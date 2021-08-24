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В Крыму заявили о надежной защите от внешних угроз и посягательств
В Крыму заявили о надежной защите от внешних угроз и посягательств - РИА Новости, 24.08.2021
В Крыму заявили о надежной защите от внешних угроз и посягательств
Крым, являясь территорией России, надежно защищен от внешних угроз и посягательств, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T02:40
2021-08-24T02:40
в мире
украина
республика крым
россия
александр молохов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Крым, являясь территорией России, надежно защищен от внешних угроз и посягательств, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте РФ Александр Молохов, комментируя проведение киевского саммита "Крымская платформа".Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций. Президент Украины Владимир Зеленский назвал старт саммита успешным и заявил, что на "Крымской платформе" была создана "мощная международная коалиция для освобождения Крыма из-под оккупации РФ".Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "Крымскую платформу" антироссийским и чрезвычайно недружественным мероприятием."Придуманная Зеленским "Крымская платформа" и создание так называемой антикрымской международной коалиции, основанной на ненависти и злобе, не столько действенный инструмент "деоккупации" полуострова, сколько провинциальный колокольчик, распространяющий один только пустозвон. Крым, являясь территорией России, надежно защищен от внешних угроз и посягательств", - сказал РИА Новости Молохов.По его словам, в Киеве пока так и не поняли, что для них куда важнее не вбивать "очередной гвоздь в крышку гроба" многовековой дружбы между Россией и Украиной, а искать возможность для воссоединения двух братских народов.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210823/platforma-1746950772.html
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в мире, украина, республика крым, россия, александр молохов
02:40 24.08.2021
 
В Крыму заявили о надежной защите от внешних угроз и посягательств

Александр Молохов: Крым, являясь территорией России, защищен от внешних угроз и посягательств

© РИА Новости / Алексей МальгавкоВид на город Севастополь
Вид на город Севастополь - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг – РИА Новости. Крым, являясь территорией России, надежно защищен от внешних угроз и посягательств, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте РФ Александр Молохов, комментируя проведение киевского саммита "Крымская платформа".
Саммит "Крымская платформа" по инициативе Украины прошел в Киеве 23 августа. На нем обсуждался вопрос "возвращения" контроля над Крымом. В саммите приняли участие более 40 стран и международных организаций. Президент Украины Владимир Зеленский назвал старт саммита успешным и заявил, что на "Крымской платформе" была создана "мощная международная коалиция для освобождения Крыма из-под оккупации РФ".
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал этот форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "Крымскую платформу" антироссийским и чрезвычайно недружественным мероприятием.
"Придуманная Зеленским "Крымская платформа" и создание так называемой антикрымской международной коалиции, основанной на ненависти и злобе, не столько действенный инструмент "деоккупации" полуострова, сколько провинциальный колокольчик, распространяющий один только пустозвон. Крым, являясь территорией России, надежно защищен от внешних угроз и посягательств", - сказал РИА Новости Молохов.
Саммит Крымская платформа в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Вчера, 22:02
В России прокомментировали саммит "Крымская платформа"
По его словам, в Киеве пока так и не поняли, что для них куда важнее не вбивать "очередной гвоздь в крышку гроба" многовековой дружбы между Россией и Украиной, а искать возможность для воссоединения двух братских народов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 
В миреУкраинаРеспублика КрымРоссияАлександр Молохов
 
 
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