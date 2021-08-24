Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210824/review-1746854453.html
В Сети появились отзывы на фильм "Легенда о Зеленом рыцаре"
В Сети появились отзывы на фильм "Легенда о Зеленом рыцаре" - РИА Новости, 24.08.2021
В Сети появились отзывы на фильм "Легенда о Зеленом рыцаре"
В Сети появились отзывы о фильме Дэвида Лоури "Легенда о Зеленом рыцаре". РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T06:18
2021-08-24T06:18
культура
новости культуры
кино и сериалы
что посмотреть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746855260_0:5:2307:1303_1920x0_80_0_0_e1ba7182cf6d33cb89b5206060988f50.jpg
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Сети появились отзывы о фильме Дэвида Лоури "Легенда о Зеленом рыцаре". Картина основана на одной из поэм о дворе короля Артура. Главную роль исполнил звезда "Миллионера из трущоб" Дев Патель. Его герой сэр Гавейн отвечает на вызов таинственного Зеленого рыцаря. Рейтинг ленты на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes сейчас составляет 87 процентов. Это высокий показатель, он означает, что большинству журналистов фильм понравился. Из 213 отзывов на фильм только 27 отрицательные. Джонни Олексински из New York Post в целом положительно оценил ленту. Он отметил, что историю можно уложить всего в 20 минут, однако режиссер не стал искусственно ее расширять за счет флешбэков и монологов, а сделал ставку на захватывающие дух образы. Журналист также восхищен работой Дева Пателя. "Он может сыграть абсолютно все. Я шокирован тем, что в Marvel до сих пор не предложили ему роль", — делится эмоциями критик. Стефани Захарек, пишущей для Time, Патель в образе средневекового юноши тоже понравился. Критик отметила, что в ленте есть отсылки к знаменитым картинам. Лоури процитировал "Андрея Рублева" Тарковского, "Генриха V" Кеннета Браны. В "Легенде о Зеленом рыцаре" можно найти и намеки на "Экскалибур" Джона Бурмена и "Лабиринт фавна" Гильермо дель Торо. По мнению Дэвида Руни из The Holliwood Reporter, лента Лоури выигрывает в сравнении с фильмами о короле Артуре Антуана Фукуа и Гая Ричи, потому что она не такая прямолинейная. Как и авторы из других изданий, Руни тоже отметил блестящую игру Пателя: "Это его фильм", — убежден журналист. Саймон Абрамс не разделяет восторга своих коллег. Он назвал диалоги в ленте напыщенными и разочарован работой режиссера. "Секс и насилие здесь не более чем дешевые эффекты, которые Лоури использует, когда хочет привлечь внимание зрителей", — пишет Абрамс."Легенда о Зеленом рыцаре" выходит в российский прокат 26 августа 2021 года.
https://ria.ru/20210719/cannes-1741854102.html
https://ria.ru/20210715/anderson-1741146384.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746855260_282:0:2026:1308_1920x0_80_0_0_c859ff4eb7e14139db3dde3318e04de4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
06:18 24.08.2021
 

В Сети появились отзывы на фильм "Легенда о Зеленом рыцаре"

© A24/Youtube Кадр из фильма "Легенда о Зелёном Рыцаре"
Кадр из фильма Легенда о Зелёном Рыцаре
© A24/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Сети появились отзывы о фильме Дэвида Лоури "Легенда о Зеленом рыцаре".
Картина основана на одной из поэм о дворе короля Артура. Главную роль исполнил звезда "Миллионера из трущоб" Дев Патель. Его герой сэр Гавейн отвечает на вызов таинственного Зеленого рыцаря.
Рейтинг ленты на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes сейчас составляет 87 процентов. Это высокий показатель, он означает, что большинству журналистов фильм понравился. Из 213 отзывов на фильм только 27 отрицательные.
Джонни Олексински из New York Post в целом положительно оценил ленту. Он отметил, что историю можно уложить всего в 20 минут, однако режиссер не стал искусственно ее расширять за счет флешбэков и монологов, а сделал ставку на захватывающие дух образы. Журналист также восхищен работой Дева Пателя. "Он может сыграть абсолютно все. Я шокирован тем, что в Marvel до сих пор не предложили ему роль", — делится эмоциями критик.
Стефани Захарек, пишущей для Time, Патель в образе средневекового юноши тоже понравился. Критик отметила, что в ленте есть отсылки к знаменитым картинам. Лоури процитировал "Андрея Рублева" Тарковского, "Генриха V" Кеннета Браны. В "Легенде о Зеленом рыцаре" можно найти и намеки на "Экскалибур" Джона Бурмена и "Лабиринт фавна" Гильермо дель Торо.
Кадр из фильма Титан
19 июля, 15:49Культура
"Титан": в Сети появились рецензии на фильм, победивший в Каннах
По мнению Дэвида Руни из The Holliwood Reporter, лента Лоури выигрывает в сравнении с фильмами о короле Артуре Антуана Фукуа и Гая Ричи, потому что она не такая прямолинейная. Как и авторы из других изданий, Руни тоже отметил блестящую игру Пателя: "Это его фильм", — убежден журналист.
Саймон Абрамс не разделяет восторга своих коллег. Он назвал диалоги в ленте напыщенными и разочарован работой режиссера. "Секс и насилие здесь не более чем дешевые эффекты, которые Лоури использует, когда хочет привлечь внимание зрителей", — пишет Абрамс.
"Легенда о Зеленом рыцаре" выходит в российский прокат 26 августа 2021 года.
Кадр из фильма Французский вестник
15 июля, 02:16Культура
В Сети появились первые рецензии на новый фильм Уэса Андерсона
 
КультураНовости культурыКино и сериалычто посмотреть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:54Лавров прокомментировал слова Борреля о России и Афганистане
14:51Россия не хочет видеть военных США в Центральной Азии, заявил Лавров
14:51Лавров возглавит российскую делегацию на 76-й генассамблее ООН
14:50Лавров назвал "Крымскую платформу" русофобской акцией
14:46В парламенте Армении во время выступления Пашиняна произошла стычка
14:43Трассу Пермь — Екатеринбург перекрыли из-за природного пожара
14:41В Киеве начался марш участников военной операции в Донбассе
14:40Путин уволил замглавы СК
14:39Мясников призвал не вызывать скорую помощь при коронавирусе
14:39В Раде заявили, что никогда не признают Крым российским
14:39В "Векторе" оценили эффективность российских вакцин против коронавируса
14:38На покупку концентраторов кислорода направят 651 миллион рублей
14:32Марион Котийяр разделит с Джонни Деппом премию фестиваля в Сан-Себастьяне
14:31В Роспотребнадзоре уточнили требование по ношению масок учителями
14:29Минобороны заключило на "Армии-2021" контракты на 500 миллиардов рублей
14:24Лавров привлек внимание МИД Венгрии к действиям НАТО в Европе
14:22Тело пропавшей в КБР девочки нашли на дне пропасти
14:18В районе Приморья ввели режим ЧС
14:14"Угнанный" в Афганистане украинский вернулся в Киев, заявили в Иране
14:14В Киеве мужчина пытался совершить суицид во время парада, сообщают СМИ
Лента новостейМолния