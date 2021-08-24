https://ria.ru/20210824/smog-1747001670.html

В Тюмени зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе

В Тюмени зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе - РИА Новости, 24.08.2021

В Тюмени зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе

Роспотребнадзор обнаружил превышение содержания мелкодисперсных частиц в воздухе Тюмени, где наблюдается смог и запах гари, сообщает региональное ведомство. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T12:23

2021-08-24T12:23

2021-08-24T12:23

тюмень

тюменская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

природные пожары в россии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 авг – РИА Новости. Роспотребнадзор обнаружил превышение содержания мелкодисперсных частиц в воздухе Тюмени, где наблюдается смог и запах гари, сообщает региональное ведомство.Ранее оперативный штаб региона сообщил, что Тюмень, где несколько дней ощущается запах гари, окутал дым от лесных пожаров. По данным властей, за последние сутки в регионе возникли 16 природных пожаров на площади почти 50 гектаров."Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области организован лабораторный контроль содержания вредных веществ в атмосферном воздухе… в городе Тюмени. Пробы отбирались как в центре города, так и жилых районах, приближенных к окружной дороге. По результатам ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" в пробах атмосферного воздуха, отобранных 23 августа, превышений ПДК вредных веществ не выявлено. В пробах, отобранных в утренние часы 24 августа в Тюмени, отмечается превышение содержания мелкодисперсных частиц", - говорится в сообщении управления Роспотребнадзора.Мелкодисперсные частицы находятся в атмосфере в виде аэрозоля, из-за малого веса они не могут осесть на землю. Попадая в организм, мельчайшие частицы раздражают рецепторы в воздухоносных путях и могут привести к ухудшению здоровья тех, кто страдает легочными, сердечными, аллергическими заболеваниями, отмечает ведомство.На период задымления управление Роспотребнадзора по Тюменской области рекомендует минимизировать время пребывания на улице, при сильном задымлении использовать во время пребывания на открытом воздухе защитные маски, плотно закрывать окна и двери, при отсутствии герметичности окон и дверей сделать завесы из влажной ткани, увлажнять воздух в помещении, а также как можно чаще проводить влажную уборку.Кроме того, ведомство советует много пить, отказаться от контактных линз в пользу очков, чаще принимать душ, исключить дополнительную физическую активность, отказаться от алкоголя и курения, лицам с хроническими заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы - строго соблюдать рекомендации врачей.

https://ria.ru/20210817/grd-1746134778.html

https://ria.ru/20210824/pozhar-1746973004.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тюмень, тюменская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, природные пожары в россии