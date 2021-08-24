Свободу самоопределения на Украине заменил национализм, заявили в ДНР
Депутат ДНР Пшеничная: свободу самоопределения на Украине заменил национализм и псевдопатриотизм
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Свободу самоопределения на Украине заменил радикальный национализм и псевдопатриотизм, государство находится в состоянии самоуничтожения, и этот процесс не остановить, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Пшеничная.
Украина 24 августа отмечает 30-ю годовщину независимости. В этот день прошел масштабный военный парад на суше и на воде. В мероприятиях участвовали более 4 тысяч украинских военных, а также представители четырех десятков стран. В параде приняла участие авиация НАТО.
"Сегодня Украина отмечает независимость, однако, как мы видим, её правительство не смогло распорядиться столь ценным даром. Благодаря тем, кто сейчас принимает решения вместо украинцев, свободу самовыражения и самоопределения заменил радикальный национализм и псевдопатриотизм, который впору назвать расизмом по отношению к единокровным народам", - сказал РИА Новости Пшеничная.
По ее словам, сейчас Украина "находится в состоянии самоуничтожения, состоянии самораспада", и этот процесс уже не остановить.
"Хочу посоветовать украинским властям: чтобы построить сильное и независимое государство, не нужно продавать себя в рабство "цивилизованному миру" Запада. Нужно взять в руки зубило и молоток, и камень за камнем возводить тот рай, в котором ты хочешь жить, при этом не забывая о тех, кто тебя окружает. Труд и любовь к ближнему – и есть инструменты достижения свободы, которую потерял украинский народ", - добавила Пшеничная.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.