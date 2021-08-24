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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210824/vaktsinatsiya-1746972104.html
В Приморье назвали стоимость вакцинации от COVID-19 для иностранцев
В Приморье назвали стоимость вакцинации от COVID-19 для иностранцев - РИА Новости, 24.08.2021
В Приморье назвали стоимость вакцинации от COVID-19 для иностранцев
Иностранные граждане старше 18 лет, не имеющие полиса обязательного медицинского страхования, смогут вакцинироваться от коронавируса в Приморье за 1,1 тысячи... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T09:32
2021-08-24T09:32
распространение коронавируса
общество
приморский край
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцина "спутник лайт"
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ВЛАДИВОСТОК, 24 авг - РИА Новости. Иностранные граждане старше 18 лет, не имеющие полиса обязательного медицинского страхования, смогут вакцинироваться от коронавируса в Приморье за 1,1 тысячи рублей, сообщает правительство региона.Ранее власти сообщали, что иностранных граждан начнут прививать от COVID-19 в Приморье, бесплатная вакцина будет доступна только тем, кто застрахован в системе ОМС. Иностранцы без полиса смогут сделать прививку от коронавируса платно."В ближайшие дни платную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции препаратом "Спутник Лайт" смогут пройти иностранные граждане старше 18 лет. Вакцинация проводится однократно. Стоимость услуги составит 1,1 тысячи рублей", - говорится в сообщении.По информации краевого министерства здравоохранения, которая приводится в сообщении, вакцинация начнется на этой неделе, когда в регион поступит очередная партия вакцины "Спутник Лайт".Отмечается, что для вакцинирования понадобится ксерокопия паспорта и удостоверение иностранного гражданина, с указанием имени на русском языке. Все данные о вакцинации внесут в федеральный регистр вакцинированных, иностранным гражданам выдадут сертификат на английском языке с указанием лечебного учреждения, даты вакцинации и наименования вакцины.По данным оперативного штаба, в Приморье с начала пандемии зарегистрировано 60 630 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 53 945 человек, умерли 1017.
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общество, приморский край, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник лайт"
09:32 24.08.2021
 
В Приморье назвали стоимость вакцинации от COVID-19 для иностранцев

В Приморье иностранцы смогут вакцинироваться от COVID-19 за 1100 рублей

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"
Медицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной Спутник Лайт
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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ВЛАДИВОСТОК, 24 авг - РИА Новости. Иностранные граждане старше 18 лет, не имеющие полиса обязательного медицинского страхования, смогут вакцинироваться от коронавируса в Приморье за 1,1 тысячи рублей, сообщает правительство региона.
Ранее власти сообщали, что иностранных граждан начнут прививать от COVID-19 в Приморье, бесплатная вакцина будет доступна только тем, кто застрахован в системе ОМС. Иностранцы без полиса смогут сделать прививку от коронавируса платно.
"В ближайшие дни платную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции препаратом "Спутник Лайт" смогут пройти иностранные граждане старше 18 лет. Вакцинация проводится однократно. Стоимость услуги составит 1,1 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
По информации краевого министерства здравоохранения, которая приводится в сообщении, вакцинация начнется на этой неделе, когда в регион поступит очередная партия вакцины "Спутник Лайт".
Отмечается, что для вакцинирования понадобится ксерокопия паспорта и удостоверение иностранного гражданина, с указанием имени на русском языке. Все данные о вакцинации внесут в федеральный регистр вакцинированных, иностранным гражданам выдадут сертификат на английском языке с указанием лечебного учреждения, даты вакцинации и наименования вакцины.
По данным оперативного штаба, в Приморье с начала пандемии зарегистрировано 60 630 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 53 945 человек, умерли 1017.
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Распространение коронавирусаОбществоПриморский крайКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник Лайт"
 
 
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