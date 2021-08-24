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Песков ответил на вопрос о сменяемости власти
Песков ответил на вопрос о сменяемости власти - РИА Новости, 24.08.2021
Песков ответил на вопрос о сменяемости власти
Вопрос сменяемости власти риторический, это вопрос волеизъявления людей, а также конституции, где зафиксированы все электоральные процессы, позиция Кремля здесь РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T12:54
2021-08-24T12:54
2021-08-24T12:54
политика
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Вопрос сменяемости власти риторический, это вопрос волеизъявления людей, а также конституции, где зафиксированы все электоральные процессы, позиция Кремля здесь не важна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Это вопрос риторический. И совершенно здесь не важна позиция Кремля. У нас есть конституция, где прописываются все электоральные процессы. Это вопрос выборов, вопрос народного голосования за главу государства, вопрос выборов в парламент, к парламентским выборам, к которым мы готовимся, а дальше это уже вопрос волеизъявления людей", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к вопросу сменяемости власти, который поднимался сегодня на дебатах, полезна ли она РФ или нет.
https://ria.ru/20210824/navalnyy-1747007703.html
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политика, дмитрий песков, россия
Песков ответил на вопрос о сменяемости власти
Пресс-секретарь президента Песков: вопрос о сменяемости власти — дело волеизъявления людей