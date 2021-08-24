https://ria.ru/20210824/taliby-1747111251.html

Делегация талибов отправилась в Панджшер на переговоры, заявил источник

Делегация талибов отправилась в Панджшер на переговоры, заявил источник - РИА Новости, 24.08.2021

Делегация талибов отправилась в Панджшер на переговоры, заявил источник

Делегация талибов (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) во вторник отправилась на переговоры в Панджшер, ожидается, что провинция, которая... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T20:58

2021-08-24T20:58

2021-08-24T21:12

захват власти в афганистане талибами

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талибан

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афганистан

панджшер (провинция)

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КАБУЛ, 24 авг - РИА Новости. Делегация талибов (движение "Талибан"* запрещено в РФ как террористическое) во вторник отправилась на переговоры в Панджшер, ожидается, что провинция, которая не подчинилась движению, сдастся без боя, сообщил РИА Новости источник в "Талибане"*.Источник отметил, что делегация талибов отправилась на переговоры с лидером местного сопротивления Ахмадом Масудом, сыном Ахмада Шаха Масуда - убитого террористами 20 лет назад лидера антиталибского "Северного альянса"."Делегация талибов ... прибыла в Панджшер сегодня утром. Ожидается, что Панджшер сдастся без боя в результате переговоров", - отметил источник.В первой декаде августа талибы активизировали наступление на правительственные силы в Афганистане. Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране как по площади, так и по населению. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20210824/afganistan-1747060123.html

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

россия

афганистан

панджшер (провинция)

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в мире, талибан, россия, афганистан, панджшер (провинция)