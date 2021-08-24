https://ria.ru/20210824/zaschita-1746959023.html

В Крыму заявили о надежной защите от внешних угроз и посягательств

В Крыму заявили о надежной защите от внешних угроз и посягательств - РИА Новости, 24.08.2021

В Крыму заявили о надежной защите от внешних угроз и посягательств

Крым, являясь территорией России, надежно защищен от внешних угроз и посягательств, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T02:40

2021-08-24T02:40

2021-08-24T02:40

в мире

украина

республика крым

россия

александр молохов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Крым, являясь территорией России, надежно защищен от внешних угроз и посягательств, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте РФ Александр Молохов, комментируя проведение киевского саммита "Крымская платформа".Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций. Президент Украины Владимир Зеленский назвал старт саммита успешным и заявил, что на "Крымской платформе" была создана "мощная международная коалиция для освобождения Крыма из-под оккупации РФ".Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "Крымскую платформу" антироссийским и чрезвычайно недружественным мероприятием."Придуманная Зеленским "Крымская платформа" и создание так называемой антикрымской международной коалиции, основанной на ненависти и злобе, не столько действенный инструмент "деоккупации" полуострова, сколько провинциальный колокольчик, распространяющий один только пустозвон. Крым, являясь территорией России, надежно защищен от внешних угроз и посягательств", - сказал РИА Новости Молохов.По его словам, в Киеве пока так и не поняли, что для них куда важнее не вбивать "очередной гвоздь в крышку гроба" многовековой дружбы между Россией и Украиной, а искать возможность для воссоединения двух братских народов.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210823/platforma-1746950772.html

украина

республика крым

россия

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в мире, украина, республика крым, россия, александр молохов