https://ria.ru/20210824/taliby-1747111251.html
Делегация талибов отправилась в Панджшер на переговоры, заявил источник
Делегация талибов отправилась в Панджшер на переговоры, заявил источник - РИА Новости, 24.08.2021
Делегация талибов отправилась в Панджшер на переговоры, заявил источник
Делегация талибов (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) во вторник отправилась на переговоры в Панджшер, ожидается, что провинция, которая... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T20:58
2021-08-24T20:58
2021-08-24T21:12
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
россия
афганистан
панджшер (провинция)
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КАБУЛ, 24 авг - РИА Новости. Делегация талибов (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) во вторник отправилась на переговоры в Панджшер, ожидается, что провинция, которая не подчинилась движению, сдастся без боя, сообщил РИА Новости источник в "Талибане"*.Источник отметил, что делегация талибов отправилась на переговоры с лидером местного сопротивления Ахмадом Масудом, сыном Ахмада Шаха Масуда - убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского "Северного альянса"."Делегация талибов ... прибыла в Панджшер сегодня утром. Ожидается, что Панджшер сдастся без боя в результате переговоров", - отметил источник.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20210824/afganistan-1747060123.html
https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html
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в мире, талибан, россия, афганистан, панджшер (провинция)
20:58 24.08.2021 (обновлено: 21:12 24.08.2021)
Делегация талибов отправилась в Панджшер на переговоры, заявил источник
Источник в "Талибане"*: делегация талибов отправилась в Панджшер на переговоры
КАБУЛ, 24 авг - РИА Новости. Делегация талибов (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) во вторник отправилась на переговоры в Панджшер, ожидается, что провинция, которая не подчинилась движению, сдастся без боя, сообщил РИА Новости источник в "Талибане"*.
Источник отметил, что делегация талибов отправилась на переговоры с лидером местного сопротивления Ахмадом Масудом, сыном Ахмада Шаха Масуда - убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского "Северного альянса".
"Делегация талибов ... прибыла в Панджшер сегодня утром. Ожидается, что Панджшер сдастся без боя в результате переговоров", - отметил источник.
В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.
* Террористическая группировка, запрещенная в России