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Выставка Techtextil Russia пройдет 14-16 сентября в "Экспоцентре"
Выставка Techtextil Russia пройдет 14-16 сентября в "Экспоцентре" - РИА Новости, 24.08.2021
Выставка Techtextil Russia пройдет 14-16 сентября в "Экспоцентре"
Международная выставка технического текстиля и нетканых материалов Techtextil Russia 2021 (0+) состоится с 14 по 16 сентября в ЦВК "Экспоцентр" в Москве... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T13:15
2021-08-24T13:15
пресс-релизы
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МОСКВА, 24 авг - ООО "Мессе Франкфурт Рус". Международная выставка технического текстиля и нетканых материалов Techtextil Russia 2021 (0+) состоится с 14 по 16 сентября в ЦВК "Экспоцентр" в Москве. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Торгово-промышленной палаты РФ.Весь мир на Techtextil RussiaВпервые в 2021 году представители иностранных компаний приедут в Россию на выставку, чтобы лично представить свою продукцию. Более 5000 посетителей выставки Techtextil Russia смогут провести переговоры вживую с представителями международных брендов.В выставке примут участие более 100 компаний из 11 стран мира, включая Беларусь, Бельгию, Германию, Индию, Италию, Нидерланды, Польшу, Турцию, Францию, Швейцарию и Россию.Все виды специального текстиля на Techtextil Russia 2021Такие компании, как Завод Эластик, IVCORE, Bekaert, Alto Milanese, Dividan, Gulipek Tech, Fixatti, Химволокно, Mogul, Uminex, BioMedicalPharma, Полихимкомплект, Bisentino, SCHOTT &amp; MEISSNER, T&amp;T Carbon, T&amp;T Arctic, Юг-Полимер, Faitplast, ТД СКТС, KORD, Tepar, Oldos, DICKSON SRL, Комитекс, Передовая Текстильщица, Ручайка, Политекс, Lenzi Egisto, TarpStandard, Арамид, Orca, Колорит, Алеко-Полимер, Комитекс представят полный спектр текстильной продукции технического назначения, сырья и оборудования для ее производства: композиты, полиэфирные волокна, ткани ПВХ, негорючие материалы, химические добавки, улучшающие свойства тканей, пропитки и покрытия, нетканую продукцию и многое другое.Экспозиция оборудования для производства и обработки технического текстиля, швейного и раскройного оборудования, машин для печати на тканиОборудование для производства и обработки технического текстиля представят лидеры рынка: Textima Import Export GmbH, Karl Mayer, Текстильмаш, Neva Technology, Bräcker, Loptex, EMMEBI IMPIAMTI, Georg Sahm GmbH &amp; Co., Sicam, Laroche, Andritz, Benninger, Dornier, FIAB, Ontec, R&amp;ZH Group, Saurer, TechnoPlants, Ольмакс и многие другие. Экспоненты покажут передовые технологии для работы с синтетическими нитями и пряжей, неткаными и ПВХ-материалами, оборудование для резки и термоcкрепления материалов.Швейное оборудование и принтеры по печати на ткани представит Фирма Швеймаш. На стенде компании посетители найдут принтеры для печати на ткани Epson, промышленные швейные машины производства Juki, Global, Gemsy, и Duerkopp Adler, подготовительно-раскройное оборудование фирм Rexel и Gemsy и многое другое.Павильон Native Innovations – инновации России и СНГПавильон Native Innovations соберет поставщиков высокотехнологичных материалов России и стран СНГ. Компании представят оборудование, специальный текстиль и новые технологии производства. Участники экспозиции – компании Роллтекс, Протехно, Полиматиз, Колорит и многие другие.Деловая программа выставки - Techtextil Academy – территория инновационных материалов и продуктов на их основеВ рамках деловой программы выставки на площадке Techtextil Academy будут продемонстрированы инновационные материалы и новые функциональные продукты на их основе, которые способны улучшить качество жизни людей. Спикеры форума расскажут о передовых практиках внедрения в производство "умных" материалов и оборудования для работы с техническим текстилем в 3 областях:- Smart Fashion &amp; Smart Workwear. Умная одежда и Спецодежда. Тренды умной одежды на российском рынке. Сверхспособности одежды из электронного текстиля. Выступления руководителей российских стартапов, уже выпустивших инновации на рынок.- Industrial design. Innovative fibers and fiber composites. Функциональные волокна в промышленном дизайне. Инновационные материалы и композиты в тяжелом машиностроении. Высокотехнологичные продукты, которые повышают качество жизни.- Technology and recycling. Инновации в обработке и переработке текстиля. Мировые достижения в области оборудования и технологий обработки технического текстиля и создания новых продуктов на их основе.Партнеры деловой программы Techtextil Russia 2021: Британская высшая школа дизайна, Акселератор SeasonsTech, компания Русские сезоны. Генеральный информационный партнер – PROfashion.Коллаборация 3 выставокС 14 по 16 сентября в ЦВК "Экспоцентр" параллельно с Techtextil Russia пройдут выставки:- Heimtextil Russia, посвященная тканям для оформления интерьера и домашнему текстилю, а также выставка освещения, автоматизации зданий, электротехники и систем безопасности- Interlight Russia | Intelligent building Russia 2021. Основные посетители выставок – это крупный ритейл, инженеры-проектировщики, строительные организации, компании, занимающиеся комплексным оснащений объектов и т.д.Благодаря коллаборации 3 выставок, создается глобальное мероприятие со смежными посетительскими потоками, а выставка Techtextil Russia 2021 получит дополнительную профессиональную аудиторию.Ссылка на бесплатную регистрацию здесь.Организатор выставки: Messe Frankfurt RUS – филиал международного выставочного концерна, с 2002 года работающий на российском рынке. В портфолио компании 16 международных выставок и форумов, проходящих в Москве и Казани. Messe Frankfurt RUS является эксклюзивным оператором национальных выставок China Machinery Fair и China Commodity Fair, организатором которых выступает Министерство Коммерции Китая. В штате компании работают более 50 квалифицированных сотрудников, имеющих опыт организации мероприятий различного направления.Сайт выставки: www.techtextil.ruПо вопросам аккредитации: Иван Яшкин, Ivan.Yashkin @russia.messefrankfurt.com, +7 495 649 87 75 доб.158По вопросам участия: Наталья Маркова, Natalia.Markova@russia.messefrankfurt.com, +7 495 649 87 75 доб.149Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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353
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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пресс-релизы
13:15 24.08.2021
 

Выставка Techtextil Russia пройдет 14-16 сентября в "Экспоцентре"

© ООО "Мессе Франкфурт Рус"Выставка Techtextil Russia пройдет 14-16 сентября в "Экспоцентре"
Выставка Techtextil Russia пройдет 14-16 сентября в Экспоцентре
© ООО "Мессе Франкфурт Рус"
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МОСКВА, 24 авг - ООО "Мессе Франкфурт Рус". Международная выставка технического текстиля и нетканых материалов Techtextil Russia 2021 (0+) состоится с 14 по 16 сентября в ЦВК "Экспоцентр" в Москве. Мероприятие пройдет при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Торгово-промышленной палаты РФ.
Весь мир на Techtextil Russia
Впервые в 2021 году представители иностранных компаний приедут в Россию на выставку, чтобы лично представить свою продукцию. Более 5000 посетителей выставки Techtextil Russia смогут провести переговоры вживую с представителями международных брендов.
В выставке примут участие более 100 компаний из 11 стран мира, включая Беларусь, Бельгию, Германию, Индию, Италию, Нидерланды, Польшу, Турцию, Францию, Швейцарию и Россию.
Все виды специального текстиля на Techtextil Russia 2021
Такие компании, как Завод Эластик, IVCORE, Bekaert, Alto Milanese, Dividan, Gulipek Tech, Fixatti, Химволокно, Mogul, Uminex, BioMedicalPharma, Полихимкомплект, Bisentino, SCHOTT & MEISSNER, T&T Carbon, T&T Arctic, Юг-Полимер, Faitplast, ТД СКТС, KORD, Tepar, Oldos, DICKSON SRL, Комитекс, Передовая Текстильщица, Ручайка, Политекс, Lenzi Egisto, TarpStandard, Арамид, Orca, Колорит, Алеко-Полимер, Комитекс представят полный спектр текстильной продукции технического назначения, сырья и оборудования для ее производства: композиты, полиэфирные волокна, ткани ПВХ, негорючие материалы, химические добавки, улучшающие свойства тканей, пропитки и покрытия, нетканую продукцию и многое другое.
Экспозиция оборудования для производства и обработки технического текстиля, швейного и раскройного оборудования, машин для печати на ткани
Оборудование для производства и обработки технического текстиля представят лидеры рынка: Textima Import Export GmbH, Karl Mayer, Текстильмаш, Neva Technology, Bräcker, Loptex, EMMEBI IMPIAMTI, Georg Sahm GmbH & Co., Sicam, Laroche, Andritz, Benninger, Dornier, FIAB, Ontec, R&ZH Group, Saurer, TechnoPlants, Ольмакс и многие другие. Экспоненты покажут передовые технологии для работы с синтетическими нитями и пряжей, неткаными и ПВХ-материалами, оборудование для резки и термоcкрепления материалов.
Швейное оборудование и принтеры по печати на ткани представит Фирма Швеймаш. На стенде компании посетители найдут принтеры для печати на ткани Epson, промышленные швейные машины производства Juki, Global, Gemsy, и Duerkopp Adler, подготовительно-раскройное оборудование фирм Rexel и Gemsy и многое другое.
Павильон Native Innovations – инновации России и СНГ
Павильон Native Innovations соберет поставщиков высокотехнологичных материалов России и стран СНГ. Компании представят оборудование, специальный текстиль и новые технологии производства. Участники экспозиции – компании Роллтекс, Протехно, Полиматиз, Колорит и многие другие.
Деловая программа выставки - Techtextil Academy – территория инновационных материалов и продуктов на их основе
В рамках деловой программы выставки на площадке Techtextil Academy будут продемонстрированы инновационные материалы и новые функциональные продукты на их основе, которые способны улучшить качество жизни людей. Спикеры форума расскажут о передовых практиках внедрения в производство "умных" материалов и оборудования для работы с техническим текстилем в 3 областях:
- Smart Fashion & Smart Workwear. Умная одежда и Спецодежда. Тренды умной одежды на российском рынке. Сверхспособности одежды из электронного текстиля. Выступления руководителей российских стартапов, уже выпустивших инновации на рынок.
- Industrial design. Innovative fibers and fiber composites. Функциональные волокна в промышленном дизайне. Инновационные материалы и композиты в тяжелом машиностроении. Высокотехнологичные продукты, которые повышают качество жизни.
- Technology and recycling. Инновации в обработке и переработке текстиля. Мировые достижения в области оборудования и технологий обработки технического текстиля и создания новых продуктов на их основе.
Партнеры деловой программы Techtextil Russia 2021: Британская высшая школа дизайна, Акселератор SeasonsTech, компания Русские сезоны. Генеральный информационный партнер – PROfashion.
Коллаборация 3 выставок
С 14 по 16 сентября в ЦВК "Экспоцентр" параллельно с Techtextil Russia пройдут выставки:
- Heimtextil Russia, посвященная тканям для оформления интерьера и домашнему текстилю, а также выставка освещения, автоматизации зданий, электротехники и систем безопасности
- Interlight Russia | Intelligent building Russia 2021. Основные посетители выставок – это крупный ритейл, инженеры-проектировщики, строительные организации, компании, занимающиеся комплексным оснащений объектов и т.д.
Благодаря коллаборации 3 выставок, создается глобальное мероприятие со смежными посетительскими потоками, а выставка Techtextil Russia 2021 получит дополнительную профессиональную аудиторию.
Ссылка на бесплатную регистрацию здесь.
Организатор выставки: Messe Frankfurt RUS – филиал международного выставочного концерна, с 2002 года работающий на российском рынке. В портфолио компании 16 международных выставок и форумов, проходящих в Москве и Казани. Messe Frankfurt RUS является эксклюзивным оператором национальных выставок China Machinery Fair и China Commodity Fair, организатором которых выступает Министерство Коммерции Китая. В штате компании работают более 50 квалифицированных сотрудников, имеющих опыт организации мероприятий различного направления.
Сайт выставки: www.techtextil.ru
По вопросам аккредитации: Иван Яшкин, Ivan.Yashkin @russia.messefrankfurt.com, +7 495 649 87 75 доб.158
По вопросам участия: Наталья Маркова, Natalia.Markova@russia.messefrankfurt.com, +7 495 649 87 75 доб.149
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
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