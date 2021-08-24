17:52 24.08.2021 (обновлено: 18:24 24.08.2021)
Путин призвал улучшить систему природоохраны от пожаров
Президент Путин: необходимо кардинально улучшить систему природоохраны от пожаров на случай ЧС
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии "Единая Россия"
МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в РФ надо кардинально улучшить систему природоохраны от пожаров, распределить полномочия на случай ЧС.
"Нам нужно извлечь уроки, кардинально усилить систему лесоохраны. Прошу правительство детально отработать этот вопрос. Важно четко определить полномочия уровней власти в этой сфере, предусмотреть нормативное оформление механизма своевременной помощи регионам со стороны МЧС, других ведомств при возникновении чрезвычайных ситуаций", - заявил Путин, выступая на съезде партии "Единая Россия".
"А чтобы нарастить возможности самих регионов в защите лесов и борьбе с пожарами, дополнительно выделим на эти цели еще 24 миллиарда рублей", - сказал Путин на втором этапе съезда "Единой России".
По его словам, это будет обозначать стопроцентное выполнение обязательств федеральных властей по выплате субвенций регионам, но на практике это будет означать фактически двукратное увеличение финансирования на эти цели.
14 августа, 14:57Путин рассказал о ситуации с пожарами в Якутии