https://ria.ru/20210824/pozhary-1747077426.html

Путин призвал улучшить систему природоохраны от пожаров

Путин призвал улучшить систему природоохраны от пожаров - РИА Новости, 24.08.2021

Путин призвал улучшить систему природоохраны от пожаров

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в РФ надо кардинально улучшить систему природоохраны от пожаров, распределить полномочия на случай ЧС. РИА Новости, 24.08.2021

2021-08-24T17:52

2021-08-24T17:52

2021-08-24T18:24

россия

политика

общество

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

единая россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 24 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в РФ надо кардинально улучшить систему природоохраны от пожаров, распределить полномочия на случай ЧС."А чтобы нарастить возможности самих регионов в защите лесов и борьбе с пожарами, дополнительно выделим на эти цели еще 24 миллиарда рублей", - сказал Путин на втором этапе съезда "Единой России".По его словам, это будет обозначать стопроцентное выполнение обязательств федеральных властей по выплате субвенций регионам, но на практике это будет означать фактически двукратное увеличение финансирования на эти цели.

https://ria.ru/20210814/yakutiya-1745743748.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, политика, общество, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), единая россия, природные пожары в россии