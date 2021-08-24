https://ria.ru/20210824/vaktsinatsiya-1747033638.html

ЕК призвала привить 70% взрослых в Евросоюзе от COVID-19

ЕК призвала привить 70% взрослых в Евросоюзе от COVID-19 - РИА Новости, 24.08.2021

ЕК призвала привить 70% взрослых в Евросоюзе от COVID-19

Евросоюз пока не достиг цели полностью вакцинировать от коронавируса 70% взрослого населения, но даже после преодоления этого порога кампанию по вакцинации надо РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T14:59

2021-08-24T14:59

2021-08-24T14:59

распространение коронавируса

в мире

евросоюз

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

эрик мамер

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БРЮССЕЛЬ, 24 авг - РИА Новости. Евросоюз пока не достиг цели полностью вакцинировать от коронавируса 70% взрослого населения, но даже после преодоления этого порога кампанию по вакцинации надо будет продолжать, заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге.Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в конце июля заявила, что Евросоюз достиг ранее поставленной цели по вакцинации, поскольку хотя бы одну дозу прививки от коронавируса получили 70% взрослого населения. До этого представители ЕК неоднократно сообщали, что цель состояла в том, чтобы вакцинировать к концу июля против коронавтруса 70% взрослых в ЕС, без уточнения, каким количеством доз."Цель для Еврокомиссии была в том, чтобы поставить дозы (прививок от COVID-19 - ред.), чтобы страны союза могли вакцинировать 70% взрослого населения, а это около 255 миллионов человек. Мы еще не достигли этого порога, но мы близки к нему", - сказал Мамер.Полностью вакцинированы от коронавируса в Евросоюзе 250 миллионов взрослых, сообщала Еврокомиссия 20 августа.Цель по поставкам прививок в страны ЕС была достигнута в июле, отметил Мамер."Вакцинация должна продолжиться в ЕС, важно будет продолжить ее и после достижения порога в 70%", - добавил пресс-секретарь ЕК.

https://ria.ru/20210824/antitelo-1747014915.html

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в мире, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, эрик мамер