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Пьяный водитель в Хабаровском крае насмерть сбил ребенка на "зебре"
Пьяный водитель в Хабаровском крае насмерть сбил ребенка на "зебре" - РИА Новости, 24.08.2021
Пьяный водитель в Хабаровском крае насмерть сбил ребенка на "зебре"
Пьяный водитель в Бикине Хабаровского края насмерть сбил на пешеходном переходе 9-летнего ребенка, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 24.08.2021
2021-08-24T15:26
2021-08-24T15:26
2021-08-24T15:26
происшествия
бикин
хабаровский край
toyota corolla
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ВЛАДИВОСТОК, 24 авг – РИА Новости. Пьяный водитель в Бикине Хабаровского края насмерть сбил на пешеходном переходе 9-летнего ребенка, сообщает региональная прокуратура."Около 14.00 (07.00 мск) 24 августа 2021 года на пересечении улиц Лазо и Титова города Бикин водитель, управлявший автомобилем марки Toyota Corolla, сбил на пешеходном переходе 9-летнего мальчика. От полученных травм ребенок скончался. По предварительным данным, водитель, 1984 года рождения, находился в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.На место происшествия выезжал исполняющий обязанности Бикинского городского прокурора Павел Иванов.Городская прокуратура проводит проверку, выясняются обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20210823/dtp-1746900546.html
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происшествия, бикин, хабаровский край, toyota corolla
Пьяный водитель в Хабаровском крае насмерть сбил ребенка на "зебре"
Пьяный водитель в Бикине Хабаровского края насмерть сбил девятилетнего ребенка на переходе