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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210824/vaktsinatsiya-1747033638.html
ЕК призвала привить 70% взрослых в Евросоюзе от COVID-19
ЕК призвала привить 70% взрослых в Евросоюзе от COVID-19 - РИА Новости, 24.08.2021
ЕК призвала привить 70% взрослых в Евросоюзе от COVID-19
Евросоюз пока не достиг цели полностью вакцинировать от коронавируса 70% взрослого населения, но даже после преодоления этого порога кампанию по вакцинации надо РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T14:59
2021-08-24T14:59
распространение коронавируса
в мире
евросоюз
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
эрик мамер
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БРЮССЕЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Евросоюз пока не достиг цели полностью вакцинировать от коронавируса 70% взрослого населения, но даже после преодоления этого порога кампанию по вакцинации надо будет продолжать, заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге.Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в конце июля заявила, что Евросоюз достиг ранее поставленной цели по вакцинации, поскольку хотя бы одну дозу прививки от коронавируса получили 70% взрослого населения. До этого представители ЕК неоднократно сообщали, что цель состояла в том, чтобы вакцинировать к концу июля против коронавтруса 70% взрослых в ЕС, без уточнения, каким количеством доз."Цель для Еврокомиссии была в том, чтобы поставить дозы (прививок от COVID-19 - ред.), чтобы страны союза могли вакцинировать 70% взрослого населения, а это около 255 миллионов человек. Мы еще не достигли этого порога, но мы близки к нему", - сказал Мамер.Полностью вакцинированы от коронавируса в Евросоюзе 250 миллионов взрослых, сообщала Еврокомиссия 20 августа.Цель по поставкам прививок в страны ЕС была достигнута в июле, отметил Мамер."Вакцинация должна продолжиться в ЕС, важно будет продолжить ее и после достижения порога в 70%", - добавил пресс-секретарь ЕК.
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в мире, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, эрик мамер
14:59 24.08.2021
 
ЕК призвала привить 70% взрослых в Евросоюзе от COVID-19

Пресс-секретарь ЕК Мамер заявил о необходимости привить 70% взрослых в Евросоюзе от COVID-19

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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БРЮССЕЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Евросоюз пока не достиг цели полностью вакцинировать от коронавируса 70% взрослого населения, но даже после преодоления этого порога кампанию по вакцинации надо будет продолжать, заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге.
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в конце июля заявила, что Евросоюз достиг ранее поставленной цели по вакцинации, поскольку хотя бы одну дозу прививки от коронавируса получили 70% взрослого населения. До этого представители ЕК неоднократно сообщали, что цель состояла в том, чтобы вакцинировать к концу июля против коронавтруса 70% взрослых в ЕС, без уточнения, каким количеством доз.
"Цель для Еврокомиссии была в том, чтобы поставить дозы (прививок от COVID-19 - ред.), чтобы страны союза могли вакцинировать 70% взрослого населения, а это около 255 миллионов человек. Мы еще не достигли этого порога, но мы близки к нему", - сказал Мамер.
Полностью вакцинированы от коронавируса в Евросоюзе 250 миллионов взрослых, сообщала Еврокомиссия 20 августа.
Цель по поставкам прививок в страны ЕС была достигнута в июле, отметил Мамер.
"Вакцинация должна продолжиться в ЕС, важно будет продолжить ее и после достижения порога в 70%", - добавил пресс-секретарь ЕК.
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Распространение коронавирусаВ миреЕвросоюзЕврокомиссияУрсула фон дер ЛяйенЭрик Мамер
 
 
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