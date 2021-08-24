16:57 24.08.2021 (обновлено: 17:08 24.08.2021)
В "Талибане"* не подтвердили информацию о встрече с директором ЦРУ
Представитель "Талибана"* Муджахид не подтвердил данные о встрече главы политофиса с директором ЦРУ
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредставитель Талибана* Забихулла Муджахид во время пресс-конференции в Кабуле
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид не подтвердил информацию о встрече главы политофиса движения Абдула Гани Барадара с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, сообщает телеканал Shamshad News.
"Встреча между муллой Барадаром и главой ЦРУ на данный момент не может быть подтверждена", - приводит телеканал слова Муджахида.
Ранее газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что директор ЦРУ Уильям Бернс провел в понедельник тайную встречу с главой политофиса движения "Талибан"* муллой Абдулом Гани Барадаром в Кабуле. Газета полагает, что стороны обсуждали приближение 31 августа - срока, когда США должны закончить вывод войск из Афганистана и эвакуацию граждан и помогавших афганцев.
В ЦРУ отказались комментировать информацию издания.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. Мятежники контролируют все пограничные переходы, вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". Официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.
* Террористическая организация, запрещенная в России