https://ria.ru/20210824/vstrecha-1747060675.html

В "Талибане"* не подтвердили информацию о встрече с директором ЦРУ

В "Талибане"* не подтвердили информацию о встрече с директором ЦРУ - РИА Новости, 24.08.2021

В "Талибане"* не подтвердили информацию о встрече с директором ЦРУ

Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид не подтвердил информацию о встрече главы политофиса движения Абдула Гани Барадара с директором ЦРУ Уильямом РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T16:57

2021-08-24T16:57

2021-08-24T17:08

в мире

сша

талибан

афганистан

уильям бернс

захват власти в афганистане талибами

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид не подтвердил информацию о встрече главы политофиса движения Абдула Гани Барадара с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, сообщает телеканал Shamshad News."Встреча между муллой Барадаром и главой ЦРУ на данный момент не может быть подтверждена", - приводит телеканал слова Муджахида.Ранее газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что директор ЦРУ Уильям Бернс провел в понедельник тайную встречу с главой политофиса движения "Талибан"* муллой Абдулом Гани Барадаром в Кабуле. Газета полагает, что стороны обсуждали приближение 31 августа - срока, когда США должны закончить вывод войск из Афганистана и эвакуацию граждан и помогавших афганцев.В ЦРУ отказались комментировать информацию издания.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. Мятежники контролируют все пограничные переходы, вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". Официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210823/afganistan-1746761850.html

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в мире, сша, талибан, афганистан, уильям бернс