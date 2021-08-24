https://ria.ru/20210824/review-1746854453.html

В Сети появились отзывы на фильм "Легенда о Зеленом рыцаре"

В Сети появились отзывы на фильм "Легенда о Зеленом рыцаре" - РИА Новости, 24.08.2021

В Сети появились отзывы на фильм "Легенда о Зеленом рыцаре"

В Сети появились отзывы о фильме Дэвида Лоури "Легенда о Зеленом рыцаре". РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T06:18

2021-08-24T06:18

2021-08-24T06:18

культура

новости культуры

кино и сериалы

что посмотреть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746855260_0:5:2307:1303_1920x0_80_0_0_e1ba7182cf6d33cb89b5206060988f50.jpg

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Сети появились отзывы о фильме Дэвида Лоури "Легенда о Зеленом рыцаре". Картина основана на одной из поэм о дворе короля Артура. Главную роль исполнил звезда "Миллионера из трущоб" Дев Патель. Его герой сэр Гавейн отвечает на вызов таинственного Зеленого рыцаря. Рейтинг ленты на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes сейчас составляет 87 процентов. Это высокий показатель, он означает, что большинству журналистов фильм понравился. Из 213 отзывов на фильм только 27 отрицательные. Джонни Олексински из New York Post в целом положительно оценил ленту. Он отметил, что историю можно уложить всего в 20 минут, однако режиссер не стал искусственно ее расширять за счет флешбэков и монологов, а сделал ставку на захватывающие дух образы. Журналист также восхищен работой Дева Пателя. "Он может сыграть абсолютно все. Я шокирован тем, что в Marvel до сих пор не предложили ему роль", — делится эмоциями критик. Стефани Захарек, пишущей для Time, Патель в образе средневекового юноши тоже понравился. Критик отметила, что в ленте есть отсылки к знаменитым картинам. Лоури процитировал "Андрея Рублева" Тарковского, "Генриха V" Кеннета Браны. В "Легенде о Зеленом рыцаре" можно найти и намеки на "Экскалибур" Джона Бурмена и "Лабиринт фавна" Гильермо дель Торо. По мнению Дэвида Руни из The Holliwood Reporter, лента Лоури выигрывает в сравнении с фильмами о короле Артуре Антуана Фукуа и Гая Ричи, потому что она не такая прямолинейная. Как и авторы из других изданий, Руни тоже отметил блестящую игру Пателя: "Это его фильм", — убежден журналист. Саймон Абрамс не разделяет восторга своих коллег. Он назвал диалоги в ленте напыщенными и разочарован работой режиссера. "Секс и насилие здесь не более чем дешевые эффекты, которые Лоури использует, когда хочет привлечь внимание зрителей", — пишет Абрамс."Легенда о Зеленом рыцаре" выходит в российский прокат 26 августа 2021 года.

https://ria.ru/20210719/cannes-1741854102.html

https://ria.ru/20210715/anderson-1741146384.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть