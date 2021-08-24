https://ria.ru/20210824/vaktsinatsiya-1746972104.html

В Приморье назвали стоимость вакцинации от COVID-19 для иностранцев

В Приморье назвали стоимость вакцинации от COVID-19 для иностранцев - РИА Новости, 24.08.2021

В Приморье назвали стоимость вакцинации от COVID-19 для иностранцев

Иностранные граждане старше 18 лет, не имеющие полиса обязательного медицинского страхования, смогут вакцинироваться от коронавируса в Приморье за 1,1 тысячи... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T09:32

2021-08-24T09:32

2021-08-24T09:32

распространение коронавируса

общество

приморский край

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

вакцина "спутник лайт"

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ВЛАДИВОСТОК, 24 авг - РИА Новости. Иностранные граждане старше 18 лет, не имеющие полиса обязательного медицинского страхования, смогут вакцинироваться от коронавируса в Приморье за 1,1 тысячи рублей, сообщает правительство региона.Ранее власти сообщали, что иностранных граждан начнут прививать от COVID-19 в Приморье, бесплатная вакцина будет доступна только тем, кто застрахован в системе ОМС. Иностранцы без полиса смогут сделать прививку от коронавируса платно."В ближайшие дни платную вакцинацию против новой коронавирусной инфекции препаратом "Спутник Лайт" смогут пройти иностранные граждане старше 18 лет. Вакцинация проводится однократно. Стоимость услуги составит 1,1 тысячи рублей", - говорится в сообщении.По информации краевого министерства здравоохранения, которая приводится в сообщении, вакцинация начнется на этой неделе, когда в регион поступит очередная партия вакцины "Спутник Лайт".Отмечается, что для вакцинирования понадобится ксерокопия паспорта и удостоверение иностранного гражданина, с указанием имени на русском языке. Все данные о вакцинации внесут в федеральный регистр вакцинированных, иностранным гражданам выдадут сертификат на английском языке с указанием лечебного учреждения, даты вакцинации и наименования вакцины.По данным оперативного штаба, в Приморье с начала пандемии зарегистрировано 60 630 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 53 945 человек, умерли 1017.

https://ria.ru/20210824/koronavirus-1746956500.html

приморский край

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общество, приморский край, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник лайт"