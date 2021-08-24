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Религия
https://ria.ru/20210824/varfolomey-1747009826.html
В УПЦ объяснили отсутствие патриарха Варфоломея на торжествах в Киеве
В УПЦ объяснили отсутствие патриарха Варфоломея на торжествах в Киеве - РИА Новости, 24.08.2021
В УПЦ объяснили отсутствие патриарха Варфоломея на торжествах в Киеве
Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) поблагодарила Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций и власти страны за то, что патриарх... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T12:59
2021-08-24T12:59
религия
украина
киев
владимир зеленский
петр порошенко
украинская православная церковь
facebook
ситуация на украине
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) поблагодарила Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций и власти страны за то, что патриарх Константинопольский Варфоломей не присутствовал в храме Святой Софии на "Благословении Украины" в День независимости страны."Только что в Святой Софии прошло традиционное мероприятие, которое каждый год проходит в День независимости – "Благословение Украины", в котором участвовали главы крупных конфессий Украины, а также президент Украины Владимир Зеленский. Хочу отметить, что патриарха Варфоломея на нем не было. Это была позиция и состояние нашей Церкви, о чем я говорил ранее в предыдущих комментариях. А именно, что УПЦ не будет участвовать в мероприятии, если будет патриарх Варфоломей", - заявил управделами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) в Facebook.Он подчеркнул, что позиция УПЦ была известна как Всеукраинскому совету церквей, который выступил организатором мероприятия, так и государству.Константинопольский патриарх Варфоломей посещает Украину 20-24 августа. Во время визита он совершил богослужение с раскольниками из Православной церкви Украины в соборе Святой Софии в Киеве, встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером парламента Дмитрием Разумковым.Как ранее рассказал РИА Новости председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря), в субботу более 10 тысяч верующих канонической УПЦ пришли к Раде, где была запланирована встреча патриарха Варфоломея с Разумковым, чтобы рассказать патриарху, как ухудшилось их положение из-за его вмешательства в церковную ситуацию в стране, однако патриарх Варфоломей к прихожанам УПЦ так и не вышел, "а в здание парламента зашел через черный ход".В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея в Киеве прошел "объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну структуру - Православную церковь Украины, которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась со стороны государства и националистических украинских группировок.
https://ria.ru/20210823/vera-1746843374.html
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украина, киев, владимир зеленский, петр порошенко, украинская православная церковь, facebook, ситуация на украине, денис шмыгаль
12:59 24.08.2021
 

В УПЦ объяснили отсутствие патриарха Варфоломея на торжествах в Киеве

© REUTERS / Gleb GaranichВоенный парад ко Дню независимости Украины в Киеве
Военный парад ко Дню независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© REUTERS / Gleb Garanich
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Каноническая Украинская православная церковь (УПЦ) поблагодарила Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций и власти страны за то, что патриарх Константинопольский Варфоломей не присутствовал в храме Святой Софии на "Благословении Украины" в День независимости страны.
"Только что в Святой Софии прошло традиционное мероприятие, которое каждый год проходит в День независимости – "Благословение Украины", в котором участвовали главы крупных конфессий Украины, а также президент Украины Владимир Зеленский. Хочу отметить, что патриарха Варфоломея на нем не было. Это была позиция и состояние нашей Церкви, о чем я говорил ранее в предыдущих комментариях. А именно, что УПЦ не будет участвовать в мероприятии, если будет патриарх Варфоломей", - заявил управделами УПЦ митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) в Facebook.
Управляющий делами Украинской православной церкви митрополит Бориспольский и Броварской Антоний (Паканич) - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
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Он подчеркнул, что позиция УПЦ была известна как Всеукраинскому совету церквей, который выступил организатором мероприятия, так и государству.
"Мы благодарны за то, что нас услышали. Гости приходят и уходят, а мы тут живем. И хочется жить во внутреннем мире и понимании", - написал митрополит Антоний.
Константинопольский патриарх Варфоломей посещает Украину 20-24 августа. Во время визита он совершил богослужение с раскольниками из Православной церкви Украины в соборе Святой Софии в Киеве, встретился с президентом страны Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером парламента Дмитрием Разумковым.
Как ранее рассказал РИА Новости председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря), в субботу более 10 тысяч верующих канонической УПЦ пришли к Раде, где была запланирована встреча патриарха Варфоломея с Разумковым, чтобы рассказать патриарху, как ухудшилось их положение из-за его вмешательства в церковную ситуацию в стране, однако патриарх Варфоломей к прихожанам УПЦ так и не вышел, "а в здание парламента зашел через черный ход".
Встреча президента Украины Владимира Зеленского с патриархом Варфоломеем в Турции - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
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В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея в Киеве прошел "объединительный собор", на котором две раскольнические организации создали одну структуру - Православную церковь Украины, которая получила от Константинопольского патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" (независимости). Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь, дискриминация которой после создания ПЦУ усилилась со стороны государства и националистических украинских группировок.
 
РелигияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоУкраинская православная церковьFacebookСитуация на УкраинеДенис Шмыгаль
 
 
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