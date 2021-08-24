https://ria.ru/20210824/ukraina-1747043216.html

Свободу самоопределения на Украине заменил национализм, заявили в ДНР

Свободу самоопределения на Украине заменил национализм, заявили в ДНР - РИА Новости, 24.08.2021

Свободу самоопределения на Украине заменил национализм, заявили в ДНР

Свободу самоопределения на Украине заменил радикальный национализм и псевдопатриотизм, государство находится в состоянии самоуничтожения, и этот процесс не... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T15:39

2021-08-24T15:39

2021-08-24T15:39

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наталья пшеничная

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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Свободу самоопределения на Украине заменил радикальный национализм и псевдопатриотизм, государство находится в состоянии самоуничтожения, и этот процесс не остановить, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Пшеничная.Украина 24 августа отмечает 30-ю годовщину независимости. В этот день прошел масштабный военный парад на суше и на воде. В мероприятиях участвовали более 4 тысяч украинских военных, а также представители четырех десятков стран. В параде приняла участие авиация НАТО."Сегодня Украина отмечает независимость, однако, как мы видим, её правительство не смогло распорядиться столь ценным даром. Благодаря тем, кто сейчас принимает решения вместо украинцев, свободу самовыражения и самоопределения заменил радикальный национализм и псевдопатриотизм, который впору назвать расизмом по отношению к единокровным народам", - сказал РИА Новости Пшеничная.По ее словам, сейчас Украина "находится в состоянии самоуничтожения, состоянии самораспада", и этот процесс уже не остановить.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210824/ukraina-1747037636.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210824/1747017748.html

киев

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, киев, оон, нато, донецкая народная республика, луганская народная республика, наталья пшеничная