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Тюменская область
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Учреждения образования Тюменской области полностью готовы к учебному году
Учреждения образования Тюменской области полностью готовы к учебному году - РИА Новости, 24.08.2021
Учреждения образования Тюменской области полностью готовы к учебному году
Работа по подготовке учреждений образования к новому учебному году в Тюменской области выполнена в полном объеме, сообщил заместитель губернатора области,... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T12:21
2021-08-24T12:21
тюменская область
общество
образование - общество
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ТЮМЕНЬ, 24 авг – РИА новости. Работа по подготовке учреждений образования к новому учебному году в Тюменской области выполнена в полном объеме, сообщил заместитель губернатора области, директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер на онлайн-заседании регионального правительства."По итогам 2021 года будут введены в эксплуатацию 8 школ более чем на 4 тысячи мест, в том числе 5 сельских школ, а также 10 детских садов на 2 тысячи 700 мест, треть из которых – ясельные", – сказал Райдер.По его словам, на строительство и реконструкцию объектов образования в этом году выделены почти 5 миллиардов рублейКроме того, многие школы региона получили новое оборудование, позволяющее использовать современные образовательные технологии. В частности, 19 школ в десяти муниципалитетах региона оснащены компьютерным, мультимедийным и презентационным оборудованием в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда".Еще 136 школ в шести городах и районах оборудованы внутренней ИТ-инфраструктурой для безопасного доступа к сети интернет по технологии Wi-Fi в рамках регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национального проекта "Цифровая экономика".
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общество, образование - общество, тюменская область
12:21 24.08.2021
 

Учреждения образования Тюменской области полностью готовы к учебному году

© Фото : Правительство Тюменской областиШкола в Тюменской области
Школа в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© Фото : Правительство Тюменской области
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 24 авг – РИА новости. Работа по подготовке учреждений образования к новому учебному году в Тюменской области выполнена в полном объеме, сообщил заместитель губернатора области, директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер на онлайн-заседании регионального правительства.
"По итогам 2021 года будут введены в эксплуатацию 8 школ более чем на 4 тысячи мест, в том числе 5 сельских школ, а также 10 детских садов на 2 тысячи 700 мест, треть из которых – ясельные", – сказал Райдер.
По его словам, на строительство и реконструкцию объектов образования в этом году выделены почти 5 миллиардов рублей
Кроме того, многие школы региона получили новое оборудование, позволяющее использовать современные образовательные технологии. В частности, 19 школ в десяти муниципалитетах региона оснащены компьютерным, мультимедийным и презентационным оборудованием в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда".
Еще 136 школ в шести городах и районах оборудованы внутренней ИТ-инфраструктурой для безопасного доступа к сети интернет по технологии Wi-Fi в рамках регионального проекта "Информационная инфраструктура" в рамках национального проекта "Цифровая экономика".
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 11:17Тюменская область
В Тюменской области проверили обеспечение безопасности школ в День знаний
 
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