https://ria.ru/20210824/vlast-1747008415.html

Песков ответил на вопрос о сменяемости власти

Песков ответил на вопрос о сменяемости власти - РИА Новости, 24.08.2021

Песков ответил на вопрос о сменяемости власти

Вопрос сменяемости власти риторический, это вопрос волеизъявления людей, а также конституции, где зафиксированы все электоральные процессы, позиция Кремля здесь РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T12:54

2021-08-24T12:54

2021-08-24T12:54

политика

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Вопрос сменяемости власти риторический, это вопрос волеизъявления людей, а также конституции, где зафиксированы все электоральные процессы, позиция Кремля здесь не важна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это вопрос риторический. И совершенно здесь не важна позиция Кремля. У нас есть конституция, где прописываются все электоральные процессы. Это вопрос выборов, вопрос народного голосования за главу государства, вопрос выборов в парламент, к парламентским выборам, к которым мы готовимся, а дальше это уже вопрос волеизъявления людей", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к вопросу сменяемости власти, который поднимался сегодня на дебатах, полезна ли она РФ или нет.

https://ria.ru/20210824/navalnyy-1747007703.html

россия

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политика, дмитрий песков, россия