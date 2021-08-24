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Свободу самоопределения на Украине заменил национализм, заявили в ДНР
Свободу самоопределения на Украине заменил национализм, заявили в ДНР - РИА Новости, 24.08.2021
Свободу самоопределения на Украине заменил национализм, заявили в ДНР
Свободу самоопределения на Украине заменил радикальный национализм и псевдопатриотизм, государство находится в состоянии самоуничтожения, и этот процесс не... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T15:39
2021-08-24T15:39
в мире
киев
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донецкая народная республика
луганская народная республика
наталья пшеничная
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Свободу самоопределения на Украине заменил радикальный национализм и псевдопатриотизм, государство находится в состоянии самоуничтожения, и этот процесс не остановить, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Пшеничная.Украина 24 августа отмечает 30-ю годовщину независимости. В этот день прошел масштабный военный парад на суше и на воде. В мероприятиях участвовали более 4 тысяч украинских военных, а также представители четырех десятков стран. В параде приняла участие авиация НАТО."Сегодня Украина отмечает независимость, однако, как мы видим, её правительство не смогло распорядиться столь ценным даром. Благодаря тем, кто сейчас принимает решения вместо украинцев, свободу самовыражения и самоопределения заменил радикальный национализм и псевдопатриотизм, который впору назвать расизмом по отношению к единокровным народам", - сказал РИА Новости Пшеничная.По ее словам, сейчас Украина "находится в состоянии самоуничтожения, состоянии самораспада", и этот процесс уже не остановить.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210824/ukraina-1747037636.html
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в мире, киев, оон, нато, донецкая народная республика, луганская народная республика, наталья пшеничная
15:39 24.08.2021
 
Свободу самоопределения на Украине заменил национализм, заявили в ДНР

Депутат ДНР Пшеничная: свободу самоопределения на Украине заменил национализм и псевдопатриотизм

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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ДОНЕЦК, 24 авг - РИА Новости. Свободу самоопределения на Украине заменил радикальный национализм и псевдопатриотизм, государство находится в состоянии самоуничтожения, и этот процесс не остановить, считает депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Пшеничная.
Украина 24 августа отмечает 30-ю годовщину независимости. В этот день прошел масштабный военный парад на суше и на воде. В мероприятиях участвовали более 4 тысяч украинских военных, а также представители четырех десятков стран. В параде приняла участие авиация НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский на военном параде ко Дню независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
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"Сегодня Украина отмечает независимость, однако, как мы видим, её правительство не смогло распорядиться столь ценным даром. Благодаря тем, кто сейчас принимает решения вместо украинцев, свободу самовыражения и самоопределения заменил радикальный национализм и псевдопатриотизм, который впору назвать расизмом по отношению к единокровным народам", - сказал РИА Новости Пшеничная.
По ее словам, сейчас Украина "находится в состоянии самоуничтожения, состоянии самораспада", и этот процесс уже не остановить.
"Хочу посоветовать украинским властям: чтобы построить сильное и независимое государство, не нужно продавать себя в рабство "цивилизованному миру" Запада. Нужно взять в руки зубило и молоток, и камень за камнем возводить тот рай, в котором ты хочешь жить, при этом не забывая о тех, кто тебя окружает. Труд и любовь к ближнему – и есть инструменты достижения свободы, которую потерял украинский народ", - добавила Пшеничная.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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В миреКиевООННАТОДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаНаталья Пшеничная
 
 
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