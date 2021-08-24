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Строительство новой подстанции "Саларьево" в ТиНАО начнется в этом году
Строительство новой подстанции "Саларьево" в ТиНАО начнется в этом году - РИА Новости, 24.08.2021
Строительство новой подстанции "Саларьево" в ТиНАО начнется в этом году
Строительство новой подстанции "Саларьево" в ТиНАО начнется в этом году, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T09:20
2021-08-24T14:48
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
петр бирюков
тинао
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Строительство новой подстанции "Саларьево" в ТиНАО начнется в этом году, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Подстанция "Саларьево" будет располагаться на территории ТиНАО, ее ввод в эксплуатацию позволит значительно улучшить электроснабжение округов и города в целом. Резерв мощности новой подстанции для технологического присоединения потребителей составит порядка 100 МВт. Ориентировочный срок ввода - 2023 год", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что строительство подстанции пройдет в три этапа. На первом и втором запланировано возведение здания питающего центра с необходимым оборудованием и его присоединение к сети 220кВ путем прокладки четырех кабельных линий общей длиной 21,6 километра.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в рамках третьего этапа проектируется установка уникального оборудования, которое является новейшей разработкой российских ученых."Асинхронизированный электромеханический преобразователь частот (АСЭМПЧ) представляет собой агрегат, на общем валу которого установлены две асинхронизированные электрические машины. Его применение позволит существенно повысить качество и надежность электроснабжения российской столицы", - пояснил Бирюков.
https://ria.ru/20210823/peresadka-1746887818.html
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общество, петр бирюков, тинао, городское хозяйство москвы
09:20 24.08.2021 (обновлено: 14:48 24.08.2021)
 
Строительство новой подстанции "Саларьево" в ТиНАО начнется в этом году

Заммэра Москвы Бирюков: строительство новой подстанции "Саларьево" в ТиНАО начнется в этом году

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСтанция "Саларьево" Сокольнической линии московского метрополитена
Станция Саларьево Сокольнической линии московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Строительство новой подстанции "Саларьево" в ТиНАО начнется в этом году, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Подстанция "Саларьево" будет располагаться на территории ТиНАО, ее ввод в эксплуатацию позволит значительно улучшить электроснабжение округов и города в целом. Резерв мощности новой подстанции для технологического присоединения потребителей составит порядка 100 МВт. Ориентировочный срок ввода - 2023 год", - отметил Бирюков.
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Заместитель мэра рассказал, что строительство подстанции пройдет в три этапа. На первом и втором запланировано возведение здания питающего центра с необходимым оборудованием и его присоединение к сети 220кВ путем прокладки четырех кабельных линий общей длиной 21,6 километра.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в рамках третьего этапа проектируется установка уникального оборудования, которое является новейшей разработкой российских ученых.
"Асинхронизированный электромеханический преобразователь частот (АСЭМПЧ) представляет собой агрегат, на общем валу которого установлены две асинхронизированные электрические машины. Его применение позволит существенно повысить качество и надежность электроснабжения российской столицы", - пояснил Бирюков.
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