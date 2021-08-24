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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210824/vstrecha-1747060675.html
В "Талибане"* не подтвердили информацию о встрече с директором ЦРУ
В "Талибане"* не подтвердили информацию о встрече с директором ЦРУ - РИА Новости, 24.08.2021
В "Талибане"* не подтвердили информацию о встрече с директором ЦРУ
Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид не подтвердил информацию о встрече главы политофиса движения Абдула Гани Барадара с директором ЦРУ Уильямом РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T16:57
2021-08-24T17:08
в мире
сша
талибан
афганистан
уильям бернс
захват власти в афганистане талибами
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид не подтвердил информацию о встрече главы политофиса движения Абдула Гани Барадара с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, сообщает телеканал Shamshad News."Встреча между муллой Барадаром и главой ЦРУ на данный момент не может быть подтверждена", - приводит телеканал слова Муджахида.Ранее газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что директор ЦРУ Уильям Бернс провел в понедельник тайную встречу с главой политофиса движения "Талибан"* муллой Абдулом Гани Барадаром в Кабуле. Газета полагает, что стороны обсуждали приближение 31 августа - срока, когда США должны закончить вывод войск из Афганистана и эвакуацию граждан и помогавших афганцев.В ЦРУ отказались комментировать информацию издания.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. Мятежники контролируют все пограничные переходы, вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". Официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, сша, талибан, афганистан, уильям бернс
16:57 24.08.2021 (обновлено: 17:08 24.08.2021)
 
В "Талибане"* не подтвердили информацию о встрече с директором ЦРУ

Представитель "Талибана"* Муджахид не подтвердил данные о встрече главы политофиса с директором ЦРУ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредставитель Талибана* Забихулла Муджахид во время пресс-конференции в Кабуле
Представитель Талибана* Забихулла Муджахид во время пресс-конференции в Кабуле - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* Забихулла Муджахид не подтвердил информацию о встрече главы политофиса движения Абдула Гани Барадара с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, сообщает телеканал Shamshad News.
"Встреча между муллой Барадаром и главой ЦРУ на данный момент не может быть подтверждена", - приводит телеканал слова Муджахида.
Люди в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
23 августа, 08:00Захват власти в Афганистане талибами
Россия, Индия и Китай готовятся войти в Афганистан
Ранее газета Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что директор ЦРУ Уильям Бернс провел в понедельник тайную встречу с главой политофиса движения "Талибан"* муллой Абдулом Гани Барадаром в Кабуле. Газета полагает, что стороны обсуждали приближение 31 августа - срока, когда США должны закончить вывод войск из Афганистана и эвакуацию граждан и помогавших афганцев.
В ЦРУ отказались комментировать информацию издания.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. Мятежники контролируют все пограничные переходы, вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". Официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена. Эвакуация иностранных граждан и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанУильям Бернс
 
 
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