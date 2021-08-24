https://ria.ru/20210824/vaktsina-1747028151.html

В "Векторе" оценили эффективность российских вакцин против коронавируса

В "Векторе" оценили эффективность российских вакцин против коронавируса - РИА Новости, 24.08.2021

В "Векторе" оценили эффективность российских вакцин против коронавируса

Существующие российские вакцины от коронавируса вполне эффективно защищают от штамма коронавируса "дельта", заявил руководитель филиала ГНЦ ВБ "Вектор"... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T14:39

2021-08-24T14:39

2021-08-24T14:39

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

здоровье - общество

россия

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Существующие российские вакцины от коронавируса вполне эффективно защищают от штамма коронавируса "дельта", заявил руководитель филиала ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов."Появляются новые варианты вируса и вакцины модернизируются в соответствии с этими новыми вариантами, но только тогда, когда вирус меняется принципиально. Пока существующие российские вакцины вполне эффективно защищают и от "дельта"-варианта. По крайней мере они значительно снижают, даже если происходит пробитие поствакцинального иммунитета, они значительно снижают тяжесть течения заболевания, и они предотвращают самый страшный исход коронавирусной инфекции — гибель от нее", - сказал Семенов журналистам.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210824/vaktsina-1747020632.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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