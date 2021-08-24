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Житель Хабаровского края пытался задушить трехлетнего сына

Житель Хабаровского края пытался задушить трехлетнего сына - РИА Новости, 24.08.2021

Житель Хабаровского края пытался задушить трехлетнего сына

Житель Хабаровского края обвиняется в попытке задушить своего трехлетнего сына, сообщает региональное СУСК России. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T01:37

2021-08-24T01:37

2021-08-24T01:37

происшествия

хабаровский край

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ВЛАДИВОСТОК, 24 авг - РИА Новости. Житель Хабаровского края обвиняется в попытке задушить своего трехлетнего сына, сообщает региональное СУСК России."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). По версии следствия, в ночь на 21 августа 2021 года житель поселка Октябрьский Ванинского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил и пытался задушить своего трехлетнего сына", - говорится в сообщении.Ему помешал это сделать дедушка ребенка. Мальчику оказана медицинская помощь, сейчас угрозы его жизни и здоровью нет.Допрошены члены семьи, назначены экспертизы. Отец ребенка задержан, ему предъявлено обвинение, он заключен под стражу.По данным следствия, семья мальчика ранее на профилактических учетах не состояла. Следователи дадут оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

https://ria.ru/20210819/rebenok-1746356126.html

хабаровский край

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происшествия, хабаровский край