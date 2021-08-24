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Путин отметил обновление состава "Единой России"
Путин отметил обновление состава "Единой России" - РИА Новости, 24.08.2021
Путин отметил обновление состава "Единой России"
Обновление "Единой России" - отрадный факт, ее кандидаты в Госдуму - энергичные и деятельные люди, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T18:41
2021-08-24T18:41
2021-08-24T18:41
политика
владимир путин
единая россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Обновление "Единой России" - отрадный факт, ее кандидаты в Госдуму - энергичные и деятельные люди, заявил президент РФ Владимир Путин."Отрадно, что "Единая Россия" обновляется, ее кандидаты в Госдуму, в другие органы власти - это неравнодушные, энергичные, деятельные люди, которые своим трудом, своими делами заслужили уважение и признание", - сказал Путин, выступая на съезде "Единой России".По его словам, это и герои-врачи, и учителя, и волонтеры, доказавшие, что могут работать в самых сложных условиях. "На вас можно положиться, и очень на вас рассчитываю. Это очень важно", - добавил Путин.
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политика, владимир путин, единая россия, госдума рф, россия
Путин отметил обновление состава "Единой России"
Президент Путин: отрадно, что "Единая Россия" обновляется
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости.
Обновление "Единой России
" - отрадный факт, ее кандидаты в Госдуму
- энергичные и деятельные люди, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Отрадно, что "Единая Россия" обновляется, ее кандидаты в Госдуму, в другие органы власти - это неравнодушные, энергичные, деятельные люди, которые своим трудом, своими делами заслужили уважение и признание", - сказал Путин, выступая на съезде "Единой России".
По его словам, это и герои-врачи, и учителя, и волонтеры, доказавшие, что могут работать в самых сложных условиях. "На вас можно положиться, и очень на вас рассчитываю. Это очень важно", - добавил Путин.