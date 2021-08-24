https://ria.ru/20210824/rossiya-1747083295.html
Путин призвал ЕР объединить общество
Путин призвал ЕР объединить общество - РИА Новости, 24.08.2021
Путин призвал ЕР объединить общество
Надо надежно защитить суверенитет России и объединить общество для достижения созидательных целей, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде партии "Единая... РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T18:08
2021-08-24T18:08
2021-08-24T18:20
общество
владимир путин
единая россия
россия
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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Надо надежно защитить суверенитет России и объединить общество для достижения созидательных целей, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия"."Наш общий долг - надежно защитить суверенитет России, объединить общество для достижения созидательных целей, ответить на масштабные вызовы и уверенно двигаться вперед", - сказал Путин.
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общество, владимир путин, единая россия, россия
18:08 24.08.2021 (обновлено: 18:20 24.08.2021)
Путин призвал ЕР объединить общество
Президент Путин: надо сохранить суверенитет России и объединить общество