией и Украиной, а искать возможность для воссоединения двух братских народов.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210823/platforma-1746950772.html
украина
республика крым
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0e/1593049242_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5be41b7d419ab85bc94c109fe2b87b5c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, республика крым, россия, александр молохов
В Крыму заявили о надежной защите от внешних угроз и посягательств
Александр Молохов: Крым, являясь территорией России, защищен от внешних угроз и посягательств
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости.
Крым, являясь территорией России
, надежно защищен от внешних угроз и посягательств, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте РФ Александр Молохов
, комментируя проведение киевского саммита "Крымская платформа".
Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины
прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций. Президент Украины Владимир Зеленский
назвал старт саммита успешным и заявил, что на "Крымской платформе" была создана "мощная международная коалиция для освобождения Крыма из-под оккупации РФ".
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "Крымскую платформу" антироссийским и чрезвычайно недружественным мероприятием.
"Придуманная Зеленским "Крымская платформа" и создание так называемой антикрымской международной коалиции, основанной на ненависти и злобе, не столько действенный инструмент "деоккупации" полуострова, сколько провинциальный колокольчик, распространяющий один только пустозвон. Крым, являясь территорией России, надежно защищен от внешних угроз и посягательств", - сказал РИА Новости Молохов.
По его словам, в Киеве пока так и не поняли, что для них куда важнее не вбивать "очередной гвоздь в крышку гроба" многовековой дружбы между Россией и Украиной, а искать возможность для воссоединения двух братских народов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".