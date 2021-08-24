https://ria.ru/20210824/rossiya-1747083295.html

Путин призвал ЕР объединить общество

Путин призвал ЕР объединить общество - РИА Новости, 24.08.2021

Путин призвал ЕР объединить общество

Надо надежно защитить суверенитет России и объединить общество для достижения созидательных целей, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде партии "Единая... РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T18:08

2021-08-24T18:08

2021-08-24T18:20

общество

владимир путин

единая россия

россия

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Надо надежно защитить суверенитет России и объединить общество для достижения созидательных целей, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия"."Наш общий долг - надежно защитить суверенитет России, объединить общество для достижения созидательных целей, ответить на масштабные вызовы и уверенно двигаться вперед", - сказал Путин.

https://ria.ru/20210824/buduschee-1747083891.html

россия

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2021

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общество, владимир путин, единая россия, россия