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В Кузбассе осквернили памятник погибшим в Великой Отечественной войне
В Кузбассе осквернили памятник погибшим в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 24.08.2021
В Кузбассе осквернили памятник погибшим в Великой Отечественной войне
Вандалы осквернили памятник погибшим в Великой Отечественной войне в городе Белово Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T05:57
2021-08-24T05:57
2021-08-24T05:57
происшествия
кемеровская область
белово
россия
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КЕМЕРОВО, 24 авг - РИА Новости. Вандалы осквернили памятник погибшим в Великой Отечественной войне в городе Белово Кемеровской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служа ГУМВД по региону.Ранее в местных Telеgram-каналах появилась информация о том, что неизвестные нанесли на монументе в Белово надписи и рисунки непристойного содержания."Для осмотра места происшествия и установления обстоятельств произошедшего на центральную площадь города незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. По окончании работы полицейских надпись была удалена. В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, совершивших противоправные действия. Дознавателем межмуниципального отдела МВД России "Беловский" возбуждено уголовное дело по… части 1 статьи 214 УК РФ "Вандализм", - сообщает ведомство.Уточняется, что санкция статьи предусматривает наказание до трех месяцев ареста.
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происшествия, кемеровская область, белово, россия
В Кузбассе осквернили памятник погибшим в Великой Отечественной войне
В Кузбассе на памятник погибшим в Великой Отечественной войне нанесли непристойные надписи и рисунки